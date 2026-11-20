El Foro Multisectorial, que reunió a más de 140 gremios, propuso recortar US$ 670 millones del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Tras la crisis del último mes, a consecuencia de la caída de Ueno Bank sus voceros sostuvieron que el ajuste debe alcanzar a todos y que el Estado debe dar el ejemplo con el manejo del dinero público antes de pedir un mayor aporte a los contribuyentes.

El economista Jorge Garicoche, Iván Dumot, del Centro de Importadores (CIP), y Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), fueron los voceros en la conferencia de prensa que se realizó ayer jueves al cierre del foro.

El Foro Multisectorial planteó que la prioridad sea el debate sobre el PGN 2027. Para una segunda etapa, propuso revisar la estructura del Estado y la forma en que registra sus cuentas.

Los voceros coincidieron que antes de la caída de Ueno Bank ya analizaban estas propuestas que fueron socializadas ayer, sin embargo, este hecho reformuló el escenario en el que se preparó el PGN 2027.

Dijeron que aún es difícil medir el impacto de la crisis financiera en la actividad económica del país. El Foro Multisectorial decidió presentar su propuesta directamente al Congreso ante el inminente debate en el Senado, que la próxima semana analizará el PGN 2027. “La decisión va a ser de los actores políticos”, señalaron durante la conferencia.

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Suba de impuestos: gremios piden reformar el Estado primero

El Foro Multisectorial rechazó una suba de impuestos para cubrir el déficit fiscal. Sus voceros advirtieron que, si el gasto público sigue al alza, tarde o temprano se planteará cobrar más a los contribuyentes. Por eso pidieron que el Estado dé el ejemplo con un recorte de gastos en el PGN 2027 y una revisión de su estructura a mediano plazo.

Los voceros fueron tajantes ante la posibilidad de una suba tributaria. “Ese camino, a nuestro criterio, no está abierto en este momento”, afirmaron.

Déficit fiscal: cuánto busca ahorrar el Foro Multisectorial

El déficit fiscal aparece cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Según los cálculos que presentó Garicoche, el ajuste propuesto equivale a un punto porcentual del producto interno bruto (PIB) y permitiría reducir el déficit al 2,9% del PIB. El plan llevaría el presupuesto de la Administración Central a G. 83,5 billones.

Los voceros afirmaron que el recorte puede aplicarse sin afectar el funcionamiento de las instituciones ni el pago de las deudas atrasadas con proveedores del Estado. También dejaron abierta la posibilidad de revisar las partidas con el Ejecutivo y el Congreso si surgen otras opciones de ahorro.

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PGN 2027: dónde proponen recortar el gasto público

La propuesta gremial propone un recorte de US$ 670 millones al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La compra conjunta de medicamentos para los servicios públicos de salud concentra el mayor ahorro previsto, con US$ 220 millones. Para Hambre Cero, el foro estima un ahorro de US$ 210 millones si la cobertura se ajusta a los niveles de pobreza de cada distrito. En las zonas de mayor pobreza, propone mantener la cobertura completa durante los 180 días de clases.

El plan prevé ahorrar otros US$ 97 millones en gastos de personal, con el congelamiento de vacancias administrativas y la reducción de bonificaciones extraordinarias, entre otras medidas. A eso se suman US$ 70 millones en gastos de funcionamiento, con controles sobre los vales de combustible y recortes en viajes oficiales. La revisión del padrón de beneficiarios del programa de adultos mayores aportaría US$ 73 millones de ahorro anual.

El ahorro equivale a un punto porcentual del PIB, según los cálculos presentados por el equipo técnico.

Los gremios piden controlar el uso del dinero público

El foro planteó que el seguimiento del gasto continúe después de que se apruebe el presupuesto. “Vamos a controlar cada guaraní que se gasta, dónde se gasta y cómo se gasta”, afirmaron en la conferencia.

Víctor González Acosta, presidente de Horizonte Positivo, pidió además que quienes aportan recursos al Estado tengan voz en la elaboración del presupuesto. “Ya no más Paraguay de privilegios. Hoy es momento de repensar juntos el modelo de Estado que tenemos”, dijo.

En la conferencia también participaron Alberto Acosta Garbarino, Daniel Prieto Davey (ARP), Osvaldo Serafini (Asoban), Alfred Fast (Fecoprod), Marite Rasmussen, Laura Ramos (CEP), Luis Tavella (Federación Paraguaya de Mipymes) y Gustavo Egüez (CAP).

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