Levantarse una o más veces durante la noche para orinar —un fenómeno clínico conocido como nicturia— no es simplemente una consecuencia inevitable de cumplir años.

Aunque la frecuencia aumenta con el envejecimiento, el cuerpo joven también puede experimentar este síntoma por cambios hormonales circadianos, fragmentación del sueño, hábitos vesicales, tensión del suelo pélvico, medicamentos o el ritmo de la vida íntima.

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Reducir la nicturia a una marca en el calendario suele ocultar factores tratables que afectan tanto el descanso reparador como la disponibilidad erótica y afectiva de la pareja.

Hormonas, suelo pélvico y respuesta sexual: ¿cómo se conectan?

La nicturia se define en urología y medicina del sueño como el despertar de una o más veces por noche con la necesidad de vaciar la vejiga, seguido de la vuelta al reposo.

En condiciones habituales, el organismo produce una hormona antidiurética (ADH o vasopresina) con pico nocturno que concentra la orina y reduce el volumen urinario mientras dormimos, al tiempo que la capacidad funcional de la vejiga acompaña el descanso. Cuando este equilibrio se altera —por consumo tardío de líquidos, alcohol o cafeína, por retención de líquido en las piernas durante el día que se redistribuye al acostarse, o por desajustes del ritmo circadiano—, el ciclo del sueño se quiebra.

En la intimidad, despertar repetidamente modifica el clima de la noche. Por ejemplo, una pareja que planifica un momento de cercanía tras acostarse tarde y uno de los miembros debe levantarse dos veces al baño: la atención se desplaza hacia la urgencia física y la anticipación de un nuevo corte de sueño.

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El descanso fragmentado eleva el cansancio diurno, reduce la tolerancia al estrés y vuelve menos probable la espontaneidad sexual, porque el sistema nervioso prioriza la recuperación básica cuando el sueño es superficial.

El control urinario y la respuesta sexual comparten vecindad anatómica, inervación autonómica y modulación endocrina. El suelo pélvico sostiene la vejiga, el útero o la próstata y el recto, y participa tanto en la continencia como en la función eréctil, la lubricación y la intensidad del orgasmo.

Una musculatura pélvica hiperactiva —frecuente ante el estrés sostenido o la ansiedad— puede generar sensación de urgencia o vaciado incompleto, mientras que una musculatura debilitada tras partos o cirugías también altera el soporte vesical.

En el plano endocrino y neurológico, las fluctuaciones hormonales a lo largo de la vida —como la perimenopausia y la menopausia, con menor estrógeno disponible en los tejidos urogenitales, o el agrandamiento benigno de la próstata en varones— influyen en la vejiga y en la excitación.

Asimismo, algunos fármacos indicados para la hipertensión, el estado de ánimo o el insomnio modifican el volumen urinario o la profundidad del sueño.

¿Cuándo es una variación normal y cuándo conviene consultar?

Levantarse ocasionalmente tras una cena abundante, una copa de vino o una noche calurosa forma parte de la variabilidad normal del cuerpo humano.

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En cambio, conviene buscar valoración médica si el despertar nocturno es frecuente y sostenido, si se acompaña de ardor, dolor pélvico, sed excesiva, ronquidos intensos o pausas respiratorias al dormir —la apnea del sueño se asocia con frecuencia a mayor producción nocturna de orina—, o si afecta de forma persistente el ánimo y el deseo.

Observar qué ocurre durante una o dos semanas, sin culpas ni diagnósticos apresurados, permite conversar con claridad con un profesional de salud.