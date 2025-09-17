Cerro Porteño vs. Tembetary: partido de regularización en vivo

Para el Ciclón, este partido es una prueba de fuego. El equipo, dirigido por Diego Martínez, busca romper una racha de tres juegos sin victorias (dos derrotas y un empate) y regresar al segundo lugar de la tabla. Una victoria no solo lo colocaría por encima de Nacional, sino que también le permitiría seguir en la lucha por el título contra Guaraní.

Por su parte, el Atlético Tembetary, que ocupa el último puesto en la tabla de promedios, necesita desesperadamente los tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de permanencia en la máxima categoría. El equipo dirigido por Luis Fernando Escobar está a 19 puntos de su rival directo, Recoleta FC, por lo que no tiene margen de error en su lucha por evitar el descenso.

Cerro Porteño vs. Tembetary: minuto a minuto en vivo

9′ Gudiño, el primer amonestado

El mediapunta Gabriel Gudiño es el primero en recibir la cartulina de amonestación luego de un pisotón a la altura de la tibia del uruguayo Fabricio Domínguez Huertas, en una acción dividida. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:00 Comienza el partido en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Atlético Tembetary ya juegan en el estadio La Nueva Olla, en el duelo de regularización correspondiente a la undécima ronda del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El segundo asistente técnico azulgrana, Adrián González presentará el siguiente equipo para recibir a Atlético Tembetary: Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez y Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Carlos Franco y Jonatan Torres. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Tembetary ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/kmtYDP32V0 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) September 17, 2025

18:00 Tembetary, con once definido

El entrenador rojiverde, Luis Fernando Escobar anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Tomás Canteros; Víctor Barrios, Pablo Adorno, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso; Alan Gómez, José Díaz, Rodrigo Rojas y Bruno Pereira; Gabriel Gudiño y Paul Charpentier. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

𝐗𝐈 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒



✅️ ¡Nuestro XI inicial para el partido 🆚️ Cerro Porteño por la Fecha 11 @copadeprimeraapf Clausura 2025!



¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐑𝐨𝐣𝐢𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞! 🔴🟢#DaleTembe#TembetaryCerroPorteño#CopaDePrimeraAPF pic.twitter.com/FNbXmj5DRd — Club Atlético Tembetary (@a_tembetary) September 17, 2025

17:30 Cerro Porteño y una prueba de fuego en la regularización con Tembetary

Cerro Porteño enfrenta a atlético Tembetary en la regularización del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Rojiverde juegan hoy en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción: empieza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Blas Romero.

