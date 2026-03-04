La faena bovina sigue por debajo del 2025, aunque mejora frente a enero

El ritmo de sacrificios en los frigoríficos exportadores del país arrancó de manera lenta en los primeros meses del año. Nuevamente, en febrero se constató una caída interanual en el procesamiento de animales, aunque si fueron superiores a los de enero, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

De acuerdo con el boletín suministrado por el servicio veterinario, los frigoríficos locales faenaron en febrero 159.572 bovinos, lo que representa una disminución del 26% (55.730 cabezas menos) en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se procesaron 215.302 animales.

En contrapartida, la cifra registrada en este segundo mes de 2026 muestra una leve recuperación en la actividad de las plantas, ya que se sacrificaron 10.945 cabezas más que en enero, cuando la faena alcanzó las 148.627 cabezas.

Caída en todas las categorías

En lo que respecta al procesamiento por categoría, todas registraron resultados interanuales negativos. En febrero se faenaron 18.121 novillos (-33%), 80.894 toros (-9%), 32.506 vacas (-36%) y 28.051 vaquillas (-41%).

Cabe recordar que en febrero del año pasado se habían faenado 27.031 novillos, 50.894 vacas, 89.738 toros y 47.639 vaquillas.

En cuanto al desempeño por plantas, el frigorífico Belén, de Minerva Foods, se posicionó como la empresa con mayor nivel de actividad, con 30.814 cabezas faenadas. Le siguieron Frigochorti, con 17.783 animales; Frigomerc, con 16.330; San Antonio, con 14.896; y Frigochaco, que completó el top cinco con 14.443 cabezas.

Exportación de carne

Hasta el segundo mes del año, Paraguay colocó en el mercado internacional 44.384 toneladas de carne por un valor de US$ 287 millones.

En cuanto a los destinos de la proteína roja paraguaya, Chile se mantuvo como el principal comprador, con 14.417 toneladas y un ingreso de US$ 96 millones. Israel ocupó el segundo lugar, con 7.274 toneladas por US$ 53 millones.

Entre tanto, Estados Unidos se ubicó como el tercer destino, con 8.876 toneladas exportadas y un ingreso de US$ 47 millones. Taiwán ocupó el cuarto lugar, con 4.380 toneladas, que generaron US$ 29 millones, mientras que Brasil cerró el top cinco, con compras por 2.432 toneladas y un valor de US$ 18 millones.