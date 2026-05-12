Sexualidad
12 de mayo de 2026 a la - 14:36

Maternidad y pareja: cómo mantener la chispa cuando llega un bebé

¿Cómo mantener la chispa en la pareja cuando un bebé marca el ritmo?
¿Cómo mantener la chispa en la pareja cuando un bebé marca el ritmo?Prostock-Studio

Cuando el centro del universo duerme en una cuna, la pareja suele pasar a “modo supervivencia”. ¿Es normal que baje el deseo, que cambie el sexo o que cueste encontrarse? Sí. La buena noticia: la chispa puede cuidarse sin presión ni culpas.

Por ABC Color

Tras el parto, el cuerpo y el cerebro entran en una etapa de reorganización. La evidencia en sexología y medicina coincide en tres factores decisivos: hormonas, sueño y carga mental. La prolactina (más alta si hay lactancia) y las variaciones de estrógeno pueden impactar en lubricación y deseo; el cansancio crónico reduce la respuesta sexual; y el “tener todo en la cabeza” —turnos, pediatra, pañales, trabajo— compite con la disponibilidad erótica.

¿Cómo mantener la chispa en la pareja cuando un bebé marca el ritmo?
¿Cómo mantener la chispa en la pareja cuando un bebé marca el ritmo?

Una parte de la pareja interpreta el cambio como rechazo; la otra siente que “no le da el cuerpo” o que su intimidad fue reemplazada por demandas constantes. Esa tensión es frecuente y no dice nada definitivo sobre el futuro del vínculo.

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El deseo no siempre es espontáneo: a veces se construye

Muchas personas esperan que el deseo “aparezca” como antes. Pero en etapas de estrés, el deseo suele ser más responsivo: llega después de un clima de seguridad, ternura y tiempo propio, no antes.

¿Cómo mantener la chispa en la pareja cuando un bebé marca el ritmo?
¿Cómo mantener la chispa en la pareja cuando un bebé marca el ritmo?

Por eso, buscar “volver a la normalidad” puede frustrar; suele funcionar mejor crear una nueva normalidad, más realista.

No se trata de programar romance como una tarea, sino de proteger condiciones mínimas: momentos sin interrupciones, acuerdos sobre crianza y un lugar de descanso.

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Sexualidad posparto: intimidad también es ritmo, cuidado y consentimiento

El regreso al sexo con penetración no tiene una fecha universal. Puede haber dolor, miedo, cicatrices, sequedad, cambios en el piso pélvico o en la imagen corporal.

Pareja en la cama.
Pareja en la cama.

La ciencia es clara: forzarse empeora el deseo y puede asociar intimidad con amenaza. En cambio, explorar sin objetivo —besos, caricias, masaje, masturbación compartida, juego— reintroduce placer y confianza.

Aquí el consentimiento se vuelve más fino: no solo “sí o no”, sino “sí, pero despacio”, “sí, si paramos cuando duela”, “hoy prefiero cercanía sin sexo”. Esa precisión evita malentendidos y cuida el vínculo.

La pareja como equipo: la chispa también se enciende fuera de la cama

El erotismo se alimenta de microexperiencias diarias: sentirse visto, valorado, deseado. Y en posparto eso se traduce en acciones concretas: repartir tareas de forma justa, habilitar ratos de descanso individual, y sostener una conversación sobre expectativas (“te extraño”, “tengo miedo”, “me siento lejos”).

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Si además aparecen señales de alerta —tristeza persistente, irritabilidad extrema, desconexión, ansiedad, dolor sostenido, o conflictos que escalan— pedir ayuda profesional (ginecología, sexología, terapia de pareja) puede ser una forma de cuidado, no un fracaso.