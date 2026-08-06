Piribebuy: fin de semana entre historia y sabores tradicionales

La Ciudad Heroica ofrecerá el tradicional Recorrido Histórico y, por primera vez, el Karu Guasu Nacional de Vori Vori, una actividad que busca revalorizar la identidad culinaria paraguaya.

La jornada comenzará a las 09:00 con la recreación de la Batalla de Piribebuy (12 de agosto de 1869). Cientos de estudiantes y actores comunitarios, vestidos con uniformes y atuendos de época, representarán a soldados, mujeres, niños y civiles que defendieron la entonces capital provisoria de la República durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

El recorrido comprenderá ocho postas instaladas a orillas del arroyo Piribebuy, entre los barrios Santa Ana y Virgen del Rosario, sobre la calle Hilario Amarilla. En cada estación se recrearán los momentos más significativos de la sangrienta y desigual batalla entre un diezmado ejército paraguayo contra la tropa de los aliados: Brasil, Argentina y Uruguay.

Entre las escenas más emotivas se destacan el ingreso del ejército paraguayo, la representación de las Heroínas de Piribebuy, que recuerda el valor de las mujeres que auxiliaron a los heridos y participaron en la defensa de la ciudad, y el Incendio del Hospital de Sangre, uno de los episodios más trágicos del enfrentamiento.

Cada edición reúne a más de 6.000 visitantes provenientes de distintos puntos del país, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Además de mantener viva la memoria histórica, la actividad genera un importante movimiento económico para comerciantes, artesanos, emprendedores y prestadores de servicios turísticos.

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El Recorrido Histórico fue declarado de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en 2026, consolidándose como una de las principales propuestas de turismo histórico del país.

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Gastronomía con identidad

Tras la culminación del recorrido, desde las 11:00, el protagonismo pasará a la gastronomía con la realización del primer Karu Guasu Nacional de Vori Vori, que tendrá lugar en el quincho de la Piscina Municipal de Piribebuy, ubicado a orillas del arroyo Piribebuy, un entorno natural que ofrecerá un ambiente ideal para compartir en familia.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Piribebuy, Mujeres Empoderadas de Piribebuy, el Comité Cincuentenario del Colegio Nacional de Piribebuy y empresas privadas de la comunidad.

Los asistentes podrán degustar seis variedades del tradicional plato paraguayo: vori vori de verduras, de queso, de pollo, de carne vacuna, además de la receta tradicional preparada con gallina casera.

El vori vori, considerado uno de los emblemas de la gastronomía nacional, fue reconocido recientemente por la revista internacional Taste Atlas entre las mejores preparaciones culinarias del mundo, fortaleciendo su proyección como uno de los sabores más representativos del Paraguay.

La profesora Carmen Agüero de Arias, una de las organizadoras, explicó que el objetivo es posicionar la gastronomía local como una herramienta de desarrollo comunitario y convertir el Karu Guasu en una tradición anual.

“Queremos generar un espacio donde nuestra gastronomía y nuestra cultura sean protagonistas, promoviendo la participación de la comunidad y ofreciendo una nueva experiencia para quienes visiten Piribebuy”, expresó.

Además, parte de lo recaudado será destinada a la organización de una merienda por el Día del Niño, impulsada por el grupo Mujeres Empoderadas de Piribebuy.

Con esta propuesta, la Ciudad Heroica invita a residentes y turistas a disfrutar de una experiencia que une historia, patriotismo, naturaleza y gastronomía en una misma jornada, fortaleciendo su calendario turístico y poniendo en valor el legado cultural que distingue a Piribebuy.

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