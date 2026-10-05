PIB de Paraguay se desacelera y la inversión y servicios pierden fuerza, según Manuel Ferreira

La economía paraguaya mantiene tasas positivas, pero perdió velocidad. Los datos de las Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central del Paraguay (BCP) fueron analizados por el economista Manuel Ferreira, quien refierió que los mismos muestran una moderación del Producto Interno Bruto (PIB), con menor impulso de los servicios, retroceso de la inversión y una caída de la ganadería, además de un menor poder adquisitivo y el costo del crédito.

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PIB de Paraguay: los servicios reducen su ritmo de crecimiento

En el curso del programa Enfoque Económico emitido por ABC TV, Ferreira explicó que en el informe del BCP uno de los cambios más notorios aparece en los servicios. “La mitad de la economía paraguaya es servicios”, refirió.

Ferreira explicó que el comercio y varios servicios representan 36,2% del PIB (de ese total 11,7% es comercio). Al sumar servicios y transporte, el peso llega a 40,2%.

Dijo que este sector registró un crecimiento de 7,9% en el primer trimestre de 2026 y bajó a 3,4% en el segundo trimestre. Dentro de este grupo dijo que la intermediación financiera, telecomunicaciones, restaurantes y hoteles, servicios inmobiliarios y comercio tuvieron desempeños positivos, mientras el transporte mostró un resultado negativo.

“Nos estamos encareciendo con relación a Brasil y Argentina. Este es un primer problema”, afirmó Ferreira. A ese factor sumó la situación del consumo de los hogares. “El paraguayo está con menos poder adquisitivo que antes”, según su análisis.

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Construcción crece, pero la ganadería cae 4,1%

La construcción aparece entre las actividades con expansión. De acuerdo con el análisis expuesto en el programa, el impulso provino de la construcción privada y no de las obras públicas. La ganadería, en cambio, registró una caída de 4,1%.

El analista relacionó este resultado con la reducción de la cantidad de animales disponibles para faena. El hato ganadero pasó de alrededor de 14,5 millones de cabezas a cerca de 12,8 millones. “La cantidad de animales faenados está bajando. ¿Por qué está bajando? Porque hubo una retracción muy fuerte del hato ganadero”, explicó.

En cuanto a la agricultura y ganadería dijo que representan en conjunto cerca de 11% del PIB. Al incorporar el sector forestal, minería y pesca, la participación alcanza 11,9%.

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Inversión pierde fuerza y las tasas frenan decisiones empresariales

Por el lado de la demanda, una de las señales que Ferreira analizó fue la formación bruta de capital. La formación bruta de capital fijo representa 21,1% del PIB, mientras el consumo concentra alrededor de 65%.

La menor inversión empresarial puede responder, según el economista, a una combinación de menos oportunidades de negocios y un costo financiero elevado. La tasa de política monetaria mencionada durante el análisis se ubicó en 5,5%, pero Ferreira señaló que las tasas del mercado se mueven entre 12% y 14%.

“Obviamente, la tasa está cara y la gente no está invirtiendo porque tampoco seguramente está viendo un valor muy grande”, expresó.

Tipo de cambio afecta a exportadores y maquiladoras

El comportamiento cambiario fue uno de los ejes principales del análisis. Ferreira sostuvo que la apreciación relativa del guaraní reduce los ingresos en moneda local de sectores que venden al exterior y cobran en dólares.

El efecto también alcanza a las maquiladoras. Muchas empresas tienen contratos fijados en dólares, mientras una parte importante de sus costos, en especial los salarios, se paga en guaraníes. Entre los principales productos de maquila citó cableados, textiles y plásticos.

Ferreira indicó que un análisis presentado a Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) calculó una pérdida de alrededor de US$ 1.800 millones para los sectores agrícola y ganadero por diferencia cambiaria. “Para Paraguay es la diferencia entre el cielo y el infierno para el año”, señaló al dimensionar ese monto.

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Exportaciones suben 11,5% e importaciones caen 5,7%

Los datos expuestos muestran un comportamiento particular del comercio exterior: las exportaciones crecieron 11,5%, mientras las importaciones cayeron 5,7%.

Ferreira explicó que gran parte de la oferta exportable paraguaya tiene origen agropecuario y no puede absorberse dentro del mercado local. Por esa razón, productos como la soja deben salir al exterior aun cuando el tipo de cambio resulte menos favorable. “Nosotros somos un país con una oferta exportable tremenda. Nosotros dependemos del resto del mundo”, resumió.

Soja, carne y etanol: cuánto generan las exportaciones

El economista citó cifras que muestran el peso de los principales productos exportados. La suma de grano, aceite y harina de soja alcanzó cerca de US$ 4.900 millones. La carne llegó a US$ 2.300 millones.

Trigo y maíz sumaron aproximadamente US$ 787 millones. En el caso específico del trigo, las exportaciones rondaron US$ 172 millones y unas 760.000 toneladas. Paraguay produce cerca del doble de ese volumen y utiliza alrededor de 700.000 toneladas para fabricar harina destinada al mercado interno.

Las exportaciones de madera alcanzaron US$ 118 millones, mientras las de azúcar llegaron a US$ 43,9 millones. El etanol, por su parte, generó cerca de US$ 82 millones. “Paraguay está exportando etanol. El Banco Central no está discriminando en sus informes este tipo de cosas”, afirmó Ferreira.

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Etanol de maíz y caña gana espacio

La producción de etanol también apareció como una salida para materias primas agrícolas. Ferreira explicó que el maíz tiene cada vez más uso industrial para producir combustible. El proceso genera además burlanda, un subproducto que sirve para alimentación animal.

En el caso de la caña de azúcar, señaló que una resolución establece que la mitad del etanol que se mezcla con la nafta debe provenir del maíz y la otra mitad de la caña.

El economista vinculó esta alternativa con los productores cañeros de zonas como Paraguarí, Guairá y Caazapá, además de las dificultades que enfrenta el azúcar orgánico ante el comportamiento del tipo de cambio.