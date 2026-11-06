Caso ueno bank: por qué el pago de depósitos podría presionar al dólar

El pago de la garantía de depósitos de ueno bank podría trasladar parte de la tensión al mercado cambiario, según el economista Wildo González. Su informe plantea que el efecto dependerá de quién compre los dólares del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y de cuánto dinero busque refugio en la moneda estadounidense.

El trabajo presenta escenarios con un dólar máximo de entre G. 6.371 y G. 7.700. Son resultados de un modelo bajo supuestos específicos, no cotizaciones futuras aseguradas ni pronósticos del autor.

“La elasticidad de cartera está calibrada, no estimada”, advierte González sobre uno de los parámetros del cálculo. Es decir, el modelo utiliza una respuesta supuesta de la demanda de dólares, no una relación medida con precisión.

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Fondo de Garantía: tener patrimonio no equivale a tener efectivo

Según las cifras que el analista atribuye al Banco Central del Paraguay (BCP), el Fondo tenía un patrimonio equivalente a US$ 1.634,7 millones al 30 de septiembre de 2026. De ese total, apenas US$ 19,4 millones estaban disponibles a la vista, el 1,2%.

El resto estaba invertido. Por eso, para pagar depósitos, el Fondo necesita convertir parte de sus inversiones en dinero disponible.

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Además, el 55,09% de sus recursos estaba en moneda extranjera, mientras que el pago de la garantía requiere guaraníes. El análisis calcula una necesidad de conversión de US$ 137 millones para completar los recursos en moneda nacional.

Quién compre los dólares puede cambiar el efecto

El escenario base de González supone que el BCP compra las divisas al Fondo y entrega guaraníes a cambio. Bajo esa operación, los dólares no llegan al mercado, donde podrían atender la demanda de empresas o personas.

Después del cobro, algunos depositantes podrían utilizar los guaraníes para comprar dólares. El modelo contempla, además, una reacción preventiva de otros ahorristas.

La escala de ese movimiento importa, según el economista ya que estima que los depósitos en guaraníes del sistema equivalen a unos US$ 16.800 millones. Cada punto porcentual que pase a dólares representaría una demanda de US$ 168 millones.

Ese mecanismo es un supuesto del ejercicio. El analista identifica como una de las preguntas pendientes quién comprará las divisas que el Fondo debe repatriar.

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Dólar: qué significan los escenarios de G. 6.371 a G. 7.700

En el escenario de resolución ordenada, el modelo calcula una pérdida de G. 2,80 billones y un tipo de cambio máximo de G. 6.371.

En el escenario de pérdida ampliada, la pérdida asciende a G. 5,60 billones y el dólar alcanza un máximo de G. 6.867. En el más adverso, con contagio a otras entidades, las cifras llegan a G. 9,00 billones y G. 7.700, respectivamente.

González asigna probabilidades del 30% al primer escenario y del 40% al segundo. Al tercero le atribuye el 30%. El propio economista aclara que esos porcentajes expresan su juicio y no una estimación estadística.

También advierte que el tamaño de las pérdidas de los dos escenarios más adversos se apoya en cifras de prensa y de parlamentarios, no en el balance.

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El dólar ya había subido antes de la resolución

El informe sitúa el tipo de cambio interbancario del 4 de noviembre en G. 6.148,57 y señala una suba del 8,0% desde el 9 de octubre.

“Dos tercios de ese movimiento ocurrieron antes de la resolución”, precisa el economista. Por lo tanto, el documento no atribuye toda la variación cambiaria al procedimiento sobre ueno bank.

El modelo también calcula efectos sobre la actividad: una reducción del producto del 0,80% en el primer año del escenario ordenado y del 1,63% en el intermedio. En el más adverso, la caída sería del 2,68%. Son impactos simulados, sujetos al deterioro adicional que revele la revisión de los activos del banco, concluye el análsis de González.

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