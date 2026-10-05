PGN 2027: bicameral reiniciará sesiones este jueves con defensas del MEC y de universidades nacionales

Este jueves, después de la pausa por elecciones municipales, el sector educativo abrirá la nueva etapa de audiencias de evaluación del Presupuesto General de la Nación (PGN 2027) en la CBP.

La primera convocatoria está prevista para las 09:00, hora en que el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Fernando Ramírez y su equipo técnico, presentarán presentarse ante diputados y senadores.

A las 11:00 llegará el turno de las universidades nacionales, para lo cual se aguarda la presencia de la Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA),así como de otras autoridades de la mencionada casa de estudios.

La Comisión Bicameral había suspendido temporalmente sus sesiones debido al calendario electoral y el jueves retomará el estudio del proyecto presupuestario remitido al Congreso.

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PGN 2027: qué instituciones defenderán sus presupuestos el 12 de octubre

El cronograma de la CBP tendrá otra jornada extensa el lunes 12 de octubre. A las 09:00 está prevista la presentación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). A las 10:30 comparecerá el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

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Las sesiones seguirán por la tarde con dos instituciones del sector judicial. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya audiencia fue fijada para las 14:00, y el Ministerio Público, que deberá presentarse a las 15:00.

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Gobernaciones tendrán su turno el 15 de octubre

El jueves 15 de octubre será el turno de los gobiernos departamentales. La convocatoria está fijada para las 10:00. Con esta audiencia, la Bicameral avanzará hacia el cierre de las etapa sde exposiciones institucionales en el marco del estudio del PGN 2027.

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MEF, DNIT y TSJE cerrarán las exposiciones del PGN 2027

La última jornada de sesiones informativas está marcada para el lunes 19 de octubre.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) será recibido a las 09:00. Una hora después, a las 10:00, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cerrará la jornada a las 11:00.

Con esas presentaciones terminará, según el calendario vigente, la fase destinada a escuchar las defensas de las instituciones incluidas en el proyecto presupuestario.

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¿Cuándo comenzarán las deliberaciones sobre el PGN 2027?

Una vez cerradas las audiencias, la Comisión Bicameral pasará a las sesiones deliberativas. El calendario reserva tres fechas para esa etapa: jueves 22, lunes 26 y jueves 29 de octubre, en las que diputados y senadores analizarán el proyecto para avanzar hacia la posición que la comisión someterá a la consideración de las dos cámaras del Congreso.

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Dictamen del PGN 2027 se firmará el 29 de octubre

El jueves 29 de octubre es la fecha de cierre formal del trabajo de la Comisión Bicameral, día que está prevista la firma del dictamen y posterior remisión a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del dictamen de la CBP. A partir de allí continuará el trámite legislativo del PGN 2027.

La Bicameral había iniciado sus actividades el lunes 7 de septiembre. A las 11:00 de esa fecha se integró su Mesa Directiva y, a las 11:30, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, presentó el proyecto presupuestario para 2027.

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¿Qué instituciones ya defendieron sus presupuestos?

Las defensas institucionales comenzaron el 14 de septiembre con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), representado por su titular, Tadeo Rojas. El 21 de septiembre comparecieron el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), a través de Isaías Fretes, y el Instituto de Previsión Social (IPS), representado por Derlis León.

Ese mismo día también se presentaron la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez Reyes.

De esta forma, cinco instituciones ya pasaron por la etapa de defensa antes de la pausa electoral.

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