Combustibles: sospechan que Petropar subirá sus precios recién después de las elecciones municipales

El mercado paraguayo atraviesa de nuevo un escenario de presiones debido al incremento de las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo. Esta situación ya llevó a varios emblemas privados a reajustar sus precios desde esta semana, con aumentos que llegan hasta G. 600 por litro en algunos casos, principalmente en el del diésel.

En contrapartida, Petróleos Paraguayos (Petropar) mantiene hasta ahora sus precios sin variaciones. La situación genera cuestionamientos entre referentes del sector privado, quienes sostienen que la política de precios de la estatal distorsiona el mercado.

Desde el sector de distribuidores incluso señalaron que habría presión desde el Gobierno para que Petropar mantenga sus precios hasta después de las elecciones municipales, previstas para el 4 de octubre próximo, sin importar que la estatal pierda debido a los precios políticos. Esta versión, sin embargo, no fue confirmada por la estatal.

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Petropar aún no define cuándo reajustará

Consultado sobre el escenario que enfrenta Petropar tras el cierre de la primera quincena de setiembre, además y hasta cuándo podrá sostener sus actuales precios, el presidente de la estatal, William Wilka, reconoció que la situación es complicada.

“Desde hace 12 años no teníamos estos valores de cotización”, afirmó Wilka, en referencia al nivel que alcanzaron actualmente los precios internacionales de los combustibles.

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El titular de Petropar señaló además que la estatal está utilizando su margen de maniobras para evitar, por el momento, un reajuste. “Estamos estirando todo lo que se pueda”, respondió ante la consulta sobre cuánto tiempo más podrán mantenerse las actuales cotizaciones.

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¿Después de las elecciones?

Ante la versión de que Petropar mantendría sus precios hasta después de las elecciones municipales, Wilka respondió inicialmente: “¿Quién dijo eso?”, ante la consulta sobre esa posibilidad.

Al ser preguntado nuevamente si efectivamente la estatal esperaría hasta después de los comicios, el presidente de Petropar respondió que las decisiones en le estatal no están vinculadas a un acontecimiento electoral.

“Las decisiones son corporativas, no por algún u otro evento”, explicó.

Sin embargo, cuando se le insistió específicamente si Petropar ya tiene una fecha definida para subir sus precios o si el eventual reajuste se produciría después de las elecciones, Wilka fue categórico en señalar que todavía no existe una definición: “Aún no definí”.

De esta manera, Petropar no estableció por ahora una fecha para un eventual incremento de sus precios, mientras los costos de reposición continúan presionando al mercado.

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Privados ya comenzaron a remarcar

La situación es diferente entre los emblemas privados. Varios operadores ya comenzaron a trasladar los incrementos en sus costos a sus precios finales desde esta semana, con ajustes de hasta G. 600 por litro tanto para el diésel premium (tipo I) como para el gasoil común (tipo III), según los casos.

Los aumentos responden principalmente al encarecimiento de los productos derivados del petróleo en los mercados internacionales por la guerra en Medio Oriente, que eleva los costos de reposición para los importadores y distribuidores locales.

La diferencia entre el comportamiento de Petropar y el de los emblemas privados vuelve a poner bajo la lupa la política de precios de la estatal, que mantiene sus cotizaciones mientras sus competidores ya empezaron a ajustar.

Por ahora, Wilka sostiene que Petropar seguirá “estirando” sus precios todo lo posible, pero admite que el escenario internacional es complicado, pero que todavía no está definida la fecha en que la estatal revise sus valores.

Mientras tanto, Adolfo Martín Sánchez, presidente de la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac), calificó de “caótica” la situación del mercado ante la escalada de las cotizaciones internacionales y afirmó que los precios locales están “totalmente desfasados” respecto a los costos de reposición.

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Cadipac cuestiona precios de Petropar

Según el dirigente, los recientes aumentos de G. 500 y G. 600 por litro aplicados por algunos emblemas privados todavía serían insuficientes para compensar la diferencia. “Al precio de hoy se debería estar subiendo G. 1.400 mínimo”, sostuvo.

Sánchez también cuestionó que Petropar mantenga sus precios mientras aumentan los costos internacionales. Afirmó que esta situación genera una competencia desigual para los privados, que deben trasladar parte del encarecimiento a sus precios para reducir sus pérdidas.

“Quinientos guaraníes es una aspirina para un cáncer”, expresó al referirse a los recientes reajustes de los emblemas privados, y sostuvo que estos incrementos apenas cubren una parte de la diferencia acumulada.

El presidente de Cadipac añadió que el heating oil, utilizado como referencia para el precio internacional del diésel, volvió a superar los US$ 5 por galón, hecho que refleja —según señaló— la fuerte presión que enfrentan actualmente los importadores y distribuidores.