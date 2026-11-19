Petróleos Paraguayos (Petropar) canceló la licitación internacional de US$ 837.566 (unos G. 5.242 millones) que había convocado para contratar una consultora especializada en la revisión de su modelo de promoción de inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución PR/WW N° 961/26, del 2 de noviembre de 2026, en la cual, el presidente de la petrolera estatal, William Wilka, dejó sin efecto la Licitación Pública Internacional N° 01/26 (ID N° 485.831).

El llamado tenía como objetivo contratar un estudio de preinversión para optimizar las bases y el modelo contractual de la Ronda Abierta Petropar (RAP), además de reformular el esquema de Acuerdo de Producción Compartida (APC), con miras a atraer capital privado para la exploración y explotación de hidrocarburos en Paraguay.

Sin embargo, la estatal resolvió cancelar el procedimiento alegando la extinción de la necesidad de la contratación, conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas. Pero no se aclaró por qué al final ya no requiere la contratación internacional.

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Cancelación a pedido de la propia estatal

De acuerdo con los datos, el pedido para dejar sin efecto la licitación partió de la Dirección de Gabinete de la Presidencia de Petropar, mediante la Nota Interna DGP/12518/015/2026, del 26 de octubre de 2026.

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Posteriormente, la Dirección Jurídica de la institución emitió el Dictamen DJU 50/925/2026, del 28 de octubre, en el que consideró cumplidas las etapas reglamentarias y recomendó elevar las actuaciones a la máxima autoridad de la petrolera.

La resolución invoca el artículo 57, inciso b), de la Ley N° 7021/22, que permite cancelar un procedimiento de contratación antes de la firma del contrato cuando sobrevengan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de contratar, siempre que estén debidamente justificadas.

El acto administrativo también dispuso remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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Una ronda sin contratos de exploración

La licitación había sido autorizada el 3 de septiembre de 2026, mediante la Resolución PR/WW N° 666/26. Petropar pretendía contratar una consultora internacional que diagnosticara las condiciones del negocio y propusiera cambios para hacer más atractiva la oferta paraguaya a las empresas interesadas en buscar hidrocarburos.

La necesidad de revisar el modelo respondía a las dificultades de la Ronda Abierta Petropar, implementada en 2022 como un mecanismo permanente para ofrecer bloques hidrocarburíferos a potenciales inversionistas. Desde su puesta en marcha, el sistema no consiguió concretar la firma de contratos de exploración.

Entre los aspectos que debían ser revisados figuraban las condiciones de acceso a la información técnica disponible en el data room, el régimen fiscal y los criterios de adjudicación de los bloques. La intención era identificar los factores que desalentaban la participación de empresas y proponer ajustes para mejorar las posibilidades de atraer inversiones.

Cinco componentes del estudio

El servicio licitado contemplaba cinco componentes técnicos, con plazos de ejecución estimados de entre 14 y 18 semanas. El presupuesto total ascendía a US$ 837.566, IVA incluido, distribuido de la siguiente manera:

Planificación y cronograma: US$ 141.680.

Diagnóstico integral: US$ 207.513.

Comparación con modelos internacionales (benchmarking): US$ 153.347.

Propuesta de optimización: US$ 187.513.

Estrategia de relanzamiento: US$ 147.513.

El estudio debía concluir con propuestas para adecuar las condiciones contractuales paraguayas a las prácticas internacionales y una estrategia de promoción dirigida a potenciales inversionistas.

Con la cancelación del llamado, queda sin efecto esta contratación y sigue pendiente conocer qué alternativa adoptará Petropar para revisar su modelo de promoción de inversiones y reactivar la búsqueda de empresas interesadas en la exploración de hidrocarburos.

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Petropar tiene seis bloques en el Chaco para explorar hidrocarburos

Petropar tiene asignados formalmente seis bloques para la exploración de hidrocarburos en el Chaco, que en conjunto abarcan más de 6,1 millones de hectáreas. Las áreas fueron otorgadas mediante decretos entre 2016 y 2020, pero ninguna llegó hasta la etapa de perforación exploratoria.

El bloque más antiguo es Palo Santo (Catastro N° 12), que comprende 799.368 hectáreas en los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón. Es el único que figura formalmente en etapa de exploración, aunque no se conocen trabajos concretos en el área.

A este se suman Petropar II, con 635.066 hectáreas; Petropar III, con 1.542.996 hectáreas; Petropar IV, con 800.620 hectáreas; Petropar V, con 795.348 hectáreas, y Petropar VI, con 1.040.485 hectáreas.

Además de estas áreas ya asignadas, la petrolera estatal tiene solicitudes en trámite para otros cinco bloques: Petropar VII (fracciones A y B), VIII, IX y X. De concretarse, su pretensión territorial rondaría los 10 millones de hectáreas.

Pese a la extensión de las áreas bajo su interés, Petropar todavía no consiguió incorporar operadores privados dispuestos a firmar contratos de producción compartida y desarrollar los trabajos de exploración. Esta situación llevó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a conceder prórrogas extraordinarias en los bloques II, III, IV, V y VI, cuyos cronogramas de trabajo quedaron condicionados a la incorporación de una empresa petrolera.