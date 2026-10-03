Elecciones Municipales: los 5 problemas que Nenecho y Luis Bello no pudieron resolver en Asunción

Asunción entra en la recta final camino a las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre, en las que los electores de la capital definirán al próximo intendente o intendenta entre las candidaturas de Camilo Pérez (ANR-HC) y Soledad Nuñez (JXA).

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El candidato oficialista, cartista como los intendentes del periodo culminante, Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello, carga con el legado de las falencias financieras e institucionales de ambas gestiones, marcadas por el desvío de los bonos que eran para obras, el colapso vial, obras de desagüe paralizadas, la crisis en la recolección de basura y una superestructura salarial que desangra a la comuna.

Crisis financiera en Asunción: Desvío de bonos y deuda municipal

La gestión municipal del “combo cartista” de Nenecho y Luis Bello arrastra un descalabro financiero generado por el monumental desvío de G. 512.000 millones de bonos, incluida la emisión G8 (2022), por G. 360.000 millones, que debieron destinarse a obras de infraestructura urbana, pero terminaron siendo utilizados para el pago de salarios y otros gastos corrientes.

Esta práctica irregular provocó retrasos sostenidos, no solo en obras que debieron financiarse con ese dinero, sino también en pago a los bonistas desde mayo de 2025, bajo la administración de Rodríguez, profundizando la crisis institucional y afectando la credibilidad financiera de la comuna capitalina.

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A más de un año de haber asumido como intendente en reemplazo de Nenecho, en agosto de 2025, Bello logró un principio de acuerdo con los bonistas para evitar demandas. Aunque sin la aprobación de la Junta Municipal, realizó un pago parcial de G. 50.941 millones en julio y prometió pagar otros G. 41.100 millones en septiembre. Sin embargo, apenas pagó la mitad, G. 22.448 millones, mientras siguió acumulando nuevos vencimientos por más de G. 35.733 millones.

El próximo intendente o intendenta heredará un asfixiante sobreendeudamiento que incluye cuotas de capital e intereses por más de US$ 212 millones hasta 2031, hipotecando severamente las finanzas públicas de la municipalidad capitalina para los próximos periodos administrativos, incluso hasta 2035.

Cajas paralelas y esquemas de recaudación irregular en la Municipalidad de Asunción

Mientras los recursos de la comuna no alcanzan para cumplir con sus compromisos, las “cajas paralelas” gozan de buena salud. Solo en los últimos meses antes de las elecciones se denunciaron varios esquemas de recaudación irregular dentro de la Municipalidad como:

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Esquemas de apriete al contribuyente de la Policía Municipal Fiscalizadora , a cargo de Constantino “Tino” Ayala (ANR-cartista), candidato a concejal del Partido Colorado

Obras de infraestructura en Asunción: Desagües pluviales paralizados y despilfarro

El colapso de la infraestructura urbana en Asunción es el resultado directo del desvío de los bonos G8 durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, documentado por Carlos Pereira, quien encabezó el proceso de fiscalización especial y auditoría.

En su informe final, Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, los recursos que debieron destinarse a la construcción de desagües pluviales fueron desviados para cubrir obligaciones salariales y gastos corrientes operativos del municipio.

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De un total de ocho proyectos de desagüe prometidos con dichos fondos, la administración apenas inició cuatro y ninguno fue concluido: San Pablo se encuentra al 49%, Abasto al 61%, Santo Domingo al 36% y General Santos con 0% a 18 meses de la palada inicial.

Durante el año 2025, los contribuyentes asuncenos aportaron US$ 7,3 millones en tasas orientadas específicamente al mantenimiento de desagües pluviales, encontrándose con obras frenadas, arterias inundadas y una total falta de ejecución de los pagos a los proveedores. Durante el 2026, los trabajos continúan con lentos ritmos de ejecución.

Calles en ruinas en la Asunción de Nenecho y Luis Bello

La paralización de obras de infraestructura coincide directamente con el pésimo estado de conservación que presentan las calles, avenidas y arterias principales en prácticamente la totalidad de los barrios y zonas comerciales de la capital.

Durante el ejercicio fiscal de 2025, las administraciones de Nenecho Rodríguez y Luis Bello dispusieron de un fondo de US$ 18 millones para bacheo, cuyos trabajos consistieron en remiendos superficiales de corta duración. Según la Junta Municipal, más del 85% de la red vial tiene la vida útil vencida.

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A mediados de julio, mientras la Dirección de Vialidad afrontaba denuncias de la “mafia del asfalto”, la mayoría colorada aprobó una ampliación presupuestaria de G. 4.530 millones para adquirir los mismos insumos desviados por esquemas de recaudación paralela.

Este escenario de deterioro vial acumulado incrementa de forma directa el descontento ciudadano de cara a la jornada electoral de este domingo, donde los contribuyentes asuncenos definirán el futuro político de la comuna frente a las promesas de los candidatos.

Emergencia sanitaria en Asunción: Basura domiciliaria y vertederos irregulares

El sistema de aseo urbano constituye otra de las nefastas herencias operativas que recibirá el próximo gobierno municipal, arrastrando más de un año y medio de deficiencias críticas en la recolección de residuos domiciliarios y con cinco directores de Servicios Urbanos.

La crisis operativa en la limpieza de la ciudad contrasta con el esfuerzo de los contribuyentes, quienes aportaron US$ 35 millones en 2025 y US$ 26 millones en los primeros cuatro meses de 2026, exclusivamente en concepto de tasas de recolección y limpieza urbana.

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Esta ineficiencia persiste a pesar de que la comuna cuenta con una flota de casi cuarenta camiones propios, producto de una polémica compra directa por G. 13.000 millones, y de haber ampliado contratos de alquiler de vehículos privados por G. 6.376 millones.

Puntos estratégicos de la ciudad como la esquina de Yvapuru y Dr. Ramiro Rodríguez Alcalá (ver foto), en el límite con Lambaré, y otros sectores comerciales, continúan convertidos en enormes vertederos irregulares de desperdicios ante la ausencia de control municipal.

Superestructura en la Municipalidad de Asunción: Salarios inflados y déficit financiero

La herencia más pesada que recibirá el próximo intendente o intendenta de Asunción es la estructura salarial de la Municipalidad, que consume anualmente US$ 127 millones, generando un costo desproporcionado que ahoga cualquier posibilidad de inversión real en infraestructura básica.

Carlos Pereira, interventor de la gestión del exintendente Rodríguez, documentó la existencia de más de 60 direcciones y una plantilla superior a 9.119 funcionarios, señalando que si se prescindiera de los 3.000 puestos sobrantes se tendría dinero disponible para saldar deudas con acreedores y reestructurar pasivos.

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Lejos de reducir el plantel, el modelo impulsado por el oficialismo cartista incrementó el gasto salarial, pasando de G. 699.550 millones en 2022 hasta alcanzar G. 728.323 millones ejecutados en el transcurso del año fiscal 2025 en la comuna.

En la misma semana de los comicios, la administración de Luis Bello intentó aprobar un nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo que habría representado un incremento superior a G. 38.767 millones para el año 2027, profundizando el déficit financiero heredado para la próxima administración municipal.