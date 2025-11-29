PGN 2026: Senadores cuestionan despilfarro en empresas públicas deficitarias

La Cámara de Senadores aprobó el jueves último con modificaciones el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, que asciende a G. 149,1 billones (US$ 18.928 millones). Durante el debate, varios legisladores criticaron con dureza el continuo financiamiento a empresas públicas deficitarias y la falta de medidas de eficiencia.

En sesión extraordinaria, la Cámara Alta dio su visto bueno al PGN 2026, que representa un aumento del 12% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, el tratamiento estuvo marcado por fuertes cuestionamientos al manejo de las entidades estatales, las cuales acumulan pérdidas millonarias.

Los senadores cuestionaron que el presupuesto de las empresas públicas tendrá un incremento del 13,3% sin que se les impongan metas de eficiencia. En el PGN 2026, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) será la entidad con mayor presupuesto, con G. 16,01 billones. Le sigue Petróleos Paraguayos (Petropar), que recibirá G. 7,53 billones, mientras que la Industria Nacional del Cemento (INC) manejará G. 811.758 millones.

“Necesitamos una terapia de shock en las empresas públicas”

El senador Eduardo Nakayama aprovechó la sesión para cuestionar directamente la administración de la INC, Petropar y la ANDE e incluso a Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y Cañas Paraguayas S.A. (Capasa), a las que calificó como “estructuralmente deficitarias”.

Si bien Copaco, Capasa y Fepasa operan como sociedad anónima, el 100% de las acciones pertenecen al Estado paraguayo, y como tal no forma parte de la ley de presupuesto. Pero el tratamiento del presupuesto de Petropar, INC y ANDE fue aprovechado por Nakayama para dejar en evidencia la realidad de estas empresas públicas.

“No he visto que el Gobierno del presidente Santiago Peña haya tomado una sola medida contra estas empresas públicas deficitarias. Se vio un ‘castigo’ en Capasa, donde se cambió al presidente y ahora el nuevo volvió a renunciar, pero nada más. Nosotros necesitamos una terapia de shock en las empresas públicas. Y si van a seguir dando pérdidas, entonces se tienen que privatizar. No podemos seguir subsidiando el mal manejo de las empresas estatales”, expresó.

Pesada carga para el Estado

Señaló que las empresas públicas continúan siendo una pesada carga para las finanzas del Estado, sin que exista un plan claro para corregir su ineficiencia. “Si no hay plata para gastar, no se debe incurrir en más gastos como estos y seguir financiando el déficit de estas empresas ineficientes”, afirmó.

Recordó que Petropar perdió entre US$ 34 y US$ 38 millones en los últimos periodos y sostuvo que esos números responden a “negociados para favorecer a amigos del poder”.

“¿Por qué tenemos que seguir pagando el déficit de Petropar, que debería ser un regulador, no una empresa competidora de los demás emblemas? Y si los demás emblemas cometen oligopolio, para eso tenemos un Consejo de la Competencia y una Secretaría de Defensa al Consumidor. Eso es lo que debe funcionar, no una empresa estatal que pierde millones para favorecer a algunos amigos del poder con estaciones de servicio”, aseveró.

Celeste Amarilla alude a la “fiesta de Petropar”

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla, consultó al presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Silvio Ovelar, si en el plan de gastos de Petropar estaban incluidos desembolsos para “cumpleaños y grupos musicales”, en referencia a la criticada fiesta organizada recientemente por la diputada Yohana Vega, pareja del titular de la estatal, Eddie Jara.

Ovelar respondió a la senadora con sarcasmo, alegando que el presupuesto de Petropar solo “solo contempla flores”.

Pérdidas acumuladas: G. 1,3 billones

Los senadores recordaron que varias empresas públicas cerraron el último año con pérdidas. Entre ellas, Copaco, Petropar, INC y Capasa registraron en conjunto una pérdida acumulada de G. 1,3 billones (más de US$ 167 millones al cambio actual).