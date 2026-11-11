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Economía
11 de noviembre de 2026 - 07:00

PGN y déficit: economista pide a autoridades transparentar las cuentas del Estado

Para Insfrán, las perspectivas de fin de año dependen de la capacidad del MEF y del BCP para recuperar la confianza.
Para Insfrán, las perspectivas de fin de año dependen de la capacidad del MEF y del BCP para recuperar la confianza.

El economista Aníbal Insfrán pidió transparentar el déficit del Presupuesto General de la Nación (PGN) y la deuda pública. Para el cierre del año, advirtió que recuperar la credibilidad debe ser la prioridad de las autoridades.

Por Noelia Ferreira Fariña
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El economista Aníbal Insfrán afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe informar el total de la deuda y el déficit fiscal real, además de explicar cómo prevé resolver el desequilibrio. Para el cierre del año, señaló que recuperar la confianza en las autoridades económicas debe ser la prioridad. También advirtió que la caída del dólar afectó los ingresos del presupuesto público.

Lea más: Presupuesto General de la Nación: qué es, cómo se aprueba y por qué importa

Déficit del PGN: qué reclama al Ministerio de Economía

La preocupación de Insfrán sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) se centra en la claridad de las cuentas públicas. El déficit es la diferencia que queda cuando los gastos superan los ingresos. Para el economista, el Gobierno debe precisar la dimensión de ese faltante y presentar una respuesta.

Su planteamiento exige una explicación del MEF sobre las obligaciones del Estado y la forma en que prevé atenderlas. “Si nosotros dejamos de mentir y vamos a ser claros, decimos la verdad, aunque duela”, expresó este martes en el curso del programa Negocios emitido por ABC TV.

En la entrevista, Insfrán no dio una cifra del déficit ni del total de la deuda. Su expectativa para el cierre del año quedó ligada a las decisiones de las autoridades y a la información que estas ofrezcan.

Lea más: MEF abre la posibilidad a no retornar al tope fiscal previsto en 2028, aunque solo en “escenario de riesgo”

Cómo afecta la caída del dólar al presupuesto público

El economista vinculó la baja de la moneda estadounidense con una menor disponibilidad de recursos para el Estado. Según explicó, la caída del tipo de cambio redujo los ingresos por impuestos aduaneros y afectó el financiamiento del presupuesto.

También sostuvo que el descenso del dólar perjudicó a los exportadores, un sector que identificó como base de la economía paraguaya.

Sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción.
Sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción.

Ante ese escenario, cuestionó la respuesta del Banco Central del Paraguay (BCP). A su criterio, la institución tenía margen para comprar dólares y reforzar las reservas internacionales. Esa medida habría permitido una mayor circulación de guaraníes en el mercado, explicó.

“Yo creo que nosotros tenemos que evitar fluctuaciones muy fuertes del dólar”, afirmó.

Lea más: Tras turbulenta semana, mercado vuelve a estabilizarse y dólar baja a G. 6.300

Qué espera del dólar hasta fin de año

El flujo de divisas en el país mantiene una estabilidad inédita a lo largo de los doce meses, refirieron los economistas. (Imagen generada con IA).
Insfrán estimó que la cotización podría ubicarse entre G. 6.200 y G. 6.400 por US$ 1 en lo que resta del año. (Imagen generada con IA).

Insfrán estimó que la cotización podría ubicarse entre G. 6.200 y G. 6.400 por US$ 1 en lo que resta del año, siempre que no surja algún inconveniente. Aclaró que distintas variables pueden cambiar ese escenario.

Su preocupación para los hogares pasa por el efecto de una suba del dólar sobre los productos importados. Señaló que una variación brusca puede trasladarse al precio de los combustibles y afectar el bolsillo de quienes necesitan movilizarse todos los días.

Lea más: Dólar en Paraguay: economista explica qué impulsa su suba y advierte sobre la confianza en el BCP

Credibilidad económica y grado de inversión

Para Insfrán, las perspectivas de fin de año dependen de la capacidad del MEF y del BCP para recuperar la confianza. Al primero le reclamó transparencia fiscal; al segundo, controles adecuados sobre el sistema financiero, al que describió como sólido.

Lea más: PGN 2027: especialistas alertan sobre déficit, deuda y menor inversión pública

La fachada de una sede de Ueno Bank en Asunción, con el cartel destruido.
La fachada de una sede de Ueno Bank en Asunción, con el cartel destruido.

El economista vinculó esas condiciones con la posibilidad de conservar el grado de inversión, una calificación que sirve como referencia para los inversores sobre la capacidad del país de cumplir sus compromisos.

“Creo que ni siquiera vamos a perder el grado de inversión”, sostuvo, sujeto a que ambas instituciones cumplan con las tareas que señaló.

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