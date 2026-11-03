Petropar gastará millones en más oficinas en Villa Elisa: estas son las firmas que ofertaron

La estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) prevé construir un nuevo bloque administrativo en su planta de Villa Elisa, para lo cual estableció un presupuesto de referencia de G. 13.655 millones. El proyecto se suma a las sucesivas inversiones que la petrolera viene realizando en el mismo predio industrial para oficinas.

Se trata de la Licitación Pública Nacional N° 28/2026, con ID 485108, denominada “Construcción del Nuevo Bloque Administrativo para Petropar Planta Villa Elisa”. El llamado contempla la edificación de nuevas oficinas en el predio ubicado sobre la avenida Defensores del Chaco y Teniente Américo Picco.

La nueva infraestructura apunta, según el pliego de la convocatoria, a optimizar la gestión logística y los controles de acceso de la planta. Sin embargo, el llamado genera dudas sobre la necesidad de gasto en ampliaciones y adecuaciones edilicias.

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Petropar: ¿qué obras contempla el proyecto?

De acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), los trabajos incluyen la demolición de unos 500 metros cuadrados de estructuras existentes y la construcción de un nuevo bloque administrativo sobre un área de aproximadamente 1.650 metros cuadrados.

El edificio contará con estructura de hormigón armado, oficinas, áreas de servicios, kitchenette, sanitarios inclusivos y espacios de circulación. También se prevé la instalación de un ascensor con capacidad para tres personas, rampas de acceso y equipamiento para personas con discapacidad.

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Entre las instalaciones previstas figuran 38 equipos de aire acondicionado, un sistema de prevención y combate de incendios con 272 rociadores automáticos, iluminación LED, un generador eléctrico y 212 conexiones para redes informáticas.

El proyecto incluye, además, revestimientos de porcelanato, cielorrasos acústicos, mamparas y puertas de vidrio templado, mobiliario y obras de infraestructura sanitaria.

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Diez empresas compiten por la obra

La apertura de ofertas se realizó el 29 de octubre último en la planta de Villa Elisa. Un total de diez empresas y consorcios presentaron sus propuestas económicas, todas por debajo del presupuesto referencial de la convocatoria. No se sabe aún cómo se fiscalizarán las construcciones.

La oferta más baja corresponde a T.R. Construcciones SA, que cotizó G. 9.370 millones, lo que representa una diferencia de G. 4.285 millones (31,4%) respecto al monto estimado por Petropar.

En segundo lugar se ubicó Estero Guazú SA, con una propuesta de G. 9.504 millones, seguida de Iniciativas Constructivas SA, que ofertó G. 9.652 millones.

La oferta más elevada fue presentada por Aniba SA, que cotizó G. 12.563 millones, cuya propuesta también quedó por debajo del monto máximo previsto para la contratación.

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Oferentes plantearon objeciones durante la apertura

La presentación de las propuestas no estuvo exenta de cuestionamientos. Durante el acto de apertura, algunos representantes dejaron constancia de observaciones contra las ofertas de sus competidores.

P & V SA cuestionó la garantía presentada por T.R. Construcciones SA, por consignar como domicilio de Petropar la dirección de su sede central en Asunción (Chile y Haedo), en lugar de la dirección de la planta de Villa Elisa, donde se desarrolla el procedimiento licitatorio.

La firma sostuvo que el dato constituye un defecto en un documento sustancial y pidió que se rechace la propuesta.

Por su parte, el Consorcio AC Petropar objetó la oferta de Estero Guazú SA por incluir decimales en los precios, pese a que el pliego establece que las cotizaciones deben expresarse en números enteros.

El mismo consorcio también cuestionó que T.R. Construcciones SA y P & V SA no hayan especificado las marcas, fabricantes y procedencia de los equipos de aire acondicionado y muebles de cocina incluidos en sus propuestas.

Las observaciones deberán ser analizadas por el Comité de Evaluación, que tendrá a su cargo determinar si las ofertas cumplen con las exigencias del pliego.

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¿Cómo se definirá la adjudicación?

El llamado establece un sistema de evaluación por multiplicidad de criterios, conforme a la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.

La capacidad técnica tendrá una ponderación del 60% de la calificación, mientras que el precio ofertado representará el 40% restante. Entre los aspectos técnicos que se tendrán en cuenta figuran la antigüedad de las empresas, su experiencia en obras de hormigón armado, los metros cuadrados construidos, la infraestructura disponible y la certificación ISO 9001.

El pliego también contempla la posibilidad de otorgar un anticipo financiero del 15% del monto contractual, una vez constituidas las garantías correspondientes.

Por ahora, la adjudicación sigue pendiente, mientras el Comité de Evaluación analiza las propuestas económicas y las objeciones formuladas durante la apertura de sobres.