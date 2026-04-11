Fútbol
11 de abril de 2026 - 18:58

Nacional vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

Los vecinos de Barrio Obrero, Nacional y Cerro Porteño, se citan hoy a las 20:30 en el Defensores del Chaco por la fecha 16 del Apertura. El duelo está marcado por realidades opuestas: el estreno de un nuevo ciclo técnico en la Academia y la rotación masiva en el Ciclón por compromisos internacionales.

Por ABC Color

Tras una racha negativa que costó el puesto a Felipe Giménez —quien solo sumó dos triunfos en sus últimos diez partidos y quedó fuera de la Sudamericana—, Víctor Bernay asume su segundo ciclo en Nacional. El estratega argentino tiene una misión doble: frenar la crisis del equipo, que perdió terreno en los puestos de vanguardia, y romper su racha personal ante Cerro Porteño, rival al que nunca ha podido vencer (un empate y seis derrotas en sus etapas previas).

Por su parte, el equipo de Ariel Holan llega golpeado tras caer ante Sporting Cristal en su debut copero. Aunque Cerro sigue en la pelea directa por el título contra Olimpia, el técnico priorizará el duelo del próximo martes ante Junior de Barranquilla. Debido a esto, el Azulgrana presentará un once alternativo donde los únicos que repetirían titularidad respecto al viaje a Perú son el portero Alexis Martín Arias y Cecilio Domínguez, quien jugará hoy al estar suspendido para el siguiente encuentro internacional tras su expulsión en el Callao.

Nacional vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

Nacional-Cerro, duelo de vecinos necesitados del triunfo en Sajonia

Los vecinos Nacional y Cerro Porteño se enfrentan hoy en el duelo que pondrá en marcha la jornada sabatina de la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Tricolor”, que tendrá el rentrée de Víctor Ceferino Bernay y el “Ciclón” de Barrio Obrero juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

El estadio Defensores del Chaco albergará el duelo entre Nacional y Cerro Porteño, correspondiente a la decimosexta ronda del torneo Apertura 2026.
El estadio Defensores del Chaco albergará el duelo entre Nacional y Cerro Porteño, correspondiente a la decimosexta ronda del torneo Apertura 2026.

A qué hora juega Nacional vs. Cerro Porteño y dónde ver en vivo

Nacional y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

El volante ofensivo de Cerro Porteño, Mateo Klimowicz avanza con pelota dominada ante la persecución del zaguero de Nacional, Alexis Cañete.
El volante ofensivo de Cerro Porteño, Mateo Klimowicz avanza con pelota dominada ante la persecución del zaguero de Nacional, Alexis Cañete.

Bernay contra Cerro Porteño: Revanchas que da el fútbol

Se fue contra Cerro Porteño y vuelve frente al mismo rival. El técnico argentino Víctor Bernay alista su vuelta en el banco de Nacional y lo hará este sábado ante un equipo que marca en su foja.

El técnico argentino Víctor Eduardo Bernay (56 años) retorna al banco de Nacional, en el partido frente a Cerro Porteño.
El técnico argentino Víctor Eduardo Bernay (56 años) retorna al banco de Nacional, en el partido frente a Cerro Porteño.

Los árbitros designados para la Fecha 16 del torneo Apertura 2026

La Dirección de Árbitros de la APF dio a conocer la nómina de jueces que tendrán a su cargo los compromisos de la decimosexta jornada del Torneo Apertura 2026. La atención se centra principalmente en la gestión de los encuentros que involucran a los aspirantes al título, en una etapa en la que el certamen doméstico del primer semestre va a ingresando en su recta decisiva.

El árbitro Derlis Lopez tendrá a su cargo la dirección del duelo del líder Olimpia, que visitará el domingo a Rubio Ñu en Ciudad del Este.
El árbitro Derlis Lopez tendrá a su cargo la dirección del duelo del líder Olimpia, que visitará el domingo a Rubio Ñu en Ciudad del Este.

Víctor Bernay inicia su segundo ciclo en Nacional: “Es un desafío muy hermoso volver”

Nacional hizo oficial el regreso del entrenador argentino Víctor Ceferino Bernay, quien fue presentado como nuevo director técnico de la Academia, marcando así el inicio de su segunda etapa al frente de la entidad tricolor. Con un conocimiento profundo de la estructura del club, Bernay asume el mando con la misión de potenciar un plantel que considera “rico” y con gran proyección.

El nuevo entrenador de Nacional, Víctor Ceferino Bernay, junto a los demás integrantes de su cuerpo técnico en la presentación llevada a cabo en el estadio Arsenio Erico.
El nuevo entrenador de Nacional, Víctor Ceferino Bernay, junto a los demás integrantes de su cuerpo técnico en la presentación llevada a cabo en el estadio Arsenio Erico.

Cecilio Domínguez: “Les pido disculpas por lo que pasó”

El debut de Cerro Porteño en la Copa Libertadores frente a Sporting Cristal dejó un sabor amargo, no solo por el resultado deportivo, sino por la temprana e inesperada baja de una de sus figuras. Cecilio Domínguez, quien fue protagonista de una de las jugadas más polémicas del encuentro, utilizó sus redes sociales para realizar un descargo y pedir disculpas a la afición azulgrana.

El delantero número 10 de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, abandona el campo tras ser expulsado durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Sporting Cristal de Perú y el Cerro Porteño de Paraguay.
El delantero número 10 de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, abandona el campo tras ser expulsado durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Sporting Cristal de Perú y el Cerro Porteño de Paraguay.

Cerro Porteño cae en su estreno copero frente a Sporting Cristal

Cerro Porteño cayó esta madrugada 1-0 ante el peruano Sporting Cristal, en su estreno en el Grupo F de la Copa Libertadores. La irresponsable expulsión de Cecilio Domínguez condicionó el planteamiento de Ariel Holan y frustró las aspiraciones del Ciclón en conseguir un buen resultado.

Jonatan Torres, de Cerro Porteño, intenta salir de la doble marca peruana entre Castro y Da Silva, esta madrugada en el Callao.
Jonatan Torres, de Cerro Porteño, intenta salir de la doble marca peruana entre Castro y Da Silva, esta madrugada en el Callao.

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