Tragedia en Pedrozo: ordenan prisión preventiva para chofer de camión

El trágico accidente ocurrió el sábado por la noche en el kilómetro 47 de la ruta PY02, en la zona del semáforo de Pedrozo, Ypacaraí y hasta el momento se contabilizan cinco víctimas fatales y al menos diez heridos de dos vehículos afectados.

Si bien las críticas apuntan a la colocación de un semáforo en la zona y a la falta de rampas de frenado, la Fiscalía imputó al conductor del camión de ladrillos que hasta el momento se presume quedó sin frenos y terminó colisionando con varios de los vehículos que aguardaban en el semáforo, siendo los ocupantes de dos de estos los que fallecieron a causa del accidente.

El agente fiscal Juan Ledesma, titular de la Unidad Penal n.°2 de la Fiscalía Zonal de Itauguá, a cargo de la investigación imputó a Víctor Raúl De la Cruz (48), chofer del camión por homicidio culposo.

Además, resolvió no hacer lugar a la aplicación de medidas menos gravosas solicitadas por la defensa técnica del imputado y decretó prisión preventiva del procesado tal como lo solicitó al realizar la imputación.

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Chofer irá al Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú)

Con la orden de prisión preventiva, el destino donde el chofer guardará reclusión es el Centro Nacional de Prevenidos, ex penitenciaria Nacional de Tacumbú. En caso de no contar con lugar, deberá ser trasladado al establecimiento penitenciario más adecuado.

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El imputado deberá permanecer en libre comunicación y a disposición del Juzgado Penal de Garantías n.° 2 de Capiatá.

El imputado se encontraba al mando de un camión que, tras el impacto, quedó abollado e incendiado. Según los datos preliminares de la investigación, el conductor habría perdido la capacidad de detener la marcha del vehículo e impactó contra cuatro automóviles que se encontraban detenidos ante un semáforo, aguardando la habilitación para continuar la circulación.

Como consecuencia del siniestro, cinco personas perdieron la vida, mientras que otras resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

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Según Fiscalía, conductor excedió límite de velocidad

De acuerdo con los elementos recabados por el agente fiscal, hasta el momento, el imputado se habría desplazado a una velocidad superior a la permitida en el lugar y lo que sumado a la pronunciada pendiente existente en el tramo, presuntamente no habría utilizado la rampa de frenado disponible para detener la marcha del camión.

Agregan que la investigación continúa a fin de esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan.

“No hay dolor más profundo que pueda sentir por causa de la pérdida de ellos. No fue una intención mía. Jamás en el sano juicio de una persona va a estar el haber enlutado a tantas personas de esta manera”, dijo visiblemente sentido el chofer en entrevista con los medios de comunicación.

En cuanto a la causa del accidente, apuntó que perdió todo el aire del sistema de frenos, por lo que no pudo retener la marcha.

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“De repente, en un segundo reventó la manguera y bajó el aire. El pedal sentí en el piso, ya no podía más y no respondía más. El vehículo fue tomando velocidad de una forma rápida y ahí ya no quedó minutos para llegar”, comentó.

Remarcó que perdió los frenos recién tras cruzar la rampa de frenado ubicada antes del tramo a unos 200 o 300 metros y negó categóricamente que su vehículo tuviera problemas mecánicos previamente, ya que desde su punto de partida, Tobatí, hasta Caacupé estaba frenando sin inconvenientes, incluso al atravesar pendientes. Incluso detalló que bajó a revisar el cargamento y no percibió ningún desperfecto mecánico.

Aseguró que su vehículo estaba en plenas condiciones y contaba con los sistemas de frenado requeridos para el transporte de cargas.