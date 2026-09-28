La economía paraguaya atraviesa una “inercia del crecimiento”, según exministro de Hacienda

Para el especialista Manuel Ferreira, esta moderación no debe leerse como un signo de alarma, sino como el comportamiento natural del mercado local. “Nuestro ritmo de crecimiento potencial está más o menos en estos valores. Nosotros vamos a seguir creciendo seguramente a estos valores en la medida que no haya disrupciones que sean catastróficas por alguna razón determinada”, afirmó.

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El empuje del consumo interno

Según Ferreira, detrás de la solidez mostrada en la primera mitad del año, el verdadero motor de la economía no ha sido la industria tradicional, sino el sector terciario. La combinación de comercio y servicios representa hoy el 48% de la economía total de Paraguay, consolidándose como el segmento más dinámico.

El gran catalizador de este comportamiento comercial durante 2024 fue el giro en la coyuntura macroeconómica argentina. Al modificarse los precios relativos con el país vecino —tras la unificación del tipo de cambio y la eliminación de subsidios—, la dinámica fronteriza dio un vuelco drástico.

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Ferreira recordó un dato demográfico clave. “El 52% de la población paraguaya vive a menos de 10 kilómetros de la frontera con Argentina. Eso hace que el paraguayo pueda elegir dónde comprar. Con la eliminación de los precios cuidados y la unificación del tipo de cambio, Argentina se encarece para nosotros, y esa demanda paraguaya que compraba allá empieza a comprar en Paraguay”, destacó.

Este retorno del consumo local provocó un salto contundente en rubros específicos: la demanda de combustibles prácticamente se duplicó, mientras que las ventas en supermercados, centros comerciales y el sector de gastronomía y hotelería registraron incrementos significativos.

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A este fenómeno se sumó un desempeño agrícola favorable —con una cosecha de soja de unos 12 millones de toneladas— y la recuperación en la generación de energía hidroeléctrica.

📉 “HAY UNA MODERACIÓN” EN EL CRECIMIENTO, PERO PARAGUAY MANTIENE SU RITMO POTENCIAL



📊 El economista Manuel Ferreira analizó los últimos datos del Banco Central del Paraguay sobre el crecimiento económico y señaló que existe una moderación respecto al ritmo registrado… pic.twitter.com/KKuvREBzBu — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 28, 2026

La inversión en freno de mano y el dilema de las tasas

Sin embargo, el informe del Banco Central también expuso fisuras en la dinámica económica: la Formación Bruta de Capital cayó un 18% y la inversión fija en criptominería retrocedió un 11%.

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Para Ferreira, la explicación de este parate en la inversión nacional reside en la distorsión que existe dentro de la política monetaria. Mientras la Tasa de Política Monetaria fijada por el BCP se ubica en 5,5%, las tasas bancarias de mercado para créditos en guaraníes oscilan entre el 12% y el 14%. “12% no es una tasa natural”, cuestionó el economista.

“Si vos tenés una tasa de política monetaria en 5,50%, no podés tener entre seis puntos y medio y ocho puntos más alta la tasa de mercado. Esto hace que las empresas no estén invirtiendo lo que realmente se invierte”, refregó.

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Esta brecha de tasas no solo frena el financiamiento de proyectos, sino que vuelve atractiva la tenencia de guaraníes, incentivando a los actores financieros a deshacerse de dólares para colocarse en moneda local a altas rentabilidades. Esto presiona la divisa estadounidense a la baja y genera una apreciación del guaraní que ha provocado una pérdida del tipo de cambio real del 16% frente a Argentina y cercana al 20% respecto a Brasil.

El exministro remarcó que esta dinámica ubica a Paraguay en una situación atípica en la región, compartida solo con Colombia y Costa Rica. “Nosotros que nos estamos moviendo de contramano al mundo le estamos perjudicando a la gente. Esta política monetaria no ayuda al equilibrio y hace que nos encontremos con situaciones que no son deseables”, aseguró.

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¿Por qué cayeron las importaciones?

El comportamiento de la divisa dejó al descubierto una paradoja: pesar de que un dólar barato debería alentar las compras del exterior, las importaciones cayeron un 1,4% en el segundo trimestre, mientras que las exportaciones aumentaron un 8,2%.

Ferreira desarmó el mito de que el volumen exportado responda automáticamente al tipo de cambio. Aclaró que casi el 75% de las exportaciones paraguayas son de origen biológico (soja, maíz, trigo, carne) y no pueden guardarse a la espera de un mejor precio.

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“Paraguay produjo 12 millones de toneladas de soja. Esa soja no se puede consumir localmente y es una soja que saldrá al precio que sea, al tipo de cambio que sea. No hay capacidad estática suficiente en Paraguay como para guardar eso”, insistió.

Algo similar ocurre con la industria manufacturera no biológica —como la maquila de autopartes o textiles—, que opera bajo contratos anuales estrictos con multinacionales que no se pueden alterar de la noche a la mañana.

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Por el lado de los importadores, la retracción respondió al temor que genera la inestabilidad de la moneda. “El dólar ha bajado con mucha volatilidad. Un importador dice: ‘¿Para qué voy a traer un producto si no sé a cuánto va a estar el tipo de cambio dentro de dos o tres meses cuando me llegue la mercadería? Voy a moverme con lo mínimo que tengo y evitar cosas nuevas’”, dijo Ferreira. Así, las compras de bienes de consumo terminaron completamente “planchadas”.

📊“EL SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS HA SIDO EL QUE MÁS EMPUJÓ EL CRECIMIENTO”



💰 El economista Manuel Ferreira explicó cuáles fueron los sectores que más impulsaron el crecimiento de Paraguay en los últimos años y destacó especialmente al comercio y los servicios.



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Un choque de visiones

Según el entrevistado, la discusión sobre el dólar expone dos lecturas encontradas dentro del ámbito económico y empresarial. Por un lado, pequeños y medianos productores advierten que la baja del tipo de cambio les reduce drásticamente el margen operativo. Aunque logren vender más en volumen, al convertir sus ingresos en dólares a guaraníes deben enfrentar costos fijos al alza —salarios, tarifas de servicios, fletes y logística—, lo que los deja en desventaja frente a productos importados de China o Brasil.

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Por otro lado, se contrapone la postura de que depreciar la moneda de manera artificial para beneficiar al sector exportador implica trasladarle el costo a la ciudadanía. Bajo esa perspectiva, utilizar el tipo de cambio como muleta de competitividad equivale a expropiar el poder adquisitivo de los trabajadores a través de la inflación. La alternativa radica en exigir que las empresas mejoren su competitividad real: optimizando procesos, incrementando la productividad laboral y modernizando la gestión.

Para que este proceso de “destrucción creativa” funcione sin sepultar a los emprendedores, resulta imprescindible reformar el marco jurídico local y contar con leyes de quiebras ágiles que permitan reestructurar empresas en lugar de condenarlas al cierre definitivo.

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Manuel Ferreira concluyó que los cimientos de la macroeconomía paraguaya continúan firmes. No obstante, enfatizó que la autoridad monetaria debe corregir las distorsiones en las tasas de interés y reducir la volatilidad cambiaria para no asfixiar la inversión privada ni castigar la creación de empleo formal en el país.