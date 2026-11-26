La Contraloría General de la República (CGR) mediante sus redes sociales informó que el contralor general Camilo Benítez, mantuvo una reunión de trabajo con la fiscala general del Estado, Alba Cantero, para actualizar la cooperación interinstitucional entre ambas instituciones.

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Se informó que ambas autoridades acordaron que los equipos técnicos trabajen en la actualización de los convenios vigentes y destacaron la importancia de dar seguimiento a los reportes de indicios de hechos punibles presentados por la CGR.

“La lucha contra la corrupción requiere instituciones articuladas y comprometidas con el control y la transparencia”, reza parte del comunicado de la CGR.

Resulta anecdótico que el Ministerio Público y la Contraloría General anuncien la lucha contra la corrupción, cuando desde el 2023 ambas instituciones se comprometieron a lo mismo durante la primera cumbre de poderes convocada por el entonces presidente Santiago Peña, ahora tras las rejas en una cárcel militar.

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El encuentro se convocó de manera repentina pocos días después de la asunción de Santiago Peña y tuvo como eje declarado el trabajo conjunto contra la corrupción.

Escándalo de los chat de Lalo

En tanto que, la segunda cumbre de poderes se desarrollo en febrero del 2025 tras el escándalo por la filtración de chats del extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes que salpicó a varias autoridades del gobierno, y sin embargo, la investigación nunca avanzó.

Tras la reunión el entonces fiscal general Emiliano Rolón, el entonces titular del Poder Judicial César Diesel, el entonces vicepresidente Pedro Alliana, el presidente Santiago Peña, el titular del Congreso Basilio “Bachi” Núñez, el titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre y el contralor Camilo Benítez “posaron serios para la foto” y aseguraron lucharían de manera frontal contra la corrupción pública y prometieron respetar la institucionalidad

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Incluso el ahora ex presidente Santiago Peña, leyó un comunicado firmado por todas las autoridades participantes donde “nuevamente, se ratificó el compromiso en la lucha contra la corrupción.

Puras promesas

Lo que Santiago Peña, Emiliano Rolón, Camilo Benítez y otras autoridades se comprometieron en realizar, pero tras el escándalo de Ueno Bak quedó evidenciado que todo quedó en los papeles fue:

Condenar absoluta y enérgicamente todo y cualquier acto que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento indebido de los órganos constitucionales legítimamente constituidos. Asumir el compromiso de reafirmar, dentro del marco de la independencia de poderes y órganos, que las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito, para que los hechos que se han denunciado sean esclarecidos y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia, y asumir el compromiso de que los periodistas que se encuentren denunciando hechos tengan la debida protección jurídica y física para poder ejercer su misión. Instar a la clase política, sin distinción de banderas, movimientos o partidos, a colaborar con las autoridades legítimamente constituidas en la búsqueda de soluciones en la lucha contra la corrupción, evitando así la irrupción de elementos mesiánicos que aprovechen de coyunturas para socavar las instituciones democráticas, abiertas y republicanas, que venimos viviendo los paraguayos desde el año 1989. Ratificar el compromiso de que todos los poderes y órganos aquí firmantes seguirán implementando y profundizando la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada el 23 de noviembre del 2023. Instar al respeto de los objetivos, misiones y plazos en la investigación penal, en consideración de que los sujetos procesales deben contar con todas las evidencias legales para efectuar sus requerimientos y el debido respeto a las garantías constitucionales. Instar la implementación de la Iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada por las autoridades abajo firmantes, la cual se refiere en concreto a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a través de la cual se comprometen a activar los mecanismos para que los miembros de dicho órgano impulsen y alcancen la aprobación de un reglamento que imponga restricción a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general y que las comunicaciones de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con cualquier magistrado deberán ser oficiales y públicas.

Con el escándalo de Ueno Bank, Santiago Peña y el Grupo Vázquez quedó evidenciado que ninguno de los siete puntos que se comprometieron en el 2025 se cumplió.

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Camilo Benítez está siendo duramente cuestionado por la ciudadanía y la oposición debido a que la Contraloría General de la República encontró correspondencia en el crecimiento patrimonial de Santiago Peña y cuyo documento fue utilizado por en entonces fiscal General Emiliano Rolón para ningunear la denuncia de ocho legisladores contra Peña por enriquecimiento ilícito.

El Contralor también fue denunciado por la diputada oficialista Johana Vega por amedrentamiento y amenaza. En tanto que, en la Cámara de Diputados los opositores impulsan el juicio político contra Camilo Benítez por considerar que blanqueó a Santiago Peña.

Sin embargo, las tres bancadas del Partido Colorado sugestivamente se abroquelaron para salvarlo.