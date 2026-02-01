Tras un inicio irregular que incluyó un festejo en el “Clásico Añejo” y un amargo empate en Pedro Juan Caballero, el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez llega con la presión de no distanciarse de Nacional, el actual puntero con campaña perfecta. Para el Franjeado, la consigna es recuperar la contundencia ofensiva y estabilizar el funcionamiento colectivo antes de que la brecha con la cima se vuelva preocupante.

Bajo la dirección de José Arrúa, el Sportivo Trinidense aterriza en Sajonia con una estadística que le da confianza: acumula tres partidos invicto frente al Decano (una victoria y dos empates). Aunque todavía no conoce el triunfo en este 2026 tras igualar ante Recoleta y Guaraní, la “Cruz Amarilla” sabe cómo incomodar a los grandes y busca dar el golpe que impulse su despegue definitivo en la tabla.

Olimpia vs. Sportivo Trinidense: minuto a minuto en vivo

16:45 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para enfrentar a Sportivo Trinidense: Gastón Olveira; César Olmedo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Carlos Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Sportivo Trinidense en el Estadio ueno Defensores del Chaco.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/PbKknEUTVJ — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 1, 2026

16:45 Trinidense, con once definido

El conductor auriazul, José Gabriel Arrúa anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Matías Dufour; César Benítez, Maximiliano Centurión, Agustín da Silveira y Diego Melgarejo; Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Nelson Gauto; Pedro Zarza, Fernando Romero y Néstor Camacho. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

16:30 Olimpia y Trinidense abren la jornada dominical en Sajonia

Olimpia y Sportivo Trinidense abren hoy jornada dominical de la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Franjeado” y la “Cruz Amarilla” juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

16:15 A qué hora juega Olimpia vs. Sportivo Trinidense y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Trinidense disputan hoy la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

16:00 David Ojeda dirigirá el duelo entre Cerro Porteño y Luqueño

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó los equipos arbitrales para la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El foco de atención se centra en el duelo más atractivo de la fecha: el enfrentamiento entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño en Barrio Obrero.

15:45 Trinidense 0-Guaraní 0: Puntos compartidos

En Santísima Trinidad, Sportivo Trinidense y Guaraní disputaron el penúltimo partido de la segunda fecha del torneo Apertura 2026 y empataron 0-0, en un choque que careció de profundidad y efectividad en ambas áreas. Con este resultado, y tras una calurosa tarde, el Triqui y el Legendario compartieron un punto cada uno.

15:30 “Vitamina” Sánchez y la explicación del porqué cambió medio equipo

Luego del empate cosechado ante el Sportivo 2 de Mayo en la “Terraza del País”, el director técnico de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, analizó las cinco variantes introducidas en el once titular respecto al equipo que venía de vencer a Guaraní. El estratega justificó los cambios basándose en la dosificación de cargas y la búsqueda de perfiles específicos para el duelo en Pedro Juan Caballero.

15:15 “Vitamina” Sánchez tras el empate: “Fuimos sumamente ineficaces”

El empate de Olimpia ante el Sportivo 2 de Mayo en la “Terraza del País” dejó sensaciones encontradas en el campamento franjeado. Tras el encuentro, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez realizó un análisis profundo, en el que destacó la superioridad futbolística de su equipo, pero lamentó la falta de puntería frente al arco rival.

15:00 Hugo Quintana tras el empate: “Nos vamos con un sabor amargo”

Luego de la paridad registrada como visitante frente al Sportivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, el volante de Olimpia, Hugo Quintana, compartió sus sensaciones sobre el rendimiento del equipo y el resultado obtenido en territorio fronterizo. A pesar del esfuerzo colectivo, el futbolista franjeado no ocultó su insatisfacción por no haber logrado los tres puntos.

14:45 Olimpia y un empate con sabor a poco que no pudo romper el maleficio en la “Terraza”

En un duelo de alta intensidad, el Sportivo 2 de Mayo y Olimpia igualaron 1-1 en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, dejó la sensación de que el Decano perdonó demasiado, extendiendo una sequía histórica en el Norte que ya roza las dos décadas.

Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube