El dirigente y activista social del departamento de Paraguarí Esequiel Cáceres López cuestionó en sus redes sociales a la Cámara de Diputados por mantener en el freezer cuatro pedidos de desafuero de Esteban Samaniego (ANR). El legislador antes que responder a la justicia por sus diferentes causas envió a un escribano para amedrentar la ciudadano y también amenazó con demandarlo.

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El escribano Joaquín Matto visitó el 25 de noviembre a Esequiel Cáceres López, según comentó el dirigente social el escribano fue a intimarlo por sus publicaciones en Facebook, a pedido del diputado Esteban Samaniego.

El acta notarial N.º 235 consigna que el diputado Esteban Samaniego pidió al escribano que le pregunte a Cáceres si reconoce haber difundido las publicaciones y si mantiene o rectifica lo que dijo. El diputado también se reservó la posibilidad de presentar una querella.

Lo que molestó al diputado Samaniego fue que el dirigente social haya compartido en sus redes sociales una nota periodística sobre los reiterados pedidos de desafueros y en el comentario cuestionó al presidente de la Cámara Baja Raúl Latorre (ANR) por protegerlo y evitar el tratamiento de los cuatro pedidos de desafuero.

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Esequiel Cáceres López es un dirigente social y desde el 2018 acompaña a vecinos y concejales de Quyquyhó en el seguimiento de la denuncia por una supuesta malversación realizada por Esteban Samaniego cuando fungía de intendente. El ahora intimado acompañó en varias ocasiones las gestiones ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Corrupción y violencia

La Fiscalía investiga el presunto desvío de G. 1.108 millones de la Municipalidad de Quyquyhó que se habría originado durante la gestión de Esteban Samaniego. Según la acusación fiscal, parte del dinero fue utilizado por el parlamentario y su esposa Patricia Corvalán (ANR), ex intendenta para la construcción de una vivienda en el barrio San Vicente de Asunción.

En diciembre de 2023, el fiscal Silvio Corbeta imputó a Samaniego y a otras 11 personas entre lo que figura su esposa Patricia Corvalán y su madre Blanca Álvarez por presunta administración en provecho propio y asociación criminal.

En esta causa varios acusados reconocieron los hechos, ofrecieron pagos y obtuvieron sobreseimiento provisional.

En tanto, que otros están dilatando para evitar el juicio oral, mientras que Samaniego sigue blindado por sus colegas diputados.

El primer pedido de desafuero data del 2019 por una causa de difamación tras una querella por presunta agresión verbal a una guardia de seguridad en el estadio Defensores del Chaco, con reiteraciones de pedido de desafuero en agosto de 2023 y agosto de 2025.

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Además, por violación de domicilio, la causa data del 22 de agosto de 2022, por atropellar la residencia de un político opositor.

Asimismo, por presunta lesión física, cuya causa del 18 de agosto de 2023 es por una denuncia por agredir a un concejal de Quyquyhó en un local de votación, con reiteración reportada en 2025.

Pese a todos los pedidos de desafuero y su reiteraciones el corporativismo en la Cámara Baja lo mantiene en el manto de impunidad y evitan que se presente ante la justicia a que litigue en igualdad de condiciones que un ciudadano.