Transportistas exigen subsidios para trasladar a personas con discapacidad

El titular del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, respondió que “nadie trabaja gratis” cuando se le dijo que sus colegas y representados del transporte público exigen más subsidios para trasladar gratis a personas con discapacidad, tal como lo establece la Ley N° 6556/2020, que les exonera del pago del pasaje.

De esa manera respondió a ABC luego de preguntarle sobre la denuncia de incumplimiento de la normativa que formuló la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). El inconveniente se genera en medio de millonarios desembolsos que hace el Gobierno a estos empresarios.

Ruiz Díaz afirmó que el artículo 3° de la mencionada ley menciona que de los gastos que demande el cumplimiento de la exoneración del pasaje debe hacerse cargo la Senadis; sin embargo, esta institución alega que tiene poco presupuesto y mucha demanda para atender el gasto que demande los pasajes de los discapacitados.

Transportistas dicen que no recibieron comunicación oficial sobre nueva ley

Además, recalcó, “a mi - empresario de transporte- el Estado no me comunicó oficialmente la vigencia de esta nueva ley, ni los ajustes que impliquen realizar para su implementación mediante el Billetaje Electrónico”, dijo.

Cabe recordar que Cetrapam es el dueño de una de las operadoras del billetaje, es decir, es “juez y parte” en este sensible caso.

Al respecto, intentamos conocer la postura de Viceministerio de Transporte, pero titular, Víctor Sánchez, optó por no dar entrevistas sobre las denuncias de la Senadis.

En 2021, el Gobierno desembolsó US$ 20 millones en subsidios por transporte público, monto récord en once años de vigencia del beneficio, sin que se haya traducido en contrapartida en un mejor servicio. En total, el sector ya se alzó con US$ 93 millones provenientes de los impuestos que paga la ciudadanía.