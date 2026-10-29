Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar

La intendenta electa de Asunción, Soledad Núñez, estima que la comuna capitalina podría aumentar sus ingresos hasta un 40% si recupera recursos que hoy se desvían a través de cajas paralelas. La proyección equivale a entre US$ 60 millones y US$ 70 millones, según el análisis preliminar de su equipo económico.

Núñez señaló en el programa Plaza Pública, de Desarrollo en Democracia (Dende) emitido por ABC TV, que la comuna asuncena maneja un presupuesto aproximado de US$ 180 millones y arrastra una deuda de alrededor de US$ 200 millones.

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Aclaró que las cifras todavía deben revisarse durante la transición y una vez que asuma el cargo, el 3 de noviembre. “Trabajamos con números que no son precisos, pero es lo que hizo el análisis que hizo nuestro equipo económico”, afirmó.

Las cifras clave del diagnóstico financiero en la Municipalidad de Asunción:

Ingresos desviados: Se estima una fuga de dinero de entre US$ 60 millones y US$ 70 millones en cajas paralelas.

Aumento proyectado: Un potencial incremento del 40% en la recaudación municipal si se erradican los cobros irregulares.

Presupuesto vs. Deuda: La comuna maneja un presupuesto anual de US$ 180 millones , superado por una deuda acumulada de US$ 200 millones .

Fuga en gastos corrientes: El 93% de los ingresos se destina a funcionamiento y salarios, dejando solo un 7% para inversión pública (apenas un 3% exclusivo para obras urbanas).

Cajas paralelas en Asunción: el plan de Soledad Núñez para recuperar ingresos municipales

La intendenta electa anunció la creación de una unidad de recuperación del dinero de los contribuyentes. Su propuesta incluye un tablero público para informar qué cajas paralelas se atacarán y cuánto dinero se recuperará.

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Núñez describió las cajas paralelas como mecanismos que desvían fondos por vías informales y clandestinas. Citó como ejemplo un esquema ligado al impuesto inmobiliario: un intermediario ofrecía borrar una deuda de G. 30 millones a cambio de G. 10 millones. Ese pago, según explicó, no ingresaba a las cuentas municipales.

También mencionó presuntas coimas vinculadas con multas de tránsito y cobros informales en el entorno de los mercados. Sobre el control de estos ingresos, sostuvo que “No es un mal comportamiento aislado. Es estructural”.

Los tres frentes del desvío informal denunciados:

Coimas en impuesto inmobiliario: Intermediarios que ofrecían la condonación informal de deudas de G. 30 millones a cambio de cobros directos de G. 10 millones por fuera del sistema.

Cobros irregulares en el tránsito: Presunto desvío sistemático de fondos procedentes de multas y trámites de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Cánones en mercados y vía pública: Pagos informales en el entorno de permisionarios sin ingresar a las arcas oficiales de la comuna.

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El impuesto inmobiliario es la principal fuente de ingresos municipales, según Núñez. La institución también recibe dinero por tasas, multas y cánones, como los pagos que realizan algunos permisionarios por el uso de espacios municipales.

Gastos de la Municipalidad de Asunción: 93% para gastos corrientes

De acuerdo con los datos preliminares que presentó Núñez, el 93% de los ingresos municipales se destina a gastos corrientes. Esta categoría incluye salarios y otros costos necesarios para el funcionamiento de la institución, así como intereses de la deuda.

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La intendenta electa calculó que los salarios representan entre el 55% y el 60% de los ingresos, aunque aclaró que debía confirmar el dato. Agregó que el 7% se dirige a inversiones y que solo el 3% corresponde a desarrollo urbano y obras, como bacheo, plazas o desagües pluviales.

Núñez advirtió que todavía debe revisar la contabilidad para comprobar cómo se registraron esos gastos. “No tengo una confianza plena en los balances, te soy honesta. Por eso vamos a entrar a auditar hasta el último guaraní”, expresó.

Deuda municipal de US$ 200 millones y recursos para salarios

La deuda estimada de la Municipalidad, de alrededor de US$ 200 millones, supera el presupuesto anual aproximado de US$ 180 millones. Núñez indicó que el monto incluye obligaciones con el sistema financiero local, bonos y pagos pendientes a contratistas de obras.

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Sobre los salarios y aguinaldos hasta fin de año, dijo que recibió información preliminar según la cual habría recursos suficientes. Sin embargo, señaló que todavía no cuenta con la documentación que permita confirmarlo. “Podemos encontrarnos con sorpresas después”, advirtió.

La intendenta electa cuestionó además el uso de dinero obtenido mediante bonos para cubrir gastos corrientes. Según explicó, los bonos G8 se emitieron para obras de desagüe pluvial, mientras que los G9 se emitieron para pagar deuda.

Funcionarios municipales y revisión de contratos

La Municipalidad y la Junta Municipal suman alrededor de 9.000 funcionarios, según la estimación presentada por Núñez. De ese total, la Junta tendría unos 1.400 funcionarios para 24 concejales.

La futura administración revisa actualmente las modalidades de contratación. El último diagnóstico de su equipo indicaba que aproximadamente el 50% del personal estaba nombrado y el resto tenía otras modalidades, entre ellas contratos y jornales. La cifra también está sujeta a revisión.

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Núñez señaló que su equipo analiza el marco legal aplicable y que será necesario establecer reglas claras para el ingreso, la promoción y la salida de funcionarios.

Situación de la masa laboral en la Municipalidad de Asunción:

Total estimado: Alrededor de 9.000 funcionarios operando en la estructura municipal.

Distribución en la Junta: La Junta Municipal cuenta con aproximadamente 1.400 funcionarios asignados a solo 24 concejales (un promedio de 58 empleados por edil).

Modalidad contractual: Un 50% corresponde a personal nombrado, mientras que la otra mitad opera bajo contratos temporales, jornales y otras modalidades bajo revisión.

Agencia de inversiones para Asunción

Núñez propuso crear una agencia de desarrollo para atraer y orientar inversiones en la capital. Según relató, algunos inversionistas locales le expresaron que prefieren otros municipios por las dificultades de los trámites en Asunción.

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También mencionó pedidos de coimas y mayores costos como obstáculos señalados por inversionistas. “Los trámites son extremadamente complicados para ellos”, reafirmó.

Finalmente, la intendenta electa planteó ordenar los datos de las propiedades mediante un catastro multipropósito. Esa herramienta, explicó, serviría para revisar cuestiones del impuesto inmobiliario y conocer qué actividades pueden desarrollarse en distintas zonas de la ciudad.