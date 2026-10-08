PGN 2027: UNA solicita recursos para aulas, hospitales y salarios

La rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Prof. Dra. Zully Vera, compareció este jueves ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y solicitó recursos para obras y equipamientos para la casa de estudios a su cargo además de fondos para nuevos cargos docentes y una nivelación salarial.

Para las Universidades Nacionales, el PGN 2027 plantea aumentos. En conjunto, las instituciones educativas contatán con G. 2,5 billones, unos US$ 387 millones al tipo de cambio presupuestado de G. 6.458. Dentro de ese presupuesto global, la UNA solicita G. 1,8 billones (cerca de US$ 287,86 millones).

Presupuesto UNA 2027: más docentes y nivelación salarial

En una sala casi vacía, ante la alta ausencia de los legisladores, la rectora comenzó su exposición afirmando que la UNA forma actualmente a más de 53.000 estudiantes en sus 42 filiales con tiene presencia física en 22 ciudades de 12 departamentos del país.

La presentación incluyó pedidos de las 14 facultades de la UNA. Las prioridades abarcan desde aulas en las filiales del interior hasta equipos para el Hospital de Clínicas y los laboratorios de investigación. “Detrás de cada número hay una persona, hay una familia”, expresó Vera.

Vera pidió recursos para incorporar docentes y completar la cantidad de profesores que requieren las carreras. Este pedido corresponde al denominado crecimiento vegetativo, es decir, los fondos que necesita la universidad ante el aumento de sus necesidades académicas.

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También solicitó avanzar en la nivelación salarial del personal administrativo. Para los docentes de aula y de gestión, planteó una mejora tanto en los cargos como en las horas cátedra. Otro pedido fue completar el cumplimiento del contrato colectivo, que aún no alcanzó el 100%, según la exposición.

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Hospital de Clínicas: obras y mantenimiento de equipos

La rectora solicitó más recursos para la Facultad de Ciencias Médicas ya que se deben continuar las obras de pediatría y anatomía patológica del Hospital de Clínicas. También pidió fondos para el mantenimiento de equipos médicos de alta complejidad y de la tecnología del hospital.

Destacó los servicios de consultas y urgencias, además de las cirugías, con una mención a los trasplantes renales. Como logro de 2025, citó el primer Hospital de Simulación.

Para la Facultad de Odontología, el pedido apuntó al inicio de la construcción del primer Hospital Odontológico, proyecto que cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koika) y del Gobierno de Corea. La solicitud incluye equipos específicos para los servicios de atención dental, acotó.

En cuanto a la Facultad de Ciencias Veterinarias, dijo se requiere equipos tecnológicos y de laboratorio para sus hospitales. Sobre esta casa de estudios la rectora destacó la inversión destinada a la filial de la ciudad de San Estanislao y su hospital veterinario.

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Nuevas aulas y obras en las filiales de la UNA

En el curso de su defensa, la rectora también recordó que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte también requiere partidas para completar la construcción de 45 aulas en el campus de San Lorenzo, además de cargos docentes para sus carreras.

Para la Facultad de Ingeniería pidió recursos para concluir y equipar su biblioteca, que actualmente tiene un avance del 85%, e iniciar un bloque de aulas en Ayolas, aseguró.

En cuanto a la Universidad Politécnica solicitó terminar el Centro de Innovación TIC, que cuenta con una ejecución del 90%, y dotar de laboratorios a la filial de Villarrica.

También explicó que la Facultad de Ciencias Económicas, requiere 55 rubros para docentes de aula de Contaduría Pública y obras para aulas en las ciudades de Limpio y Paraguarí.

Manifestó que las necesidades de infraestructura también alcanzan a otras facultades. Para la Facultad de Filosofía pidió aulas para las filiales de las ciudades de San Pedro del Ycuamandiyú, Caaguazú y Paraguarí.

Para la Facultad de Ciencias Agrarias solicitó aulas y laboratorios en San Pedro del Ycuamandiyú y Caazapá. Vera planteó que la Facultad de Enfermería y Obstetricia requiere también de recursos para la construcción de un nuevo edificio en Santaní y aulas en Coronel Oviedo.

Así también dijo que la Facultad de Ciencias Químicas requiere de un aula en la localidad de Guayaibí, mientras que para la Facultad de Ciencias Sociales solicitó aulas y equipos tecnológicos para su sede de ciudad de San Lorenzo.

La rectora tampoco de olvidó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que actualmente cuenta con presencia en nueve filiales del interior. Para esta casa de estudios pidió continuar las obras de la sede de la localidad de Benjamín Aceval y financiar cargos para docentes escalafonados.

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Estudiantes de colegios públicos y acceso a la universidad

Según las estadísticas de 2025 que presentó Vera, el 61% de los estudiantes de la UNA proviene de colegios públicos. La rectora vinculó el arancel cero con las posibilidades de acceso a la educación superior. “Muchos de estos ingresantes son la primera generación de estudiantes en las familias”, afirmó.

La UNA también ofrece becas de grado y posgrado. A la vez, trabaja con gobernadores e intendentes para contar con residencias universitarias, como apoyo para la permanencia de los alumnos.

En materia de calidad académica, la rectora informó que 124 de 143 carreras están acreditadas, equivalentes al 87%. Ciencias Económicas, Enfermería y Obstetricia y Ciencias Sociales alcanzaron el 100% de acreditación de sus carreras, resaltó.

Investigación: fondos para equipos y laboratorios

La docente también manifestó que, la UNA cuenta con 1.228 personas vinculadas a la investigación, de las cuales 360 están categorizadas. La rectora pidió garantizar el mantenimiento de equipos de alta gama en los laboratorios y en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales solicitó renovar equipos y sostener la acreditación ISO/IEC 17025 de sus laboratorios, en particular los de agua y efluentes. Esta acreditación establece requisitos de calidad para los ensayos de laboratorio. “El sistema de calidad es continuo, no para y por ello requerimos de los recursos”, sostuvo Vera.

La rectora también destacó el programa Satreps que cuenta con la participación de universidades de Japón, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). El trabajo dijo apunta al estudio de un hongo que afecta al trigo.

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Salud mental y atención a las comunidades

En cuanto a las actividades de extensión universitaria de las 14 facultades llegan a más de 190.000 personas, según Vera. Estas tareas acercan los servicios universitarios a las comunidades e incluyen atención gratuita en clínicas móviles.

Dijo que la salud mental apareció entre las necesidades que expusieron los estudiantes. En ese sentido la rectora señaló que la UNA prepara un plan de atención integral con apoyo de psicólogos y psiquiatras.

Al cierre de su exposición pidió a los legisladores considerar el efecto de los recursos universitarios sobre las familias. “Cada guaraní que ustedes pudieran aportar, en este caso, regresará a nuestras familias”, concluyó.