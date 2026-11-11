PGN y déficit: economista pide a autoridades transparentar las cuentas del Estado

El economista Aníbal Insfrán afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe informar el total de la deuda y el déficit fiscal real, además de explicar cómo prevé resolver el desequilibrio. Para el cierre del año, señaló que recuperar la confianza en las autoridades económicas debe ser la prioridad. También advirtió que la caída del dólar afectó los ingresos del presupuesto público.

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Déficit del PGN: qué reclama al Ministerio de Economía

La preocupación de Insfrán sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) se centra en la claridad de las cuentas públicas. El déficit es la diferencia que queda cuando los gastos superan los ingresos. Para el economista, el Gobierno debe precisar la dimensión de ese faltante y presentar una respuesta.

Su planteamiento exige una explicación del MEF sobre las obligaciones del Estado y la forma en que prevé atenderlas. “Si nosotros dejamos de mentir y vamos a ser claros, decimos la verdad, aunque duela”, expresó este martes en el curso del programa Negocios emitido por ABC TV.

En la entrevista, Insfrán no dio una cifra del déficit ni del total de la deuda. Su expectativa para el cierre del año quedó ligada a las decisiones de las autoridades y a la información que estas ofrezcan.

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Cómo afecta la caída del dólar al presupuesto público

El economista vinculó la baja de la moneda estadounidense con una menor disponibilidad de recursos para el Estado. Según explicó, la caída del tipo de cambio redujo los ingresos por impuestos aduaneros y afectó el financiamiento del presupuesto.

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También sostuvo que el descenso del dólar perjudicó a los exportadores, un sector que identificó como base de la economía paraguaya.

Ante ese escenario, cuestionó la respuesta del Banco Central del Paraguay (BCP). A su criterio, la institución tenía margen para comprar dólares y reforzar las reservas internacionales. Esa medida habría permitido una mayor circulación de guaraníes en el mercado, explicó.

“Yo creo que nosotros tenemos que evitar fluctuaciones muy fuertes del dólar”, afirmó.

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Qué espera del dólar hasta fin de año

Insfrán estimó que la cotización podría ubicarse entre G. 6.200 y G. 6.400 por US$ 1 en lo que resta del año, siempre que no surja algún inconveniente. Aclaró que distintas variables pueden cambiar ese escenario.

Su preocupación para los hogares pasa por el efecto de una suba del dólar sobre los productos importados. Señaló que una variación brusca puede trasladarse al precio de los combustibles y afectar el bolsillo de quienes necesitan movilizarse todos los días.

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Credibilidad económica y grado de inversión

Para Insfrán, las perspectivas de fin de año dependen de la capacidad del MEF y del BCP para recuperar la confianza. Al primero le reclamó transparencia fiscal; al segundo, controles adecuados sobre el sistema financiero, al que describió como sólido.

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El economista vinculó esas condiciones con la posibilidad de conservar el grado de inversión, una calificación que sirve como referencia para los inversores sobre la capacidad del país de cumplir sus compromisos.

“Creo que ni siquiera vamos a perder el grado de inversión”, sostuvo, sujeto a que ambas instituciones cumplan con las tareas que señaló.