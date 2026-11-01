Vapor Cué: símbolo de la resistencia naval paraguaya

Una invitación a viajar al pasado y conocer parte de la historia nacional ofrece el Parque Nacional Vapor Cué, ubicado a orillas del río Yhaguy, en Caraguatay. El sitio, ideal para el turismo interno, alberga siete réplicas de buques que recuerdan la resistencia naval paraguaya durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

En el museo del predio se pueden apreciar las reproducciones de los buques Yporá, Río Paraná, Río Apa, Pirabebé, Paraguarí, Anhambay y Salto del Guairá. Cada una representa una parte de la flota paraguaya que protagonizó uno de los episodios más recordados de la Guerra Grande.

Las réplicas permiten a los visitantes observar de cerca cómo eran estas embarcaciones y conocer la historia de los buques que fueron ocultados en el río Yhaguy para evitar que cayeran en poder de las fuerzas aliadas.

La exposición constituye uno de los principales atractivos del museo y representa una oportunidad para que estudiantes, familias y turistas conozcan más sobre el pasado del Paraguay.

Además de las embarcaciones en miniatura, el museo cuenta con material audiovisual sobre la Guerra Grande, que ayuda a comprender los acontecimientos históricos relacionados con Vapor Cué.

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Huellas de la historia

El 18 de agosto de 1869, por orden del mariscal Francisco Solano López, varios buques de la Armada Paraguaya fueron incendiados y hundidos en el río Yhaguy para impedir que fueran capturados por las tropas aliadas.

En el parque se conservan restos de aquellas embarcaciones exhibidos al aire libre y constituye un espacio de memoria histórica, donde los visitantes pueden acercarse a uno de los capítulos más importantes de la resistencia naval paraguaya.

El recorrido por el predio permite combinar historia y naturaleza, en un entorno que invita a disfrutar de una jornada diferente y conocer el valor patrimonial de este emblemático lugar de Cordillera.

Horario de visita

El Parque Nacional Vapor Cué puede visitarse de lunes a domingo, de 09:00 a 16:00.

Es una opción turística para quienes desean conocer los históricos buques, recorrer el museo y descubrir las huellas que dejó la Guerra Grande en territorio paraguayo.

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