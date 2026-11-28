El diputado Daniel Centurión (Añetete) indicó que él está a favor de ir a unas internas partidarias porque eso siempre fue sano para el fortalecimiento de la ANR y se está hablando en varias tesis, aunque no existe nada oficial.

Adelantó que antes de fin de año se realizará una convocatoria en la sede del Partido Colorado con los líderes de los diferentes movimientos para reflexionar sobre la situación actual.

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“Hay un ambiente bastante enturbiado después de la destitución de Santiago Peña y la destrucción de sistema financiero. Dentro del partido tenemos varias tesis. Yo pienso que en el partido siempre fue sana la confrontación en las internas; es un ejercicio democrático para fortalecerse en las nacionales”, sostuvo Daniel Centurión.

El parlamentario agregó que si se busca forzar una unidad sin internas sería más perjudicial para el Partido Colorado. Agregó que luego de la reunión del titular de la ANR, Horacio Cartes, con el expresidente Mario Abdo Benítez se tuvieron otras reuniones entre referentes partidarios, pero que aún no hay nada definido.

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“Pensar en un solo equipo político antes que beneficiar puede terminar perjudicando las chances para el 2028 en el partido. Inevitablemente se está negociando, luego de la reunión de Horacio con Marito, a partir de allí se dieron varias conversaciones, pero se enfocó en la situación del país y el juicio político a Santiago Peña y Emiliano Rolón”, sostuvo Daniel Centurión.

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El parlamentario manifestó que las conversaciones se dan a nivel parlamentario, con líderes departamentales y no hay aún una opción definida; sin embargo, para finales de año se podría llegar a un consenso. En la disidencia colorada se tiene a Arnoldo Wiens y Luis Pettengill como candidatos presidenciales, mientras que el oficialismo no tiene aún.

“No tenemos una propuesta A y una propuesta B. Antes de fin de año se tendrá una convocatoria para que se reflexione sobre la situación actual”, puntualizó Centurión.