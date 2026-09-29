Bonos del Tesoro: MEF logró bajar tasas, pero el menor volumen de deuda explica parte del resultado, según economista

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adjudicó G. 230.527 millones en Bonos del Tesoro la semana pasada, el menor monto de las cuatro operaciones analizadas en el año. Al mismo tiempo, consiguió reducir las tasas de sus bonos frente a las colocaciones anteriores.

“El MEF consiguió bajar sus tasas en medio del ruido político y la preocupación por las cuentas fiscales. Es un resultado favorable para el financiamiento en guaraníes, obtenido en la menor colocación local del año”, señaló el analista financiero Econ. Arnold Benítez, en conversación con ABC Color.

¿Cuánto colocó el MEF en Bonos del Tesoro durante septiembre?

El pasado miércoles 23 de septiembre se adjudicaron G. 230.527 millones. El economista explicó que el monto fue menor que los G. 698.000 millones de abril, los G. 974.350 millones de junio y los G. 360.548 millones de julio. Las cuatro operaciones suman G. 2.263.425 millones, refirió el economista.

Dijo que el monto del noveno mes del año fue 36% inferior al de julio y coincidió con el saldo del programa autorizado. “La menor oferta dio al Tesoro un mayor margen para seleccionar las propuestas que consideró más convenientes”, acotó.

Las tasas de los Bonos del Tesoro bajaron en septiembre

Sobre el rendimiento del bono con vencimiento en 2035, afirmó que pasó de 8,90% en abril a 9,10% en junio. Luego bajó a 9% en julio y a 8,70% en septiembre.

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Para el bono con vencimiento en 2030, dijo que cerró en 8,26%, frente al 8,50% registrado en julio. Las reducciones fueron de 30 y 24 puntos básicos, respectivamente detalló.

Benítez consideró que estas mejoras no deben analizarse sin tener en cuenta el volumen que salió al mercado. “Una operación pequeña ofrece evidencia limitada sobre el costo de financiar necesidades mucho mayores”, advirtió.

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La demanda fue casi cuatro veces superior a lo adjudicado

Según datos del MEF, la demanda alcanzó G. 906.000 millones, un monto equivalente a 3,9 veces lo adjudicado. En junio, la demanda había llegado a G. 1.205.000 millones. “La diferencia muestra que una alta relación entre demanda y colocación puede coexistir con una reducción de la demanda total si el monto que el Estado ofrece también cae con fuerza”, analizó.

Dijo que el cociente, por sí solo, dice poco sobre cuánto dinero adicional aceptaría entrar a esas tasas. Sostuvo que esto significa que una demanda equivalente a varias veces el monto colocado no garantiza que el mismo nivel de tasas pueda mantenerse si el Estado necesita captar mucho más dinero.

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¿Por qué los bancos pueden tener más interés en los Bonos del Tesoro?

Benítez también analizó el ratio de cobertura de liquidez, conocido como LCR. Este indicador exige que los bancos mantengan activos líquidos suficientes para cubrir salidas netas de efectivo durante treinta días de tensión, explicó.

Refirió que el mínimo se encuentra actualmente en 70%. Subirá al 90% en noviembre y llegará al 100% en marzo de 2027. Los Bonos del Tesoro elegibles computan al 100% de su valor de mercado como activos de nivel uno. Dijo que esto permite que las entidades financieras obtengan un rendimiento y, al mismo tiempo, utilicen esos títulos dentro de su colchón de liquidez. “Esa utilidad regulatoria puede favorecer la aceptación de menores tasas”, explicó el economista.

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¿Quién compra realmente los bonos del Estado?

El economista planteó que el MEF debería publicar más datos sobre los compradores finales de los Bonos del Tesoro. Afirmó que es necesario conocer qué porcentaje corresponde a bancos, fondos, aseguradoras y otros inversores, además de distinguir entre residentes y no residentes. “Identificar al intermediario no alcanza para conocer al comprador”, acotó.

Según su análisis, esta apertura permitiría conocer cuánto de la demanda responde al proceso regulatorio de los bancos y cuánto proviene de otros actores del mercado.

Cesiones de cobro también absorben recursos bancarios

El economista también analizó las cesiones de derechos de cobro y que las mismas pueden llegar a afectar las futuras compras de bonos.

Sobre el punto detalló que el MEF informó autorizaciones por G. 2.388.000 millones vinculadas a medicamentos de 2025, con 39 proveedores y cinco bancos. Los pagos del Estado se distribuyen en 36 cuotas. Ese monto autorizado supera el total colocado en Bonos del Tesoro locales durante el año, que suma G. 2.263.425 millones.

Refirió que ese mecanismo permite que los proveedores anticipen sus cobros y que el Tesoro distribuya los pagos. Sin embargo, estas operaciones también utilizan recursos de los bancos y elevan su exposición al Estado. Su efecto sobre futuras compras de Bonos del Tesoro dependerá del fondeo disponible, de la liquidez y del tratamiento regulatorio de cada instrumento, explicó.

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¿Qué puede pasar con las tasas de los Bonos del Tesoro en 2027?

El proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla emisiones por el equivalente de US$ 2.100 millones y un déficit de hasta 3,9% del PIB (aprox. US$ 60.540 millones para este año), ambos sujetos a aprobación legislativa. Ese financiamiento incluye inversiones y cancelación de atrasos.

Benítez aclaró que no corresponde asumir que todo ese monto se colocará en el mercado local. El impacto dependerá de cómo se distribuyan las emisiones entre el mercado local y el mercado externo, así como de las monedas y los vencimientos seleccionados. “Mi expectativa es que una mayor oferta local vuelva más exigente la negociación de tasas, especialmente cuando se modere el impulso inicial de adecuación al LCR”, acotó.

Dijo que también influirán las tasas internacionales, el tipo de cambio y la credibilidad fiscal. El economista propuso anticipar los montos que se colocarán en el mercado local y mantener un calendario idealmente mensual, en lugar de trimestral y panteó ampliar la base de compradores.

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