PGN 2027: universidades nacionales tendrán más recursos y tres registran fuertes aumentos

El anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla recursos para la Universidad Nacional de Asunción, del Este, de Pilar, de Itapúa, de Concepción, de Caaguazú, de Canindeyú, de Villarrica del Espíritu Santo, de Misiones y la Politécnica Taiwán-Paraguay. En las 10 instituciones se observan aumentos frente a 2026, aunque con diferencias marcadas entre unas y otras. Los mayores incrementos porcentuales corresponden a las tres últimas citadas más arriba.

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) retomará este jueves, 8 de octubre, sus estudios del proyecto de PGN 2027. Primeramente, a las 09:00 se analizará el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y para las 11:00 llegará el turno de las universidades nacionales.

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Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay lidera suba del Presupuesto 2027

En el caso de las universidades nacionales, de acuerdo con una revisión documental realizada por ABC, el mayor salto corresponde a la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay. Su presupuesto pasaría de G. 18.511 millones en 2026 a G. 28.141 millones en 2027. La diferencia alcanza G. 9.630 millones, con una suba del 52,02%.

El proyecto asigna G. 17.523 millones al Rectorado. Dentro de esa estructura aparecen G. 9.435 millones para servicios no personales. El documento también contempla G. 3.819 millones para servicios técnicos y profesionales y, en otra actividad del Rectorado, G. 2.510 millones para inversión física.

Cabe destacar que la Politécnica Taiwán-Paraguay es la que recibe el mayor incremento porcentual entre las diez instituciones analizadas, muy por encima del resto.

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Universidad Nacional de Misiones aumenta 28%

Por su parte, la Universidad Nacional de Misiones tendría el segundo mayor crecimiento relativo. Su presupuesto subiría de G. 20.599 millones a G. 26.370 millones, una diferencia de G. 5.771 millones, equivalente al 28,02%.

El principal cambio aparece en servicios personales. Este grupo pasa de G. 17.463 millones en 2026 a G. 23.040 millones en 2027. Las remuneraciones básicas, a su vez, aumentan de G. 12.266 millones a G. 17.418 millones.

Solo el aumento de las remuneraciones básicas representa cerca de G. 5.151 millones frente al monto previsto para 2026.

Universidad de Villarrica tendrá G. 8.398 millones adicionales

La Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo ocupa el tercer lugar entre las mayores subas. Su presupuesto pasa de G. 75.174 millones a G. 83.572 millones, un aumento de G. 8.398 millones o 11,17%.

En el Rectorado, los servicios personales suben de G. 13.134 millones a G. 15.967 millones. Las remuneraciones básicas pasan de G. 10.085 millones a G. 12.448 millones.

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UNA registra la menor suba porcentual

La Universidad Nacional de Asunción concentra por lejos el mayor presupuesto entre las instituciones analizadas. Para 2027 tendría G. 1,859 billones, frente a G. 1,828 billones en 2026. El aumento nominal alcanza G. 31.425 millones.

Pese a ese monto, su variación porcentual es la menor del grupo: 1,72%. Esto responde al tamaño de su presupuesto, que supera ampliamente al de las demás universidades.

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Subas menores al 5% en otras seis universidades

La Universidad Nacional de Canindeyú registra un aumento de 4,57%, seguida por la Universidad Nacional del Este, con 3,84%, y la Universidad Nacional de Caaguazú, con 3,71%.

Las diferencias son todavía menores en Itapúa, con 2,71%; Pilar, con 2,55%; y Concepción, con 2,43%. En estos casos no aparecen saltos comparables con los de la Politécnica Taiwán-Paraguay, Misiones o Villarrica.

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