Diputados aplazan proyecto de pago de intereses que califican como un “atropello”

La Cámara de Diputados decidió este martes aplazar por 15 días el tratamiento del proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obras y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, luego de que varios legisladores manifestaran dudas sobre su legalidad y reclamaran un análisis más profundo de la propuesta.

El diputado Roberto González (ANR-Añetete) solicitó inicialmente una postergación sine die, al sostener que el proyecto presenta problemas jurídicos y que modificaría las condiciones pactadas en contratos de obras públicas sin el consentimiento de las partes.

A su criterio, ello constituye “un atropello al sistema legal” y pone en riesgo la seguridad jurídica del país. “En este proyecto se pretende dejar sin efecto las convenciones hechas en los contratos de obras públicas sin el consentimiento de los contratantes”, expresó.

No obstante, el diputado Miguel del Puerto (ANR-cartista) propuso un aplazamiento de 15 días como alternativa, argumentando que, si bien existen preocupaciones sobre la iniciativa, también es necesario transparentar las deudas acumuladas por el Estado y avanzar en su regularización. Esta moción fue finalmente aprobada por el pleno.

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“Entiendo la preocupación y la importancia del proyecto, pero también la necesidad de ir transparentando las deudas que se arrastran del período anterior”, mencionó.

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Cuestionamientos al alcance del proyecto

Durante el debate, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) señaló que el texto remitido por el Senado presenta varias deficiencias, entre ellas la falta de límites claros para la emisión de bonos y la ausencia de un período específico para el pago de intereses.

Además, pidió mayor claridad sobre las deudas incluidas en los informes remitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mencionando incluso obligaciones que datan de 2016.

“Yo estoy a favor de que las deudas se paguen, pero no podemos estar dando cheques en blanco como este proyecto en su versión original”.

Por su parte, el diputado Miguel Martínez (PLRA) también respaldó la postergación y expresó su preocupación por la posibilidad de otorgar un “cheque en blanco” para el endeudamiento público sin un análisis exhaustivo.

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¿Qué plantea el proyecto?

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca autorizar al MOPC a reconocer y pagar intereses moratorios por obligaciones pendientes con contratistas, consultores y proveedores relacionados con certificados de obras de infraestructura.

El texto fija un tope de hasta 9,9% anual para los intereses moratorios y establece que quienes se adhieran al régimen aceptarán esas condiciones y renunciarán a reclamos adicionales por intereses, recargos u otros conceptos vinculados.

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Además, faculta al Poder Ejecutivo a emitir títulos de deuda del Tesoro Público, tanto en el mercado local como internacional y en guaraníes o moneda extranjera, para financiar estos pagos, así como a incorporar los recursos obtenidos al Presupuesto General de la Nación mediante modificaciones presupuestarias.

El proyecto se viene postergando desde principios de este mes, cuando no pudo ser tratado debido a la falta de quórum en la sesión de la Cámara de Diputados.