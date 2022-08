Subsidios: Dan US$ 2,7 millones a transportistas sin estudio técnico que avale pagos

El Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Víctor Sánchez, informó que por los meses de abril y mayo pasado desembolsó G. 19.144 millones (US$ 2,7 millones) en adelanto del 60% del subsidio a empresarios del transporte público del Área Metropolitana, antes de que concluya el estudio de la tarifa técnica. Así informó en una respuesta a un pedido de Acceso a Información Pública (AIP), expediente N° 57.902.

De esta manera, y por primera vez desde la implementación del billetaje electrónico, el Gobierno concretó pagos adelantados de este beneficio a las empresas.

La tarifa técnica determina el costo de cada boleto en el servicio del transporte público del Área Metropolitana y es el resultado de una fórmula que contempla variables como valor y cantidad de vehículos, kilometraje recorrido, costos de mantenimiento y combustible, etc., así como la cantidad de pasajeros (cifra obtenida mediante el uso del billetaje electrónico).

Teniendo en cuenta que el precio del pasaje que paga el usuario final es inferior al valor de la tarifa técnica, la diferencia es saldada con recursos públicos. Así se estipuló al crearse el subsidio, en 2011, por el entonces presidente Fernando Lugo, y con la promesa de que en seis meses se implementaría el cobro electrónico, algo que recién se concretó 10 años después. Durante todo ese lapso se pagó ese beneficio en base a cálculos estimativos y todo indica que hubo pasajeros fantasmas y buses “sobre tacos”.

Desde fines de febrero de 2021, el único medio de cobro del pasaje es vía tarjeta del billetaje electrónico. Desde entonces, el Gobierno promete transparentar los costos del transporte público, pero son un “secreto de Estado” los valores de las variables que definen la tarifa técnica.

Por ejemplo, dicha tarifa contempla entre los costos fijos los salarios de los choferes, pero hay empresas que no pagan salarios fijos a sus conductores sino que lo hacen por “redondo” (itinerario recorrido), conforme a denuncias de trabajadores del rubro. Es decir, aún hay datos aparentemente “maquillados”.

Desembolsos adelantados

Y en este escenario de dudas sobre los cálculos del subsidio, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mediante el Decreto N° 7.296, actualizó las reglas para estos pagos del Estado e implementó los desembolsos adelantados. En el artículo 8° de dicho decreto se estipula la modalidad de “pago parcial”, que es el 50% del promedio pagado en los últimos tres meses a la concesionaria solicitante.

Sin embargo, el VMT registra desembolsos del 60%, según los documentos que esta institución envió a ABC vía AIP, una cifra mayor a la que autorizó el Ejecutivo.

Además de esta modalidad, se crearon otras tres. Una de ellas es el subsidio “total”, que se desembolsa al determinarse la tarifa técnica (que implica pagos con unos tres meses de retraso). Otra es “por compensación”, que se considera como crédito a favor del Estado en caso de que el pago haya sido superior al resultante de la tarifa técnica. Y el subsidio por “kilómetro recorrido”.

Esta última modalidad es un proyecto piloto para garantizar el servicio nocturno y el Estado promete cubrir los costos de combustibles y honorarios de los choferes. La reglamentación, a cargo del VMT, deberá definir los requisitos e itinerarios para cubrir las zonas que sean de interés para los usuarios.

El viceministro Sánchez expresó que aún trabaja en este documento. Aseguró que apunta a cubrir una demanda no satisfecha de usuarios del transporte y deberá “hilar fino” para que no haya “convoy de buses” sólo para cobrar subsidios. Aseguró que esta nueva modalidad no aumentará los subsidios, lo cual llama la atención ya que en este caso, se pagará hasta los costos de combustibles y sueldos de conductores.

Aún sin esos costos, con el subsidio “tradicional”, el Estado ya viene aumentando sus egresos. Del primer trimestre de 2020 al de 2022, las cifras treparon de US$ 2,3 millones a US$ 7 millones.

Fortunas sin un mejor servicio

El Gobierno de Mario Abdo Benítez mantuvo “congelado” el precio del pasaje en los últimos tres años, sin embargo, triplicó el valor de los desembolsos en subsidios a los empresarios del transporte público, conforme a reportes del Viceministerio de Transporte.

En diez años, las transferencias representaron unos US$ 93 millones y de este monto, US$ 20 millones (20%) corresponde sólo al de 2021. Todos estos egresos se dieron sin que haya mejorado el servicio para los pasajeros del Área Metropolitana, quienes cada día deben soportar excesivas esperas en las paradas de los colectivos, además de viajar aglomerados y expuestos a la inseguridad.