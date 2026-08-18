Sepa cuánto es el crecimiento económico que prevén para Paraguay al cierre del 2026

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macrofiscal, Marcelo Rodríguez, presentó este martes el informe de Situación Financiera (Situfin), con datos preliminares a julio de 2026.

La cartera de Economía refiere que la inflación se mantiene controlada, mientras el guaraní acumula una apreciación interanual de 19,9% frente al dólar.

Prevén alza del crecimiento de 4,2% a 4,5%

En el análisis de la coyuntura macroeconómica, la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez señaló que las proyecciones de crecimiento económico para este año fueron revisadas al alza. La expectativa pasó de alrededor de 4,2% al inicio del año a una estimación cercana al 4,5% para el cierre de 2026.

Sostuvo que el dinamismo observado durante el primer semestre respalda esta revisión. Según el Banco Central del Paraguay (BCP), el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) registró una variación acumulada de 5,6% a junio de 2026.

“La variación puntual de junio también fue de 5,6% interanual, mientras que el promedio de los últimos doce meses se ubicó en 6,5%. Desde el 2024 esta tasa se mantiene por encima del 4%”, explicó.

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En cuanto a los sectores, dijo que la principal contribución provino del sector primario, con un crecimiento de 9,4%. El sector secundario también avanzó 5,6%, el terciario 4,9% y la manufactura 1,8%.

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Inflación se mantiene en 1,6% a julio

En cuanto a la tasa de inflación, refirió que a julio de 2026, la tasa interanual se ubicó en 1,6%, mientras que la variación acumulada en lo que va del año alcanzó 1,8%. Dijo que ante este escenario de crecimiento favorable e inflación controlada, el Comité de Política Monetaria del BCP mantuvo por otro mes la tasa de política monetaria en 5,5%.

Guaraní se aprecia 19,9% frente al dólar

En cuanto al tipo de cambio, la gerente de Economía del MEF, dijo que el mismo continúa incidiendo sobre la dinámica de los ingresos fiscales. “A julio, el guaraní registró una apreciación interanual de 19,9% frente al dólar”, manifestó. Respecto al valor registrado en diciembre de 2025, dijo que la apreciación alcanza 10%.

“Observamos que Parguay está teniendo un proceso de mayor fortalecimiento de su moneda en comparación a las monedas de otros países de la región”, afirmó en el curso del informe emitido este martes.

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Importaciones crecen 3,6%, pero la base imponible cae 8,8%

Las importaciones también muestran un mayor dinamismo, refirió González. En ese sentido manifestó que a julio, la variación acumulada en términos de dólares fue de 3,6%, mientras que en volumen el aumento fue de 0,6%.

El efecto del tipo de cambio, sin embargo, dijo se redujo la base imponible expresada en moneda nacional. A julio de 2026, esta base fue 8,8% menor que la registrada en el mismo periodo de 2025.

González concluyó afirmando que el régimen general de importación mostró en julio un comportamiento más dinámico que los regímenes de turismo y zonas francas, que habían explicado buena parte del crecimiento en los meses anteriores.

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