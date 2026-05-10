Constructoras aguardan reglamentación del factoraje para reducir deuda estatal

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi, insistió en la necesidad de implementar la herramienta del factoraje, un mecanismo de compra de deuda por parte de las entidades financieras, ya que debido a los atrasos del Gobierno, las empresas constructoras siguen recurriendo a financiamiento privado para sostener la cadena de pagos en las obras y los intereses de esos préstamos continúan acumulándose.

Además, los desembolsos que está realizando el Estado, que se comprometió a cubrir US$ 150 millones en dos meses —abril y mayo— no tienen un impacto significativo en la deuda total, refirió el titular del gremio.

“Normalmente, cada mes entra en promedio entre US$ 50 millones y US$ 60 millones en certificados de obras. En estos dos meses, si se mantiene el promedio, serían US$ 100 millones de deuda nueva. Y si se pagan los US$ 150 millones, solo US$ 50 millones servirían para amortizar la deuda acumulada”, explicó.

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Persisten millonarias deudas

Al cierre del 2025, el Gobierno acumulaba deudas de alrededor de US$ 100 con proveedoras de alimentos, US$ 350 millones con las de la industria de la construcción y más de US$ 1.000 millones con las de salud. Priorizó desembolso para el primer grupo, avanzó conversación para el segundo y aún no sabe qué va a hacer con el tercero. En ningún caso dejó en cero sus compromisos, según datos de estos sectores.

El factoraje surge como una alternativa para el pago a proveedores de obras públicas, atendiendo el estrecho margen del Presupuesto General de la Nación (PGN), condicionado por el tope fiscal del 1,5% del PIB, remarcó. Precisamente, Cavialpa promueve un debate sobre inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal, que se desarrollará el 21 de mayo próximo en la Conmebol durante la Feria Constructecnia 2026.

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Paul Sarubbi indicó que la reglamentación del factoraje involucra a asesores jurídicos de los gremios de la construcción, representantes de la banca privada, la Abogacía del Tesoro, el Banco Central del Paraguay (BCP) y otros organismos. Señaló que el proceso está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que esperan que en una o dos semanas pueda presentarse la propuesta final.

Factoraje, pero que el Estado asuma intereses

El factoraje consiste en una operación de bancos o financieras que compran la deuda mediante el descuento de certificados de obras o facturas a cobrar (es decir, cobrando una tasa de interés). La diferencia, en este caso, será que los intereses por los adelantos no serán absorbidos por las constructoras, sino que se trasladarán directamente al Estado, para que este sistema tenga realmente el impacto deseado.

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“Lo que para nosotros era primordial es que el costo del factoraje no sea cubierto por la empresa proveedora. Tiene que pagar el Estado. Y ahí es donde se dilató un poco más de lo previsto porque se tuvo que analizar una serie de mecanismos y herramientas”, sostuvo Sarubbi.

El presidente de Cavialpa también recalcó que este mecanismo será menos costoso para el Estado que el arrastre permanente de la deuda. Explicó que la tasa de interés de la banca privada es inferior a la establecida por los retrasos en los pagos de obras, intereses que las constructoras también reclaman. Precisamente, de la deuda total con las vialeras, unos US$ 110 millones corresponden a estos intereses.

Herramienta, no solución

El titular de Cavialpa remarcó que el factoraje sería una herramienta útil para aliviar la situación financiera de las empresas proveedoras del Estado, pero advirtió que, sin una revisión del tope fiscal, será muy difícil resolver el problema de la deuda acumulada.

Explicó que el mecanismo permitiría refinanciar, por ejemplo, certificados de obras impagos a un plazo de tres años, reduciendo el impacto sobre el presupuesto y el déficit fiscal durante ese periodo.

Señaló que esto otorgaría un mayor margen de maniobra al Gobierno y serviría como instrumento financiero para ordenar los pagos, aunque aclaró que su efectividad dependerá también de la recaudación y el presupuesto.

“Cuanto más se recaude, más se puede gastar, teniendo en cuenta el tope. Pero considerando la deuda con el sector de la construcción, más la deuda con las farmacéuticas y el margen fiscal del 1,5%, los números no cierran”, enfatizó.

Descalce en MOPC y otros entes

Además del tope fiscal, Sarubbi indicó que existe un descalce presupuestario en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Al respecto, explicó que el presupuesto de este año para infraestructura ronda los US$ 570 millones, mientras que las obras actualmente en ejecución podrían demandar cerca de US$ 700 millones.“Ahí nomás ya faltan USD 130 millones, que se suman a la deuda del año pasado”, explicó.

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Esto implica que la deuda podría seguir creciendo si no se define un cronograma de pagos que contemple las obligaciones acumuladas y el financiamiento de las obras actualmente en ejecución, de acuerdo con lo explicado.

También preocupa que esta realidad no solo es la de Obras Públicas, sino también de otras instituciones del Estado que se encuentran también con descalce de su presupuesto.

Debate en Constructecnia

En este contexto, la inversión en infraestructura en contextos de estrechez fiscal será el tema central del panel debate organizado por Cavialpa en Constructecnia 2026. El espacio contará con la participación del economista peruano Milton Von Hesse La Serna.

Según adelantó Sarubbi, el encuentro servirá como espacio de análisis sobre los desafíos financieros que enfrenta actualmente la industria de la construcción, además de debatir alternativas para sostener el desarrollo de obras de infraestructura en el país.

“Tenemos límites fiscales que cada vez nos aprietan más, pero no estamos invirtiendo prácticamente nada en infraestructura. Imagínate que US$ 570 millones es el presupuesto del MOPC para obras públicas. Estamos hablando de apenas 1,2% del PIB. No podemos invertir menos del 3% o 4% si queremos acompañar el crecimiento económico que necesitamos. Pero todavía estamos muy lejos de eso”, sostuvo Paul Sarubbi.

La 26° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción - Constructecnia se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de la Conmebol. El evento reunirá a empresas, profesionales, gremios y referentes académicos, con una agenda que incluirá exposiciones, capacitaciones técnicas y espacios de debate sobre los desafíos de la industria de la construcción.