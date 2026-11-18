La reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicada al gasoil común tendrá un impacto en la recaudación del Estado durante los dos meses de vigencia de la medida, según estimó el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué.

Consultado sobre cuánto dejará de ingresar al Fisco por la modificación tributaria, el funcionario respondió que la estimación ronda los US$ 9,5 millones menos en los dos meses.

La medida fue establecida por el Decreto Nº 7.229, firmado el 13 de noviembre de 2026, por el presidente de la República, Pedro Alliana, que redujo de G. 3.777,78 a G. 1.888,89 por litro la base imponible sobre la cual calculan el ISC para el gasoil común o diésel Tipo III. La tasa del impuesto se mantiene en 18%, pero al aplicarse sobre una base menor, el monto del tributo disminuye de aproximadamente G. 680 a G. 340 por litro comercializado.

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La disposición tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y no alcanza a las naftas ni al gasoil prémium.

Petropar y privados ajustaron sus precios

La reducción impositiva hizo posible la baja de precios anunciado por Petropar y aplicados posteriormente por los emblemas privados. La estatal había comunicado una merma de G. 300 por litro en sus combustibles, decisión que fue acompañada por las empresas privadas.

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Los reajustes de los privados se extendieron durante el fin de semana y los primeros días de la semana siguiente. Entre las empresas que actualizaron sus precios figuran Copetrol, Shell, Petrobras, Puma, Petromax, Petrosur, Petrochaco, Enex, entre otros según pudo constatar ABC en un recorrido por estaciones de servicio.

Aunque la reducción del ISC se aplica únicamente al gasoil común, varios emblemas también ajustaron los precios de sus naftas. Los valores más reiterados en las pizarras quedaron en torno a G. 6.690 y G. 6.990 para la nafta común, G. 7.190 para la intermedia y entre G. 8.690 y G. 8.890 para la súper. En el caso del gasoil común, los precios rondan los G. 8.940 y G. 8.990 por litro.

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Orué reconoce impacto en los ingresos

Consultado sobre el efecto de la reducción impositiva en un escenario de déficit fiscal, Orué reconoció que la medida implica resignar ingresos para el Estado, pero defendió la decisión del Ejecutivo.

“Sí, pero en este caso se busca bajar un bien básico para la economía”, respondió.

La reducción del impuesto busca aliviar el costo del gasoil, un combustible utilizado en el transporte de cargas, la producción y distintas actividades económicas. Sin embargo, el impacto final para los consumidores depende de que la rebaja tributaria se refleje en los precios de venta.

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DNIT dice que no controla los precios

Sobre los controles para verificar que el beneficio impositivo llegue a los consumidores, el titular de la DNIT aclaró que esa tarea no corresponde a la institución que dirige.

“Esa no es función de la DNIT. Entiendo que está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC)”, señaló Orué, al atribuir a dicha cartera la responsabilidad de fiscalizar el traslado de la reducción a los precios de los combustibles.