Cortes programados de ANDE: estas serán las zonas afectadas este viernes

La ANDE dio a conocer cuáles serán las zonas afectadas por cortes en el servicio de energía eléctrica este viernes por trabajos programados.

Según indican, al menos 29 zonas distribuidas serán las afectadas. Las mismas corresponden a las regiones Este, Central y Metropolitana en donde se interrumpirá la energía por diversos motivos en los horarios específicados.

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Cortes de electricidad en la región Metropolitana

Zona 1: en Barrio San Jorge, San Antonio se efectuará un cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado que afectará a la zona comprendida por la avenida Mcal. López e/ San Antonio y San Pedro, Mcal. López e/ San Pedro y San Miguel, en el horario de 08:30 a 18:00.

Zona 2: en Barrio San Antonio, Limpio la ANDE realizará el cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado en la zona comprendida por la calle Héroes del Chaco entre Juana de Lara y 19 de Setiembre; 19 de Setiembre entre Pedro Melo, Héroes del Chaco y 14 de Mayo; y Juana de Lara entre Pedro Melo, Héroes del Chaco y 14 de Mayo, de 09:00 a 18:00.

Zona 3: en Barrio Obrero, Asunción se realizará un corte de electricidad para el cambio de red desnuda 4x35mm² a red preensamblada de BT de 3x70+1x50+1x25 mm², en el Barrio Cerrado Aranjuez, de 08:00 a 14:00.

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Zona 4: en Barrio Laguna Grande, Fernando de la Mora se prevé el cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado en las calles Las Residentas y Tte. Ettiene, de 13:00 a 18:00.

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Zona 5: en Barrio Santa María, Asunción el corte programado afectará al área comprendida por la calleSan Pablo entre Silvano Mosqueira y Joel Estigarribia para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 08:00 a 14:00.

Zona 6: en Barrio San Vicente, Asunción se llevará a cabo el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado en las calles Arturo Escario y René Brigada, de 13:00 a 18:00.

Zona 7: en Barrio San Francisco, San Lorenzo el corte afectará al área de las calles General Genes y 14 de Mayo donde se efectuará un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado, de 08:00 a 14:00.

Zona 8: en Barrio Ciudad, Fernando de la Mora para un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado, la intervención se hará en las calles Marconi Estrago y Mompox, de 08:00 a 13:00.

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Zona 9: en Barrio Caaguazú, Ñemby realizarán el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado en las calles 15 de Agosto e/ Nuestra Señora de la Asunción y Calle sin nombre, de 08:00 a 18:00.

Zona 10: en Barrio Pueblo, San Antonio se realizará el traslado de un transformador en las calles Río Negro y Río Ypané, de 15:00 a 18:00.

Zona 11: en Barrio San Jorge, San Antonio para el traslado de un transformador, la ANDE intervendrá en las calles San Miguel entre Ybapurũ y Mcal. López, de 08:00 a 12:00.

Zona 12: en Barrio Limpio Rugua, Limpio se prevé el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado sobre Calle I (longitud aprox. 200 m), de 08:00 a 14:00.

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Zona 13: en Barrio Limpio Rugua, Limpio, en la la calle Dios te Bendiga se ejecutará el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 08:00 a 14:00.

Zona 14: en Barrio Piquete Cué, Limpio un equipo estará trabajando en la calle sin nombre y avenida Costa Azul realizando el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 14:00 a 19:00.

Zona 15: en Barrio Piquete Cué, Limpio se realizará trabajo de cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado en calle sin nombre y avenida Costa Azul, de 08:00 a 14:00.

Zona 16: en Barrio Santa Catalina, Capiatá se efectuará el cambio de conductor de Media Tensión desnudo a preensamblado en Molinos del Paraná, de 08:00 a 10:00.

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Zona 17: en Barrio Rojas Cañada, Julián Augusto Saldívar se realizará un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado en Ruta PY027 y Rojas Cañada, de 08:30 a 10:30.

Zona 18: en Barrio Piquete Cué, Limpio en calle sin nombre y avenida Costa Azul se prevé el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 08:00 a 14:00.

Zona 19: en Barrio Guazú Corá, Nueva Italia en Camino a Guazú Corá c/ Ruta a Nueva Italia se efectuará el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 11:00 a 12:30.

Zona 20: en Barrio San Pedro, Nueva Italia los funcionarios trabajarán en la avenida Próceres de Mayo e/ Juan E. O’Leary y 11 de Setiembre; Ytororó e/ Avda. Mcal. Estigarribia y Curupayty para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 15:00 a 18:00.

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Zona 21: en Barrio Itá Ybaté, Nueva Italia, en la Ruta a Nueva Italia a 100 m de Ecovita Country Club se anuncia un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 13:00 a 14:30.

Zona 22: en Barrio Espíritu Santo, San Lorenzo se realizará el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado sobre Argentina desde San Judas Tadeo hasta Concejal Miguel A. Godoy, Jacinto Herrera e/ Argentina y México, Concejal Obdulio López e/ Argentina y Vivaldi, San Judas Tadeo desde Chile hasta Vivaldi, y Vivaldi desde Jacinto Herrera hasta Padre Trujillo, de 09:00 a 19:00.

Zona 23: en Barrio San Antonio, San Lorenzo se prevé la intervención en las calles Pablo Pereira desde España hasta Hernandarias, y Gral. Caballero desde 22 de Julio hasta Carmen Lara de Castro para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 10:00 a 19:00.

Zona 24: en Barrio Zona Norte, Fernando de la Mora para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, la ANDE intervendrá la zona comprendida por las calles Pedro Getto desde Río Yhaguy hasta Juan de Salazar, y Tte. Mario Vera e/ Pedro Getto e Inmaculada Concepción, de 08:00 a 18:00.

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Cortes de luz en la región Este

Zona 1, Alto Paraná: Funcionarios de la ANDE realizarán trabajos en líneas de 23 Voltios. La intervención será en la Avda. 11 Tuyuyú y alrededores, de 07:00 a 17:00.

Cortes de electricidad en la región Central

Zona 1, Arroyos y Esteros: Se efectuará un cambio de conductores en Media Tensión. La zona afectada abarca parte de General Díaz y parte de la ciudad de Arroyos y Esteros sobre las calles Tte. Ríos y Bernardino Caballero, de 08:00 a 18:00.

Zona 2, Pirayú: Para el cambio de conductores en Media Tensión, los equipos trabajarán en parte del Barrio 2 Paraguarí, de 08:00 a 18:00.

Zona 3, Tobatí: Agentes de la ANDE trabajarán en el Barrio San José Cordillera para el cambio de conductores en Media Tensión, de 08:00 a 18:00.

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Zona 4, Varias localidades: Se intervendrá para el cambio de conductores en Media Tensión en parte de General Díaz, Isla Guazú, Urundey, Pedro Juan Caballero, Sargento Báez, Potrerito y Garayo, de 08:00 a 18:00.

Debido a los cortes de energía eléctrica, la ANDE recomienda a todas las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias.

Debido a la falta del servicio, los usuarios deben tomarlo como si fuera que la corriente está activa, para evitar accidentes.