Tras caída de Itti, oferente pide al BNF que respete PBC y criterios técnicos

El Banco Nacional de Fomento (BNF) aún no se ha expedido oficialmente sobre el rumbo de la licitación de su nuevo core bancario, cuyo precio referencial se estableció en G. 135.853 millones (US$ 22,7 millones). La incertidumbre persiste luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenara retrotraer el concurso a la etapa de evaluación de ofertas (ID 480.207).

El escenario se volvió complejo tras el colapso judicial de Ueno Bank SA y la parálisis de ITTI SAE, cuyos directivos enfrentan prisión preventiva. En este contexto, la firma Softshop SA exigió que el proceso respete el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Lea más: Tras caída de Ueno y de firmas vinculadas, ¿qué pasará con licitación del core del BNF, que estaba encaminada a Itti?

En una entrevista escrita con este diario, el presidente de Softshop SA, Juan Cazenave, explicó la situación del llamado. “Tras el fallo de la DNCP a favor de nuestro reclamo, el llamado se encuentra nuevamente en fase de evaluación. Lo que pedimos desde Softshop es que nuestra propuesta sea evaluada correctamente, conforme a los requisitos del pliego y con criterios técnicos objetivos”, afirmó.

Deuda tecnológica y prioridad del gasto público

Frente a especulaciones de anulación por parte del banco público, Juan Cazenave enfatizó que el reemplazo del sistema es una prioridad impostergable. “El propio pliego, en su justificación técnica, explica que esta adquisición es crítica para el BNF. El banco tiene una importante deuda tecnológica que necesita atender. Y esto fue algo que siempre sostuvimos. Por eso, consideramos que la evaluación debe continuar, para que la entidad pueda avanzar con esta modernización en este contexto que es donde más se precisa”, manifestó.

Al ser consultado sobre si es adecuado avanzar con esta contratación millonaria en el delicado momento económico de Paraguay, el ejecutivo diferenció la eficiencia del gasto de la inversión estratégica. “Entendemos el contexto y la necesidad de revisar las prioridades del gasto público. Al mismo tiempo, la necesidad tecnológica del BNF sigue vigente. El BNF es una empresa pública y debe invertir para ser competitiva. Continuar la evaluación permitirá contar con los elementos técnicos y económicos necesarios para tomar una decisión fundamentada cuando corresponda”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: BNF dice que llamado no está direccionado, pero sus decisiones benefician a Itti

Sobre una potencial cancelación bajo la excusa de contención de compras públicas, Juan Cazenave reclamó un análisis riguroso. “Corresponde que se determine el alcance de esas restricciones sobre este proceso. Pedimos que cualquier decisión considere la justificación técnica del propio BNF y la etapa en que se encuentra el llamado. Creemos que hay razones para completar la evaluación y dar continuidad a la contratación”, subrayó.

Evaluación transparente y el rol de la DNCP

Respecto al dictamen del órgano regulador, el titular de Softshop SA destacó el cumplimiento institucional. “La DNCP ya cumplió con su trabajo y dio lugar a nuestro reclamo, el cual fue que el proceso se examine conforme al pliego y que se garantice una evaluación objetiva de nuestra propuesta”, expresó. Asimismo, dijo que su firma debe ser adjudicada porque “hemos presentado una oferta competitiva, que responde a las necesidades del BNF y puede aportar beneficios concretos a la entidad. Pedimos que eso se compruebe mediante una evaluación completa y correcta”.

El recurso derivó en la Resolución N.º 3173/26, notificada por el director Agustín Encina Pérez, que concedió al BNF 15 días corridos para revaluar las propuestas. El Directorio del BNF —encabezado por Manuel Ochipintti Dalla Fontana— había descalificado a Softshop SA objetando 30 requerimientos funcionales (1,5 puntos sobre 100), pese a que superaba los 75 puntos para abrir el Sobre N.º 2 (oferta económica). Esa descalificación dejó con 97,69 puntos a Itti SAE como única oferente en carrera, un esquema desmoronado tras la intervención de la DNCP.

Dos años de tropiezos licitatorios y nexos políticos

La modernización del BNF acumula un historial de cancelaciones desde 2024. El primer concurso (ID 445.258) fue anulado luego de que Itti SAE fuera descalificada por falta de documentos sustanciales y Softshop SA fuera excluida por un detalle de forma, no de fondo.

En el segundo intento en 2025, el BNF volvió a dejar fuera a Softshop SA, pero canceló el llamado aduciendo que el pliego omitía exigencias de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la Superintendencia de Bancos.

Lea más: BNF dio créditos a Itti por G. 62.000 millones, sin inmuebles a nombre de la firma

Las sospechas de favoritismo hacia Itti SAE cobraron fuerza debido a los nexos del grupo. El propio presidente Santiago Peña declaró inversiones en la tecnológica hasta marzo de 2025. Además, el BNF actuó como prestamista de su propia oferente, otorgándole tres créditos por G. 48.515 millones, con un saldo de G. 48.253 millones al cierre de 2025.

A este escenario que apunta a una “cancha inclinada” en favor de Itti, se suma el exponencial crecimiento de la tecnológica en los contratos públicos. Durante la administración de Peña, los contratos de Itti con el Estado se triplicaron hasta superar los G. 17.500 millones. Consiguió adjudicaciones no solo del BNF —para facturación electrónica y canales digitales— sino de múltiples reparticiones públicas.