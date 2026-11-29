En el Centro Cultural del Puerto de Asunción se realizó el jueves el lanzamiento de “Sueño Paraguay”, con el que inició el debate público hacia un nuevo acuerdo nacional sobre un nuevo modelo de desarrollo.

Del evento participaron más de 250 personas entre referentes académicos, autoridades electas, organizaciones sociales e invitados.

La exposición estuvo a cargo de Diego Abente Brun, Dionisio Borda, Milena Pereira Fukuoka, Luis Rojas Villagra y Víctor Raúl Benítez González.

Los organizadores, calificaron la jornada como un éxito en cuanto a la convocatoria y participación, entre las que destacan la presencia de la senadora del Partido Participación Ciudadana Esperanza Martínez, el senador liberal Ever Villalba y el senador independiente Ignacio Iramain, además del diputado independiente Raúl Benítez, el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, el intendente de Ciudad del Este Daniel Mujica, y la exsenadora y candidata a la presidencia Kattya González.

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¿De qué hablaron en el encuentro?

Detallan que uno de los temas principales del encuentro fue la deuda histórica y la necesidad de una segunda transición democrática.

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Mercedes “Menchi” Barriocanal, quien estuvo como presentadora, remarcó que a más de tres décadas de la recuperación de la democracia y la sanción de la Constitución de 1992, persisten deudas sociales profundas que exigen respuestas colectivas.

“Este es un espacio para poner a la gente, a la ciudadanía, en el centro y hacer algo que nos urge realmente: fortalecer nuestras instituciones tan vapuleadas, transformar nuestra economía y cuidar nuestra casa común”, refirió en la apertura.

Por su parte, el presentador Mario Ferreiro, enfatizó el carácter amplio, plural y no partidario del espacio.

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“Nace públicamente ‘El Sueño Paraguayo’ como un espacio plural y ciudadano, no como una plataforma electoral ni de candidaturas, sino como una convocatoria amplia para debatir con rigor si es posible construir otro modelo económico y social para el Paraguay”, destacó.

Los temas presentados

En la presentación del resumen ejecutivo y el marco conceptual, a cargo de Diego Abente, realizó un diagnóstico del país y propuesta de un pacto para el desarrollo, donde fundamentó la necesidad de avanzar hacia una segunda transición que transforme la estabilidad macroeconómica en bienestar tangible para toda la población.

“Aspiramos a contribuir a una alternancia política y a un nuevo modelo de país, porque la alternancia política sin un nuevo modelo de país no es suficiente, y un nuevo modelo de país sin alternancia no es posible. Queremos poner a las personas en el centro del desarrollo, no al Estado, no al mercado, no a los partidos”, afirmó.

Por su parte, Dionisio Borda expuso las claves macroeconómicas y fiscales para viabilizar el cambio, planteando la urgencia de establecer un pacto para el desarrollo a 10 años que priorice la profesionalización del Estado, la inversión sostenida en capital humano en educación y salud, el apoyo efectivo a la agricultura familiar campesina y una reforma tributaria progresiva.

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Panel de propuestas

Entre el panel de propuestas, figuraron temas como soberanía alimentaria, Estado presente y la heladera llena en los que Milena Pereira Fukuoka abordó el derecho humano a la alimentación y la necesidad de garantizar el “karu porã” mediante el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, la producción agroecológica y un plan nacional de soberanía alimentaria.

Luis Rojas Villagra, por su parte, analizó la trayectoria histórica del “Estado ausente” para el desarrollo y propuso transitar hacia un Estado desarrollista con una recaudación tributaria justa del 11% al 2 % del producto interno bruto (PIB), la duplicación de la inversión pública y la plena soberanía energética.

También Víctor Raúl Benítez González conocido como “el economista de la heladera vacía”, subrayó que el crecimiento macroeconómico es insuficiente si no llega a la mesa de las familias. Reclamó un presupuesto público georreferenciado basado en necesidades reales y la erradicación del “capitalismo de secuaces” y las licitaciones dirigidas.

Convocatoria abierta

Agregan que tras una participativa ronda de preguntas a cada panelista y aportes de la ciudadanía, se presentó la hoja de ruta poslanzamiento para sumarse activamente a las cuatro mesas temáticas de trabajo compuestas por la gente, instituciones, economía y medio ambiente.

El evento culminó en un ambiente de gran entusiasmo con la foto oficial en el escenario y un brindis de confraternidad y encuentro en el hall del Centro Cultural.

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