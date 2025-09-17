Fútbol

Cerro Porteño vs. Tembetary: partido de regularización en vivo

Cerro Porteño y Atlético Tembetary se miden en un partido de regularización del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El encuentro se jugará hoy a las 19:00 en el estadio La Nueva Olla. Seguilo por ABC.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 19:12

Para el Ciclón, este partido es una prueba de fuego. El equipo, dirigido por Diego Martínez, busca romper una racha de tres juegos sin victorias (dos derrotas y un empate) y regresar al segundo lugar de la tabla. Una victoria no solo lo colocaría por encima de Nacional, sino que también le permitiría seguir en la lucha por el título contra Guaraní.

Por su parte, el Atlético Tembetary, que ocupa el último puesto en la tabla de promedios, necesita desesperadamente los tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de permanencia en la máxima categoría. El equipo dirigido por Luis Fernando Escobar está a 19 puntos de su rival directo, Recoleta FC, por lo que no tiene margen de error en su lucha por evitar el descenso.

Cerro Porteño vs. Tembetary: minuto a minuto en vivo

9′ Gudiño, el primer amonestado

El mediapunta Gabriel Gudiño es el primero en recibir la cartulina de amonestación luego de un pisotón a la altura de la tibia del uruguayo Fabricio Domínguez Huertas, en una acción dividida. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:00 Comienza el partido en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Atlético Tembetary ya juegan en el estadio La Nueva Olla, en el duelo de regularización correspondiente a la undécima ronda del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El segundo asistente técnico azulgrana, Adrián González presentará el siguiente equipo para recibir a Atlético Tembetary: Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez y Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Carlos Franco y Jonatan Torres. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:00 Tembetary, con once definido

El entrenador rojiverde, Luis Fernando Escobar anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Tomás Canteros; Víctor Barrios, Pablo Adorno, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso; Alan Gómez, José Díaz, Rodrigo Rojas y Bruno Pereira; Gabriel Gudiño y Paul Charpentier. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:30 Cerro Porteño y una prueba de fuego en la regularización con Tembetary

Cerro Porteño enfrenta a atlético Tembetary en la regularización del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Rojiverde juegan hoy en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción: empieza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Blas Romero.

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 22 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
17:15 Francisco Arce y la sorpresiva felicitación de Cerro Porteño: “No creo que haya sido porque busquen contratarme de vuelta”

Francisco Arce habló con el Cardinal Deportivo sobre el posteo de Cerro Porteño. El Ciclón felicitó al entrenador paraguaríense por el homenaje que recibió en Gremio de Porto Alegre.

Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño.
17:00 La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Tembetary

Cerro Porteño enfrenta hoy a Atlético Tembetary en la regularización de la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Diego Martínez, expulsado en la ronda anterior, mete mano en la alineación y cambia en todas las líneas.

El argentino Diego Martínez, entrenador Cerro Porteño, durante el partido frente a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
16:45 A qué hora juega hoy Cerro vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Atlético Tembetary regularizan hoy la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
16:30 El club paraguayo mejor ubicado en el ranking mundial de clubes de la IFFHS

Según la última actualización del ranking mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), Libertad se posicionó como el equipo mejor rankeado del país, logrando ser el único representante nacional en el exclusivo Top 100.

El portero Aldo Pérez se queda con el esférico, ante la presión de Iván Franco y el acompañamiento de Sebastián Zaracho.
16:15 Cerro-Tembetary, puesta al día con urgencias

Cerro Porteño y Atlético Tembetary se enfrentarán este miércoles, en La Nueva Olla, a las 19:00, en el partido pendiente de la decimoprimera fecha del Clausura 2025.

La Nueva Olla, el mayor escenario deportivo del país, albergará el partido entre Cerro Porteño y Tembetary.
16:00 Cerro Porteño: Pachi Carrizo libera cupo de extranjero

El argentino Federico Gastón Carrizo (34 años) liberará una plaza de extranjeros en Cerro Porteño tras completar el proceso de nacionalización.

Federico Carrizo, argentino nacionalizado paraguayo.
15:45 Cerro Porteño: Insostenible ciclo de Diego Martínez

El ciclo del entrenador Diego Hernán Martínez (46) en Cerro Porteño es insostenible, pese a la “piolita” que le dan para el partido del miércoles contra Tembetary, a disputarse en La Nueva Olla, a las 19:00.

Diego Hernán Martínez, director técnico argentino de Cerro Porteño.
15:30 Jorge Ribolzi: “faltó el deseo de querer ganar el partido”

Tras la derrota de Cerro Porteño ante General Caballero de Juan León Mallorquín, el asistente técnico, Jorge Ribolzi, tomó la palabra en la conferencia de prensa en ausencia del entrenador Diego Martínez, quien fue expulsado. El colaborador fue contundente en su análisis, señalando que al equipo le faltó “el deseo de ganar” el partido y descartó de plano una posible renuncia.

Los jugadores de Cerro Porteño se lamentan una vez consumada la derrota frente al General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Ka'arendy.
