Caja Fiscal: población cerrada revela brecha estructural en regímenes jubilatorios

Los resultados por régimen jubilatorio muestran brechas significativas. El Magisterio Nacional concentra el mayor peso financiero. Presenta reservas matemáticas por US$ 11.631,4 millones, un patrimonio neto de apenas US$ 7,0 millones y un valor presente de aportaciones futuras de US$ 1.067,1 millones.

El déficit actuarial asciende a US$ 10.557,3 millones. La magnitud de este desbalance responde al gran peso de las jubilaciones existentes y a un patrimonio prácticamente inexistente frente al volumen de compromisos asumidos.

Las fuerzas policiales exhiben reservas matemáticas por US$ 3.714,1 millones, carecen de patrimonio neto y registran un valor presente de aportaciones futuras de US$ 434,9 millones. El déficit actuarial alcanza US$ 3.279,1 millones. El régimen depende del Presupuesto General, lo que traslada el desequilibrio al Tesoro y refuerza la presión fiscal.

En el caso de las Fuerzas Armadas, las reservas matemáticas ascienden a US$ 2.332,5 millones, tampoco cuentan con patrimonio neto y el valor presente de aportes futuros se ubica en US$ 260,9 millones. El déficit actuarial llega a US$ 2.071,6 millones. El bajo VP evidencia que la base contributiva proyectada resulta insuficiente para respaldar obligaciones ya contraídas, en un esquema sin recursos acumulados significativos.

La administración pública más el personal de blanco constituye una excepción parcial dentro del conjunto. Este régimen dispone de reservas matemáticas por US$ 2.976,4 millones, un patrimonio neto de US$ 682,8 millones y un valor presente de aportaciones futuras de USD 1.198,3 millones.

El déficit actuarial se ubica en USD 1.095,2 millones. Se trata del único programa con patrimonio relevante, equivalente al 92% del total civil, lo que atenúa el desequilibrio, aunque no lo elimina.

Los Magistrados Judiciales presentan reservas matemáticas por US$ 1.303,8 millones, patrimonio neto de US$ 51,0 millones y un valor presente de aportaciones futuras de US$ 208,3 millones. El déficit actuarial asciende a US$ 1.044,5 millones. Pese al reducido número de afiliados, el déficit resulta elevado en términos relativos, lo que sugiere parámetros de beneficios con alto costo financiero.

Por su parte, los docentes universitarios registran reservas matemáticas por US$ 801,6 millones, patrimonio neto de US$ 0,2 millones y un valor presente de aportaciones futuras de US$ 185,2 millones. El déficit actuarial alcanza US$ 616,2 millones. El régimen opera prácticamente sin patrimonio, con un desbalance que, aunque menor frente a otros sectores, sigue siendo significativo.

El debate económico no se limita a cifras actuariales. La sostenibilidad de la Caja Fiscal se vincula con la capacidad del Estado de honrar obligaciones previsionales sin comprometer inversión pública, estabilidad macroeconómica o sostenibilidad de la deuda. El valor presente de los aportes futuros constituye una señal clave: cuanto menor es su peso frente a las reservas requeridas, mayor es la dependencia de recursos fiscales adicionales.

El diagnóstico bajo población cerrada no proyecta nuevos ingresos ni reformas, pero expone con nitidez el pasivo acumulado. La magnitud de los déficits por régimen confirma que el sistema enfrenta una tensión estructural que requiere decisiones de política económica con impacto intergeneracional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.