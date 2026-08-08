Ameliano vs. Cerro Porteño: cuarta ronda del Clausura 2026 en vivo

Cerro Porteño vuelve al ruedo con la mirada puesta en dos frentes. Tras sacudirse las dudas y aplastar 3-0 a Sportivo Luqueño, el equipo dirigido por Ariel Holan tiene una parada brava: enfrentará al siempre incómodo Sportivo Ameliano en La Fortaleza del Pikysyry, en la ciudad de Villeta.

La consigna en Barrio Obrero es clara: sumar de a tres para no perderle pisada al sorprendente líder Sportivo Trinidense, que marcha con puntaje perfecto. Sin embargo, la cabeza también juega su propio partido, ya que a la vuelta de la esquina espera el gran desafío del año: el choque de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, este miércoles en Brasil.

Un rival que propone y necesita ganar

Del otro lado, la V Azulada de Roberto Nanni no regalará nada. Ameliano se ha caracterizado por un fútbol pulcro, ambicioso y de buen trato de balón, pero la eficacia le ha sido esquiva en el arranque del torneo: acumula tres empates consecutivos y busca desesperadamente romper la racha para festejar su primer triunfo ante su gente.

El compromiso está fijado para las 16:00 horas en el escenario deportivo de Villeta. El juez principal encargado de impartir justicia será Derlis López, mientras que en la cabina del VAR estará Carlos Figueredo.

Ameliano vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

Cerro Porteño visita a Ameliano en el complicado reducto de Villeta

La cuarta ronda del torneo Clausura 2026 prosigue este sábado en la compañía Naranjaisy. Cerro Porteño visitará el complicado reducto del Sportivo Ameliano, en el estadio La Fortaleza del Pikysyry de la ciudad de Villeta. El pitazo inicial sonará a las 16:00, con Derlis López como juez principal y Carlos Figueredo en el VAR.

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Cinco nuevos en la lista de buena fe de Cerro Porteño para la Libertadores

De cara a la trascendental serie de octavos de final ante Palmeiras, Cerro Porteño perfila la modificación de su lista de buena fe para la Copa Libertadores 2026. El entrenador Ariel Holan metió mano en el plantel e incluyó a cinco de las ocho caras nuevas, dejando sorpresas de peso en el camino.

Los árbitros confirmados para las visitas de Cerro Porteño y Olimpia

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer los jueces para la cuarta jornada del campeonato. La atención se concentra en la jornada sabatina con las presentaciones a domicilio de los dos grandes del fútbol paraguayo.

El equipo que planifica Ariel Holan para enfrentar a Sportivo Ameliano

Cerro Porteño enfrenta el sábado a Sportivo Ameliano antes de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ariel Holan tiene encaminado el equipo.

Alexis Cañete: “El objetivo que tengo es pelear los tres campeonatos”

Con la mira puesta en el duelo de este sábado frente a Sportivo Ameliano, el defensor azulgrana Alexis Cañete pasó por conferencia de prensa y habló sobre el plan de juego para el fin de semana, el respaldo del cuerpo técnico desde su llegada y las altas expectativas de cara al exigente calendario internacional que se avecina.

Jorge Morel: “Arrancamos de menos a más y estamos por buen camino”

A las puertas de un nuevo desafío por el torneo local, donde este sábado visitará al Sportivo Ameliano en Villeta, el mediocampista de Cerro Porteño, Jorge Morel, tomó la palabra en conferencia de prensa. El volante analizó el presente del equipo, se refirió a la intensa lucha interna por el puesto y palpitó el cruce copero ante el Palmeiras.

Cerro Porteño: Blas Riveros, con 6 partidos jugados de 31 posibles en el año

Blas Miguel Riveros llegó a Cerro Porteño en julio del 2025. Tuvo continuidad, alto rendimiento y contribuyó a la conquista del título del torneo Clausura. Sin embargo, su actualidad no es la mejor.