Guaraní llega a este compromiso con la imperiosa necesidad de cortar una racha negativa que ya arrastra cuatro partidos sin conocer la victoria. Tras el duro golpe de la eliminación en la Copa Libertadores, el conjunto de Víctor Bernay parece haber perdido el rumbo; su último festejo data del 13 de febrero, cuando venció 3-1 a San Lorenzo. Actualmente, el “Legendario” se encuentra a 11 unidades de la cima custodiada por Olimpia, una distancia que mantiene al conductor aborigen en la cuerda floja.

En la otra vereda, el panorama de Cerro Porteño es estadísticamente mejor, aunque futbolísticamente cuestionado. Pese a que el equipo de Jorge Bava encadenó dos victorias consecutivas, el funcionamiento colectivo sigue sin llenar el ojo de la exigente hinchada azulgrana. El vigente campeón paraguayo marcha a seis puntos del liderato y sabe que este clásico es una prueba de fuego para sus aspitaciones, a u mes de su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Guaraní vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

17:30 Guaraní, con once definido

El conductor aurinegro, Víctor Ceferino Bernay anuncia el siguiente once para recibir a Cerro Porteño en Itauguá: Gaspar Servio; Alcides Barbotte, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Diego Fernández, Patricio Tanda y Matías López y Jhon Jairo Sánchez; Iván Ramírez Ferreira y Richar Torales. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:20 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Jorge Bava presentará el siguiente once para visitar a Guaraní en Itauguá: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro (Sub 19); Fabrizio Peralta, Robert Piris da Motta y César Bobadilla (Sub 19); Juan Manuel Iturbe, Jonatan Torres y Ignacio Aliseda. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:00 Guaraní vs. Cerro Porteño, un clásico sin margen de error y con los DTs en la cuerda floja

Cerro Porteño enfrenta hoy a Guaraní en un clásico por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen y el Ciclón juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Luis Salinas de Itauguá.

16:45 El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Guaraní en Itauguá

Cerro Porteño tiene todo listo para enfrentar esta tarde al necesitado Guaraní, en el encuentro que pondrá en marcha la novena jornada del torneo Apertura 2026. El pitazo inicial está marcado para las 18:30 en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

16:30 A qué hora juega hoy Guaraní vs. Cerro y dónde ver en vivo

Guaraní y Cerro Porteño disputan hoy el primer partido de la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

