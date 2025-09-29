Tembetary vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

Este partido presenta realidades opuestas. Por un lado, el Rojiverde de Luis Fernando Escobar está prácticamente condenado a la División Intermedia. Pese a su difícil situación, Tembetary afronta la recta final del campeonato con la meta de sumar la mayor cantidad de puntos posible para despedirse con honores de la máxima categoría.

El equipo ya demostró ser un dolor de cabeza para el Franjeado, al eliminarlo por penales (4-2, tras el 2-2 en los 90 minutos) en los Octavos de Final de la Copa Paraguay 2025. Del otro lado, Olimpia está obligado a retornar al triunfo para no complicar su objetivo de clasificación a una copa internacional. Tras quedar fuera de la Copa Paraguay 2025, el camino más directo a la Copa Libertadores 2026 se cerró.

Ahora, el Decano dirigido por Éver Hugo Almeida necesita asegurar su puesto para la Copa Sudamericana 2026. Este objetivo está en riesgo debido a una mala racha en el campeonato, donde acumula tres juegos consecutivos sin ganar. Para el conjunto de Para Uno, hoy es un partido clave para cortar la sequía y recuperar la senda de la victoria.

Almeida prepara cambios en todos los sectores sin Richard entre los convocados

Olimpia atraviesa momentos de profunda inestabilidad tras su inesperada eliminación en la Copa Paraguay a manos de Atlético Tembetary. La derrota no solo significó la frustración de quedar sin el último “gran objetivo”, sino que intensificó las tensiones internas y aceleró la toma de decisiones drásticas de cara al duelo de esta noche, donde se enfrentarán de nuevo al mismo rival, el rojiverde.

Olimpia enfrenta hoy a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Rojiverde y el Decano juegan cinco días después del cruce en los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

Atlético Tembetary y Olimpia disputan hoy la décimo cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Se viene el debut de Ricky Benítez en Olimpia

El estreno de Ricardo Benítez constituye la principal novedad de Olimpia para el duelo del lunes contra Tembetary, a disputarse en Villa Elisa, a las 19:30, por la 14ª ronda del Clausura.

Tembetary: Escobar, oportunidad aprovechada

Atlético Tembetary viene de brindar un batacazo en la Copa Paraguay, al eliminar a Olimpia. El repunte rojiverde coincide con la llegada del entrenador Luis Fernando Escobar, reemplazante de Cristian Díaz.

Negociaciones en Olimpia quedan sin efecto

Todas las negociaciones emprendidas por Olimpia para la prolongación de vínculos quedaron sin efecto, como señal de protesta de la dirigencia por la pobre actualidad deportiva.

Rodrigo Nogués: “los planteamientos de renovación quedan sin efecto”

La Comisión Directiva de Olimpia se reunió esta tarde de urgencia, y el presidente franjeado, Rodrigo “Coto” Nogués, rompió el silencio con declaraciones contundentes, asegurando que la institución retira todas las propuestas de renovación hechas a varios jugadores, sentenciando que los próximos partidos serán “exámenes finales” para todo el plantel franjeado.

Olimpia, con una temporada para el olvido

En pleno setiembre, la temporada futbolística está terminada para Olimpia, al menos en posibilidades consagratorias.

Alerta Olimpia: La clasificación a Copa Sudamericana, en riesgo

Olimpia quedó eliminado de la Copa Paraguay 2025, el único certamen en el que dependía de sí para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Aunque ocupa puestos de Copa Sudamericana, el Decano todavía corre el riesgo de quedar fuera de todo.

Olimpia: ¿A cuántos puntos está de la Copa Libertadores en el acumulativo?

Papelón de Olimpia en la Copa Paraguay 2025: el Decano quedó eliminado del único certamen en el que dependía de sí para clasificar a la Copa Libertadores 2026.