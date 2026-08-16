Asunción: Luis Bello acumula nuevos vencimientos de bonos heredados de Nenecho

La Municipalidad de Asunción profundiza su crisis financiera tras registrar una nueva acumulación de intereses vencidos en sus bonos. A pesar del pago parcial promocionado por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), los vencimientos alcanzan US$ 19,6 millones, arrastrando un pasivo multimillonario heredado de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Bonos de Nenecho: El nuevo ciclo de morosidad y los intereses acumulados

La Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Luis Bello, volvió a registrar, entre junio y agosto, una nueva acumulación de intereses vencidos en sus diferentes emisiones de bonos en el mercado de valores.

Este escenario financiero confirma que la morosidad comunal persiste a pesar del promocionado pago de G. 50.941 millones realizado por el ejecutivo municipal en junio. Con aquella cancelación, Bello había asegurado haber disipado la posibilidad de enfrentar demandas judiciales por parte de los bonistas.

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La mayor parte de los intereses acumulados corresponde a títulos de deuda emitidos originalmente durante la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, abarcando los bonos G6, G7, G8 y G9, además de los bonos G5 de la gestión de Mario Ferreiro.

De los nuevos intereses vencidos acumulados desde entonces por la administración de Bello, que totalizan G. 36.576 millones, un monto de G. 34.893 millones ya ha sido reclamado formalmente y comunicado a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP).

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Bonos de Nenecho: Deuda impaga asciende a US$ 19,6 millones

Al examinar el origen histórico del pasivo financiero, los datos detallan que del total de intereses vencidos, G. 30.246 millones vencieron directamente durante el período de mandato de Rodríguez.

Durante el periodo de intervención, entre junio y agosto, bajo la gestión de Carlos Pereira, se registraron nuevos vencimientos de cupones que alcanzaron la cifra de G. 20.694 millones.

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La progresión de los incumplimientos continuó bajo la actual administración de Luis Bello, periodo en el cual se registraron trece incumplimientos que suman un monto total de G. 116.004 millones.

El total de vencimientos que continúan impagos alcanza la cifra de US$ 19,6 millones, manteniendo latente el riesgo de ejecución judicial por parte de los bonistas. En lo que resta del 2026, se registrarán vencimientos por más de G. 28.564 millones. Los bonos de Nenecho terminarán de pagarse recién en 2035, por lo que alcanzarán a al menos dos gestiones municipales más.

Obras paralizadas: Desvío de G. 512.000 millones frenó proyectos de desagüe pluvial

Mientras tanto, las obras que Rodríguez había prometido con los bonos G8 (2022), dinero que fue desviado por su gestión, siguen inconclusas y convierten a barrios enteros de la capital en zonas más peligrosas para sus propios habitantes que antes del inicio de los proyectos.

De las ocho intervenciones urbanas que prometió ejecutar con esa emisión, por G. 360.000 millones, apenas empezó cuatro y no terminó ninguna. Según datos oficiales, la obra de Santo Domingo apenas alcanza un 35% de avance, San Pablo 45% y Abasto 57%. El desagüe de General Santos no registra avances en el terreno.

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El principal factor de este retraso fue el desvío de G. 512.000 millones provenientes de los bonos G8. El desvío fue denunciado por ABC Color y confirmado por la Contraloría General de la República, que recomendó la intervención de la gestión de Rodríguez.

En su informe final, el interventor Carlos Pereira documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, la gestión de Nenecho desvió ese dinero, que debía ser exclusivamente para obras, hacia el pago de gastos corrientes, especialmente salarios.

Asunción y las elecciones: la herencia del “combo cartista” en la Municipalidad

Con una quiebra técnica arrastrada por el desvío de fondos de bonos y un gasto corriente desproporcionado, Asunción se encamina a las próximas elecciones del 4 de octubre atrapada en el abandono institucional y la precariedad de su infraestructura básica.

El modelo de gestión instalado por Rodríguez y Bello busca perpetuarse bajo la figura de Camilo Pérez (ANR-cartista), cuya candidatura representa la continuidad del mismo esquema político y el blindaje de quienes desviaron fondos públicos municipales, según denuncian los concejales de la oposición.

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Asimismo, la lista de candidatos a concejal del Partido Colorado, que pretende volver a ser mayoría en la Junta Municipal el próximo período, agrupa a actuales ediles que apañaron la gestión de Nenecho y de Bello, ignorando las denuncias públicas sobre el desvío de bonos y las graves irregularidades administrativas como la proliferación de esquemas de recaudación paralela en la Municipalidad.