La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) anunció un programa especial para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) afectadas por la restricción de sus depósitos en Ueno Bank. Cada empresa podrá acceder a hasta G. 350 millones para cubrir gastos de operación o ajustar las condiciones de un préstamo vigente. La AFD aún debe informar la fecha de habilitación.

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Quiénes podrán acceder al programa de la AFD

El Programa de Acompañamiento Temporal a Mipymes está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas con ventas anuales de hasta G. 10.000 millones. Forma parte de las medidas excepcionales que adoptó el martes pasado el Banco Central del Paraguay (BCP).

En la primera etapa, las empresas podrán solicitar el financiamiento en los bancos con los que opera la AFD. La institución informó que también “mantiene conversaciones con cooperativas interesadas en sumarse a esta iniciativa”.

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Créditos para mipymes: plazos, tasas y garantías

Los créditos se otorgarán en guaraníes. El plazo será de hasta 36 meses para financiar gastos de operación y de hasta 60 meses para renovar, refinanciar o reestructurar préstamos. En ambos casos, el período de gracia podrá ser de hasta seis meses.

Cada entidad financiera fijará la tasa de interés “de acuerdo con sus criterios de evaluación crediticia”, según informó la AFD.

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Las operaciones podrán contar con el respaldo del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), previa evaluación de la entidad financiera. La garantía podrá aplicarse tanto a los créditos con recursos de la AFD como a los que las entidades otorguen con fondos propios.

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Depósitos en Ueno Bank: qué pasa con las deudas en otras entidades

Si la restricción de los depósitos dificulta el pago de un préstamo vigente en otra entidad, la entidad acreedora podrá evaluar su renovación, refinanciación o reestructuración hasta el 31 de marzo de 2027.

Para hacerlo, deberá verificar que la empresa tenía depósitos en Ueno Bank al 2 de noviembre de 2026 y dejar constancia de que la falta de acceso a esos fondos afecta su capacidad de pago.

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