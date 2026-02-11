Senado analiza otros cambios al plan de jubilaciones y posterga su estudio

La Cámara de Senadores aprobó ayer martes la postergación del estudio de la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) que figuraba en el punto 1 del tratamiento en la sesión extra. El pleno resolvió retomar el estudio del polémico plan que busca reducir el déficit de la Caja Fiscal, para el próximo 25 de marzo, luego de que el Poder Ejecutivo admitiera la falta de consenso para avanzar con la propuesta.

La decisión se tomó en un escenario de extrema tensión en el microcentro de Asunción, donde pelotones antimotines se enfrentaron con manifestantes que rechazaban el aumento de los años de aporte y la edad jubilatoria. Tras la confirmación de que el Senado aplazó el estudio de la Caja Fiscal para el 25 de marzo, los miles de docentes y funcionarios públicos que sitiaron el microcentro levantaron momentáneamente las medidas de fuerza.

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR – cartista) apuntó que entre los diálogos que mantiene con referentes del Ejecutivo y Legislativo, la postura en común es que “todos” coinciden en que la “Caja Fiscal debe ser reformada”. El senador consideró que en 15 días ya se podía llegar a un acuerdo entre los sectores que se manifiestan y el Gobierno, sin embargo, alegó que debido a que sus colegas siguen cuestionando a los integrantes de Honor Colorado de querer apurar todo, se decidió prologar el plazo de tratamiento recién para dentro de un mes y unos días.

Por otra parte, también reconoció que se debe hablar de la Caja Parlamentaria, cuyo tratamiento también está previsto para la mencionada fecha. “No podemos esconder la basura bajo la alfombra; para que no haya quejas, nuestra caja se convierte en privada. Soy partidario de la capitalización individual”, concluyó.

Cambios propuestos

Conforme a la última propuesta legislativa del Senado socializada ayer, aunque aún no fue tratada, aplica algunas modificaciones respecto al plan aprobado por Diputados el jueves 5 de febrero.

Entre los cambios sugeridos, por ejemplo se observa una mejora en el porcentaje de sustitución o el monto de la jubilación para docentes del MEC, universidades y magistrados judiciales. Así de un 70% a 85% que aprobó Diputados en la sesión extra de la semana pasada, Senado propone elevar el porcentaje entre 75% y 90%

En cuanto a la edad mínima se mantienen los parámetros. Así los afiliados de los sectores magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales podrán acceder a la jubilación ordinaria al cumplir 57 años de edad, con al menos 25 años de aporte. Mientras que los afiliados de los sectores magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales jubilación extraordinaria al contar al menos con 55 años de edad y 30 años de aporte.

El cambio que propone incorporar el Senado en este punto, según el proyecto socializado, es que si al momento de la promulgación de la presente ley, el beneficiario cuente con 22 años de aportes también puede acogerse a la jubilación al alcanzar los 25 años de aportes y sin necesidad de tener la edad mínima de 57 años.

Para el sector de la fuerzas públicas una de las modificaciones introducidas tiene que ver con la pensión de los policías. El texto enviado por la Cámara Baja establecía límites, pero de acuerdo a los cambios propuestos por los senadores, estarán garantizadas las pensiones para el personal fallecido en acto de servicio y aquellos con secuelas permanentes, así como la protección de viudas e hijos menores.

Asimismo, habrá modificaciones a la escala de la tasa de sustitución, estableciendo que aquellos que se jubilen con 20 años de servicio lo harán con el 50 % de sus haberes. Para jubilarse con el 100 %, requerirán 35 años de servicio