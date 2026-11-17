El déficit fiscal anualizado de la Administración Central se ubicó en G. 12,6 billones (unos US$ 2.176,2 millones al tipo de cambio G. 5.790) al cierre de octubre de 2026, equivalente al 3,2% del PIB (que se proyecta en aproximadamente US$ 60.540 millones para el año 2026), según el informe de Situación Financiera (Situfin). En octubre de 2025, el saldo negativo de los últimos 12 meses era de 2,2% del PIB.

El equipo técnico del MEF, encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro-Fiscal, Marcelo Rodríguez, presentó este martes el informe. La cartera espera cerrar 2026 con un déficit de 3,2% del PIB y mantiene su previsión de 3,9% para 2027.

Entre enero y octubre de este año, el déficit fiscal sumó G. 9,16 billones, equivalentes a US$ 1.488,8 millones. El saldo representó el 2,3% del PIB, frente al 1,1% del mismo período de 2025. Antes de contar la inversión pública, los gastos ya superaban a los ingresos en G. 3,49 billones (US$ 565,5 millones).

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Recaudación tributaria cayó 5,6% en octubre

El director dijo que los ingresos totales de la Administración Central alcanzaron G. 44,96 billones hasta octubre. La recaudación tributaria creció 1,7% en ese período, pese a la caída de 5,6% en octubre frente al mismo mes del año pasado.

En cuanto a los impuestos internos dijo que aumentaron 10,7% entre enero y octubre, con el mayor aporte del impuesto a la renta empresarial (IRE) y del impuesto al valor agregado (IVA). Los tributos que se cobran sobre las importaciones cayeron 11,8% en el acumulado y 18,2% en octubre. Dijo que el IVA de importación explicó la mayor parte del retroceso acumulado. Señaló que “el efecto es cambiario, no de volumen”, al explicar la caída de la recaudación en frontera.

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¿Los menores recursos de Itaipú limitaron ingresos?

Por el lado de los ingresos no tributarios el director dijo que disminuyeron 1,3% hasta octubre. Dentro de ese grupo, los recursos de las binacionales cayeron 15,0%. Los ingresos de Itaipú bajaron 24,2%, mientras que los de Yacyretá aumentaron 82,2%.

El MEF atribuyó la caída de los recursos de las binacionales al efecto del tipo de cambio y al mayor consumo local de energía. Las contribuciones sociales, por su parte, aumentaron 20,3%.

Gasto público aumentó 10,8%, con mayores desembolsos en salud

El funcionario del MEF detalló que los gastos de la Administración Central sumaron G. 48,45 billones hasta octubre. En los sectores que el MEF identifica como estratégicos, los desembolsos aumentaron 13,0%. El gasto en salud creció 17,4% y el de educación, 12,0%.

Rodríguez, informó que el gasto en prestaciones sociales creció 14,8% entre enero y octubre de 2026 y alcanzó G. 9,954 billones. Las jubilaciones y pensiones, el rubro de mayor peso, aumentaron 9,6%. La alimentación escolar “Hambre Cero” registró la mayor suba, con 82,1%, y los desembolsos para adultos mayores crecieron 14,5%.

Afirmó que el gasto en medicamentos subió 24,1% y alcanzó G. 2,63 billones. Ese total incluyó G. 145.000 millones para el pago de obligaciones a través del mecanismo de Cesión de Derechos de Cobro (CDC). Rodríguez señaló que la mayor parte de la regularización de los pagos pendientes con el sector farmacéutico quedó prevista “para el siguiente ejercicio fiscal”.

Las prestaciones sociales aumentaron 14,8%. Dentro de ese rubro, los desembolsos para alimentación escolar subieron 82,1% y los destinados a adultos mayores crecieron 14,5%.

¿Cuánto se destinó a salarios públicos e intereses de la deuda?

Según el MEF, de cada G. 100 que recaudó la Administración Central en impuestos entre enero y octubre, G. 55 se destinaron a salarios. La proporción subió respecto a los G. 52,1 del mismo período de 2025, aunque quedó por debajo del promedio histórico de G. 59,6. Los intereses de la deuda, medidos en los últimos 12 meses, bajaron 7,5% frente al mismo período del año anterior.

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Inversión pública creció 19,6% hasta octubre

La inversión pública alcanzó G. 5,67 billones, equivalentes a US$ 923,3 millones y al 1,4% del PIB. El mayor impulso provino del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya ejecución aumentó 47,4% frente al mismo período de 2025.

El MEF explicó que parte del aumento correspondió al pago de compromisos atrasados con empresas viales. El MOPC también recibió más fondos para atender sus compromisos del año. La cartera económica prevé que queden obligaciones pendientes del MOPC por alrededor de US$ 100 millones para el próximo ejercicio fiscal.

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