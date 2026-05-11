Sistema financiero atraviesa un año de crecimiento moderado e incertidumbre, afirma Asoban

La presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, afirmó que en el primer trimestre de 2026 existen muchos indicadores que deben considerarse para hacer una correcta evaluación del escenario económico. Aunque reconoció que todo lo que ocurra positivamente en la economía también se traslada al sector bancario.

“Es un buen trimestre, pero más moderado que el año pasado, tanto en servicios como en depósitos. Hay sectores de consumo que tienen un alto indicador positivo, pero al mismo tiempo, existen sectores como el de la construcción que, como todos sabemos, está pasando por un estrés con relación al cobro de sus haberes y sus cuentas”, describió Cramer, sobre los resultados de distintos segmentos.

Baja del dólar presiona al agro y genera cautela en el sistema financiero<b> </b>

En relación con el sector agropecuario, la ejecutiva explicó que atraviesa un desempeño “muy bueno”, aunque impactado por un volumen que está por encima de la baja del dólar. “Es un primer trimestre con muchos indicadores a considerar para poder hacer un promedio que no refleja mucho la realidad”, sostuvo.

Cramer consideró que se debe realizar un seguimiento de los picos bajos y altos del dólar que se registran en los distintos sectores, así como de las previsiones de crecimiento económico e inflación controlada. “Estas mismas previsiones del sistema acompañan el crecimiento económico y acompañan lo que las políticas monetarias del Banco Central estiman. Ahora bien, con mucha prudencia, ya que estamos en un momento de mucha incertidumbre”, expresó.

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En ese sentido, la ejecutiva indicó que se debe tomar con mucha prudencia la volatilidad del dólar y cómo ello impactará en el costo de vida de las personas. “Es un año en el que debemos hacer esfuerzos muy importantes para lidiar con todas estas variables. Además, es un año electoral a nivel municipal, hecho que también se refleja en la toma de decisiones”, acotó.

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Más dólares presionan aún más al tipo de cambio

Siguiendo con su análisis de la baja del dólar y su impacto en ciertos indicadores de la economía nacional, mencionó que el sector agro es uno de los más afectados por este comportamiento.

“Ellos están produciendo muy bien, pero los ingresos que reciben son mucho menores de lo esperado y de lo que se calculó en muchos casos, comportamiento que se da a causa de la baja tan pronunciada del dólar. Esto hace que ingresen más dólares y presionen aún más al tipo de cambio”, explicó.

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Para el sector exportador, dijo que la baja del dólar puede significar un mejor momento de compra; sin embargo, señaló que debe tenerse en cuenta cómo impacta eso en su estructura de costos.

“Si el resto de los costos está en guaraníes y ciertos insumos están en dólares, habría que ver cómo compensa la baja y cómo eso se traspasa a la cadena productiva y sus impactos”, indicó.

Bancos deben operar con prudencia

Cramer refirió que el negocio bancario es uno de los sectores más “apalancados”, ya que aproximadamente el 12% de su capital corresponde al sector y el resto pertenece a sus clientes. Por ello, sostuvo que el sistema bancario debe actuar con suma prudencia en todo sentido, debido a que trabaja con dinero ajeno. “Debemos estar muy atentos a todo este tipo de variables para poder, con mucha prudencia y mucha responsabilidad, seguir haciendo negocios”, detalló.

Finalmente, en cuanto a la seguridad, señaló que la experiencia del cliente no debe tener fricciones y que se debe invertir más en este sentido.“Este es un balance muy importante que hay que hacer. Si el negocio no puede hoy invertir lo suficiente en seguridad, no debería existir”, concluyó.