MEF: Caja Fiscal se deberá reformar de nuevo en cinco años con la versión Senado

Durante la presentación del Informe de Situación Financiera (Situfin) esta tarde, la gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación, Nathalia Rodríguez y el director general de Política Macro-Fiscal, Rolando Sapriza, informaron que la cartera fiscal había proyectado que el déficit de la Caja Fiscal a 2030 alcanzaría unos US$ 1.800 millones de dólares, en el caso de que no prosperara ninguna reforma, lo que iba a representar aproximadamente el 1,4% del PIB.

Pero hoy, con esta sanción de la ley, se espera que este impacto baje al 1%, alrededor de US$ 1.000 millones para niveles actuales del PIB. En el año 2025, el saldo rojo del fondo de jubilaciones llegó a US$ 380 millones que representó alrededor del 0,8% del producto interno bruto de ese año, estimado en US$ 49.000 millones.

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El déficit persiste, dice el MEF

“Básicamente, el déficit persiste, pero se logra frenar su crecimiento. Al lograr frenar su crecimiento, significa que se va a exigir menos de Recursos del Tesoro para tener que cumplir con ese déficit, porque se baja la exigencia que hay de Recursos del Tesoro. El déficit va a seguir estable”, reconoció Nathalia Rodríguez.

Al segundo mes del año, el fondo de las jubilaciones del sector público ya acumuló un saldo rojo de casi US$ 70 millones, por el desfasaje de los ingresos de los aportes con los egresos por el pago de las jubilaciones.

El impacto más fuerte para el próximo gobierno

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández, se refirió a la reforma en el Fondo de Jubilaciones del sector público aprobada en el Congreso, que ayuda “en algo” a reducir el déficit, pero no lo suficiente, y que el impacto más fuerte quedará en manos del siguiente gobierno.

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Durante una entrevista en ABC TV, Carlos Fernández Valdovinos acotó que la ley de reforma sancionada por el Congreso el martes último ayuda en cierta medida a reducir el déficit, aunque a su criterio, lo ideal era la versión de Diputados por el impacto que iba a tener en el resultado.

Según proyecciones del MEF, con el proyecto inicial se buscaba reducir en un 60% el déficit de las jubilaciones, pero con la versión aprobada quedaría en aproximadamente 40%, lo que necesariamente obligaría a una nueva reforma en unos pocos años.

Sobre el punto, el titular del MEF reiteró que la ley de la Caja Fiscal se tendrá que revisar en unos años más, y que ya quedaría en cancha del próximo gobierno.

“El impacto más fuerte va a ser para el próximo gobierno. Nosotros ya estamos en el tercer año y quedan dos años más para enfrentar esto, pero dentro de cinco años, el déficit va ser 1,1% del PIB. Solo en términos del PIB actual son como US$ 1.000 millones el monto al que va a llegar el déficit de la Caja Fiscal para ese tiempo”, explicó.

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Economía de guerra

El titular de la cartera estatal reconoció que afrontar este déficit será complejo igualmente para la administración actual, por lo que están evaluando estas medidas en medio de una “economía de guerra”, que implicaría básicamente recorte de gastos, ajuste de cinturones.

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Proyecto sancionado

El Congreso sancionó el martes último la ley de la reforma de la Caja Fiscal, que terminó en ajustes mínimos o parches para una crisis en el fondo de jubilaciones que, según expertos, ameritaba medidas más profundas. De esta manera, la ley sancionada establece la edad mínima de 53 años para docentes y de 55 años para las fuerzas públicas. Además se aprobó un aumento del aporte de afiliados al 19% para sectores deficitarios y aporte estatal del 10%, entre otras medidas.

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Se espera que el presidente Peña pueda promulgar el proyecto de ley, que tendrá aplicación inmediata, de acuerdo con el texto aprobado por los legisladores.