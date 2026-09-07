Esperanza Martínez se opone a estudio a “las apuradas” del PGN 2027 en la Comisión Bicameral

El reclamo surgió al cierre de la primera jornada de la Comisión Bicameral, tras la presentación del proyecto para el Presupuesto General de la Nación (PGN 2027) por parte del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.

El cronograma prevé que las audiencias con las instituciones públicas continúen desde el lunes 14 de septiembre. “Quiero dejar constancia en el acta que no estoy de acuerdo con esta planificación”, manifestó la senadora Esperanza Martínez ante la presidencia de la comisión.

La legisladora cuestionó que la comisión concentre el análisis de varias instituciones en pocas jornadas. También planteó que el contexto electoral puede afectar la asistencia de los legisladores y de las autoridades convocadas.“Me opongo a este calendario con muy pocos días, con demasiadas instituciones”, afirmó.

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PGN 2027: Esperanza Martínez advierte sobre el tiempo de estudio

Martínez sostuvo que el Congreso debe revisar con mayor detalle las cuentas de cada institución antes de decidir sobre el presupuesto. A su criterio, el calendario actual puede llevar a un tratamiento acelerado de los pedidos.“Creo que no es correcto dedicar tan poco tiempo para estudiar tantas instituciones”, señaló la senadora.

La legisladora también cuestionó la asistencia de algunos integrantes de la comisión. Dijo que existen antecedentes de legisladores que se inscriben para integrar estos órganos parlamentarios, pero después no participan de las reuniones.

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El planteamiento quedó formulado en la primera sesión de la Comisión Bicameral, que tiene la responsabilidad de analizar el proyecto de PGN 2027 antes de su tratamiento en el pleno del Congreso.

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Comisión Bicameral del PGN: qué respondió la presidencia

La presidencia de la comisión de la Cámara de Diputados, Cristina Villalba, respondió que el proceso será desarrollado con responsabilidad y defendió la necesidad de cumplir con los plazos previstos para el estudio del proyecto.“Vamos a desarrollar con mucha responsabilidad todos y cada uno de los ministerios”, respondió la presidenta de la comisión.

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PGN 2027: el cronograma de las próximas audiencias

La Comisión Bicameral prevé continuar las audiencias desde el lunes 14 de septiembre. Para esa jornada están previstas cinco instituciones y sectores.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social fue convocado para las 9:00; el Instituto de Previsión Social, para las 11:00; el Ministerio del Interior, para las 13:00; el Ministerio de Desarrollo Social, para las 14:00; y los gobiernos departamentales, para las 15:00.