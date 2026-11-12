PGN 2027: Ejecutivo reasigna US$ 96 millones, ¿qué gastos del Estado serán recortados?

El Poder Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados una adenda al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reasignó G. 620.000 millones (US$ 96 millones) del PGN 2027 para reforzar los recursos destinados a medicamentos, educación y obras públicas.

El ministro del MEF, Óscar Lovera, explicó en conferencia de prensa que los recortes afectan gastos de funcionamiento de las instituciones estatales, como viajes, viáticos y reparaciones de edificios. También confirmó reducciones en los gastos reservados del presidente de la República, Pedro Alliana y en el presupuesto del avión presidencial.

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Recortes del PGN 2027: ¿a dónde irán los US$ 96 millones?

Lovera anunció que la medida responde a una instrucción del presidente Pedro Aliana, quien dispuso que parte del dinero previsto para el funcionamiento de las instituciones públicas se destine a servicios de mayor impacto para la ciudadanía.

Del total G. 620.000 millones reasignado, G. 400.000 millones (US$ 61,94 millones) corresponden al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) para la compra de medicamentos e insumos médicos.

Otros G. 150.000 millones (US$ 23,23 millones) fueron destinados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el objetivo de financiar obras de infraestructura y mejorar la conectividad en distintos distritos del país.

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La diferencia, G. 70.000 millones (US$ 10,84 millones), corresponde al fortalecimiento del sistema educativo, principalmente para cubrir el crecimiento vegetativo del plantel docente y sostener la gratuidad de la educación.

¿Qué gastos del Estado serán recortados?

Lovera explicó que el MEF revisó los recursos previstos para el funcionamiento de las instituciones públicas e identificó partidas que podían reducirse para financiar las nuevas prioridades.

Los ajustes incluyen gastos en pasajes, viáticos y servicios de catering. También abarcan inversiones institucionales, reparaciones de edificios y partidas destinadas a remuneraciones extraordinarias y adicionales.

El ministro aclaró que los cambios no consisten en una simple restricción para utilizar el dinero, como ocurría con medidas anteriores de contención del gasto público. “Hoy ese presupuesto directamente se reasigna”, refirió.

Según explicó, las instituciones ya tienen descontados los recursos correspondientes a los rubros afectados, que fueron trasladados a las áreas definidas como prioritarias.

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Avión presidencial y gastos reservados tendrán recortes del 50%

De los G. 620.000 millones (US$ 96 millones) reasignados, G. 600.000 millones (US$ 92,91 millones) surgieron de la revisión inicial del MEF, mientras que otros G. 20.000 millones (US$ 3,10 millones) corresponden a ajustes adicionales solicitados por el presidente de la República.

Entre estos últimos se encuentra una reducción del 50% en los recursos destinados al mantenimiento, funcionamiento y combustible del avión presidencial. También se dispuso un recorte del 50% en los gastos reservados del mandatario.

Lovera aclaró que el presupuesto de la Presidencia de la República comprende aproximadamente 20 secretarías, por lo que los recursos institucionales no se limitan a los gastos directos del jefe de Estado.

La reducción de partidas operativas también alcanza al Ministerio del Interior, debido a que la decisión del Ejecutivo se aplica a todas las instituciones públicas.

Dólar en el PGN 2027: MEF mantiene el tipo de cambio de G. 6.458

Lovera confirmó que el Gobierno mantendrá el tipo de cambio de G. 6.458 por dólar utilizado en la elaboración del PGN 2027.

Explicó que este valor funciona como referencia para calcular las obligaciones del Estado expresadas en moneda extranjera, como los pagos de bonos.

El presupuesto se formula en guaraníes, por lo que la cotización prevista permite calcular con anticipación cuántos recursos serán necesarios para cubrir compromisos en dólares. “Nosotros no tocamos, no tocamos el tipo cambio”, dijo.

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Qué déficit fiscal prevé el Presupuesto 2027

El PGN conserva la previsión de un déficit fiscal del 3,9% que el Ejecutivo presentó el 1 de septiembre. Ante una consulta sobre el posible efecto de la resolución bancaria en las cuentas públicas, Lovera respondió: “No tenemos elementos para definir si es que va a tener un impacto 2026-2027 sobre el déficit”.

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Impuestos: Gobierno descarta subir el IVA, pero revisa exoneraciones

El titular del MEF también se refirió a la política tributaria y descartó que el Poder Ejecutivo tenga previsto aumentar la tasa general del impuesto al valor agregado (IVA). Aseguró que el Gobierno no analiza la creación de nuevos impuestos, aunque sí estudia modificaciones para mejorar la recaudación mediante los tributos actuales. “Tocar el IVA no es una opción”, resaltó.

Uno de los puntos bajo revisión es el denominado gasto tributario, que comprende los ingresos que el Estado deja de percibir debido a exoneraciones o tasas impositivas diferenciadas. Entre los sectores se encuentra la electromovilidad, debido a los beneficios tributarios y arancelarios que actualmente tienen determinadas importaciones de vehículos.

Finalmente, el ministro indicó que estas medidas están en discusión con el sector privado, pero no anunció cambios concretos en las tasas impositivas.

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