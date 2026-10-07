Ruta del Progreso: tramo 3 lleva dos años paralizado y no hay fecha de reinicio

En este mes de octubre se cumplen dos años de la paralización de las obras del tramo tres de la Ruta del Progreso, que atraviesa las comunidades de Tape Guasu y Loma Perõ, en el distrito de San Juan Bautista, Misiones.

Esta ruta une la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, con el cruce Yvyraty, sobre la ruta PY04, en el departamento de Ñeembucú. En ese sentido, el presidente de la comisión vecinal, José Tomás Ortiz, mencionó que esta situación es el reflejo del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.

“Este es el reflejo del gobierno de Santiago Peña, del trabajo vai vai (mal hecho) o el trabajo paralizado de la obra del tramo tres de la Ruta del Progreso, prácticamente ya cumple dos años. Y bueno, esta es nuestra triste realidad, sin avances”, señaló.

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La paralización se produjo luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) rescindiera el contrato con la empresa adjudicada para ejecutar las obras, Caldetec Ingeniería SRL.

La rescisión se produjo debido a que la empresa no presentó los documentos requeridos por la cartera de Estado. Tras dicha decisión, el MOPC adjudicó posteriormente la obra a la empresa que había quedado en segundo lugar en el llamado a licitación, MM Constructora SA, que debía reiniciar los trabajos. Sin embargo, hasta la fecha, los trabajos no se iniciaron.

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“Las dos empresas prácticamente no avanzaron en nada: la primera, Caldetec Ingeniería SRL, a quien se le rescindió el contrato, y la segunda, MM Constructora SA, quien supuestamente quebró”, señaló.

El mismo indicó que la situación que se puede observar en el tramo tres es prácticamente nula en cuanto a maquinarias, mucho menos en trabajos y, por ende, en avances de obras.

También indicó que la primera empresa que realizó los trabajos hizo un puente de manera precaria en el centro mismo de la comunidad, donde anteriormente existía un alcantarillado, debido a que era una zona donde se estancaba el agua en días de lluvia.

Ortiz señaló que lo más preocupante es que el alcantarillado instalado, que supuestamente es para una ruta nacional, no cuenta con varillas de hierro, es muy angosto y carece de señalización. Agregó que durante la noche representa un peligro para quienes circulan por la zona y cuestionó que la estructura sea muy precaria.

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Asimismo, señaló que por la zona circulan camiones de gran porte, transportadores de arroz y de ganado, además de la población en general, por lo que considera que la estructura representa un riesgo para todos los usuarios de la vía.

Cuestionan falta de respuestas del MOPC

José Tomás Ortiz cuestionó la falta de respuestas del Gobierno de Santiago Peña ante la paralización del tramo tres de la Ruta del Progreso y criticó la gestión de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, a quien calificó como una “ministra de oficina”.

“Yo no sé qué pedir más, porque este Gobierno de Santiago Peña es un gobierno a la bartola, y más aún la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que sabemos que es una ministra de oficina, no sale prácticamente. Y esta es la realidad del sufrido pueblo paraguayo”, enfatizó.

Por su parte, Felicita Ferreira, vecina y comerciante de Loma Perõ, señaló que, tras más de 20 años de lucha, los pobladores finalmente vieron iniciar la Ruta del Progreso. Sin embargo, lamentó que el tramo tres permanezca paralizado y sin una fecha confirmada para el reinicio de las obras.

Las obras de la Ruta del Progreso arrancaron en enero de 2024

A finales de enero de 2024 se iniciaron oficialmente las obras de construcción de la denominada Ruta del Progreso, diseñada para unir la capital del departamento de Misiones con el cruce Yvyraty, sobre la ruta PY04, en el departamento de Ñeembucú.

Con una extensión de 50 kilómetros, el proyecto nació como una esperanza económica y social para toda la zona. No solo prometía mejorar la conectividad vial, sino también fortalecer uno de los principales corredores productivos del sur del país.

La relevancia de la obra es considerable: atraviesa una de las regiones con mayor producción arrocera y ganadera de Misiones, donde operan importantes establecimientos productivos.

Su culminación permitiría mejorar el transporte de mercaderías, reducir costos logísticos y facilitar la circulación entre ambos departamentos.

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Además, representaría un atajo estratégico para transportistas y usuarios que se dirigen hacia Pilar, capital de Ñeembucú, disminuyendo tiempos y distancias de recorrido.

El proyecto está dividido en tres lotes

El proyecto cuenta con un presupuesto total de G. 184.290.707.079, provenientes del presupuesto del MOPC. La obra fue dividida en tres lotes o tramos, adjudicados a diferentes empresas.

Lote 1: Con una extensión de 18,62 kilómetros, desde el cruce Yvyraty hasta el puente sobre el arroyo Aguaray, fue adjudicado a la empresa Construpar SA, cuyos representantes legales son Carlos Antonio Benítez Céspedes, Guillermo Luis Mas Metz y Sergio Rubén Samudio Báez, por G. 77.203.161.628. Hasta el momento se desembolsaron G. 68.070.710.300.

Lote 2: Comprende el tramo desde el puente del arroyo Aguaray hasta el kilómetro 38,69, en la comunidad de Loma Perõ. Fue adjudicado a Tecsul SAE, representada legalmente por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha, por G. 66.271.072.646, con desembolsos de G. 59.605.714.852.

Lote 3: Corresponde al tramo final en la comunidad de Loma Perõ, con una extensión de 5,35 kilómetros e incluye además una variante de 6,2 kilómetros.

Inicialmente fue adjudicado a Caldetec Ingeniería SRL por G. 40.816.472.805, representada por Jorge Humberto Ozuna Limas. En este último tramo solo se desembolsaron G. 4.542.181.306 antes de que, en octubre de 2024, los trabajos quedaran totalmente paralizados. Desde entonces, el tramo no registra avances.

Aunque posteriormente el MOPC adjudicó nuevamente la obra a otra empresa, los trabajos tampoco se reanudaron.

Incumplimientos y cambios de empresas

De acuerdo con informes del MOPC, la paralización del lote tres se produjo debido a incumplimientos por parte de la empresa adjudicada.

La institución señaló retrasos en los plazos establecidos para la presentación de documentos administrativos, tributarios y técnicos necesarios para continuar con los trámites y desembolsos correspondientes.

Ante esta situación, la cartera estatal resolvió rescindir el contrato e inició el proceso legal de finiquito.

Por su parte, la empresa informó que había cumplido con los requisitos exigidos, aunque la decisión del MOPC se mantuvo firme.

Empresa adjudicada estaría en quiebra

Posteriormente, el tramo fue adjudicado a la siguiente firma mejor posicionada en el proceso licitatorio, MM Constructora SA, cuyo representante legal es Jorge Antonio Moreno Mereles.

El nuevo contrato fue firmado en julio de 2025 y establecía un plazo de ejecución hasta enero de 2027, con una inversión de G. 37.552.735.858.

Hasta el momento se abonó un monto parcial de G. 5.217.903.344, pero la empresa no inició actividades en la zona.

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Según informaciones recabadas, la firma se habría declarado en situación de quiebra e iniciado negociaciones con acreedores, situación que vuelve a poner en duda la conclusión del tramo tres.

Esta información fue confirmada por el intendente municipal de San Juan Bautista, Ariel Girett (ANR-HC), durante una reunión mantenida el 18 de agosto con los vecinos.

“Según me informó la ministra, hay un llamado de acreedores que tiene que finiquitar, con relación a la empresa encargada de las obras del Tramo 3”, mencionó en su momento el ejecutivo municipal.

Mientras tanto, los pobladores de Tape Guasu y Loma Perõ siguen esperando respuestas. El tramo tres permanece paralizado desde hace dos años y sin fecha de reinicio. La incertidumbre persiste sobre la culminación de una obra esperada durante décadas.