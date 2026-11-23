La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hizo lugar parcialmente a una protesta contra la licitación de Petróleos Paraguayos (Petropar) para adquirir e instalar cargadores de vehículos eléctricos, cuyo presupuesto asciende a G. 13.994 millones.

El organismo detectó “requisitos restrictivos, contradicciones” en las especificaciones técnicas y exigencias desproporcionadas a los oferentes. El llamado permanece suspendido hasta que la petrolera estatal publique las modificaciones, según el portal de la DNCP.

La licitación fue publicada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), bajo la modalidad de contrato abierto (ID 490579). La recepción y apertura de ofertas estaba prevista para el 19 de octubre de 2026, pero continúa pendiente de las modificaciones que Petropar debe introducir en el pliego por disposición de la DNCP.

El llamado contempla la provisión e instalación de cargadores rápidos de corriente continua de 90 kW, con salidas CCS2, GB/T y Tipo 2 AC, además de obras eléctricas y civiles y transformadores de distribución de 150 kVA, de acuerdo con la documentación revisada por ABC.

Según los datos, Petropar fijó un costo unitario de G. 113.344.522 por cada cargador de 90 kW; G. 50.915.246 por el montaje y la puesta en marcha; G. 40.158.996 por cada transformador de 150 kVA y G. 28.816.173 por su instalación y puesta en servicio. Para cada ítem se estableció una cantidad mínima de 30 unidades y una máxima de 60 cargadores.

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Empresa que protestó aparece en imputación contra Eddie Jara

La protesta fue presentada el 5 de octubre de 2026 por Emprendimientos del Sur SA, que cuestionó varios requisitos del pliego por considerarlos restrictivos, desproporcionados e inaplicables. La empresa sostuvo que las condiciones podían limitar la competencia y favorecer a determinados proveedores.

Dicha firma, representada por Laura Raquel Benítez de Becker y Carlos Becker, también aparece mencionada en la imputación de la fiscalía contra el expresidente de Petropar Eddie Jara, por presunto enriquecimiento ilícito. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la petrolera contrató a Emprendimientos del Sur para instalar un sistema de seguridad y le transfirió G. 4.628 millones en febrero de 2024.

Los pagos se realizaron en dos operaciones: G. 2.196 millones el 15 de febrero y G. 2.431 millones el día 21 de ese mes. La imputación fiscal también describe transferencias posteriores de la empresa a Diana Paola Gamarra Agüero, a quien Jara había declarado como deudora de G. 700 millones en su declaración jurada de bienes.

De acuerdo con el Ministerio Público, Emprendimientos del Sur transfirió G. 1.300 millones a Gamarra, en dos operaciones de G. 650 millones realizadas el 22 y 23 de febrero de 2024. La Fiscalía señaló una coincidencia temporal y económica entre los pagos recibidos de Petropar, la formalización de un contrato privado y las transferencias posteriores.

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La imputación también menciona otras operaciones: G. 2.017 millones que la firma en cuestión recibió de Legacy Roots SA en diciembre de 2024, luego de que esta empresa cobrara de Petropar, y G. 5.210 millones transferidos por el Consorcio Firetech en octubre de 2025.

Estos movimientos forman parte de los elementos expuestos por la Fiscalía en la investigación contra Jara. La imputación corresponde a una acusación en etapa investigativa y no constituye una condena contra las personas o empresas mencionadas.

DNCP cuestionó especificaciones técnicas y muestras físicas

En su análisis, la DNCP observó que algunas especificaciones del cargador, como la potencia exacta de 90 kW y determinados valores de corriente, podrían reproducir las características de un modelo comercial específico y excluir equipos equivalentes o superiores. Por ello, consideró que las bases deben establecer parámetros funcionales mínimos y máximos que permitan una mayor concurrencia.

También detectó contradicciones en las condiciones técnicas. El pliego mencionaba una tensión de 400 VAC con una tolerancia de ±10% en un apartado y de 380 VAC con una tolerancia de +15% en otro. Además, contenía referencias normativas incorrectas y diferencias en el plazo de entrega, fijado en 45 días corridos en una sección y 45 días hábiles en otra.

Petropar se comprometió a unificar las especificaciones de tensión en 400 VAC ±10%, a una frecuencia de 50 Hz, y a establecer un plazo de 45 días hábiles para cuatro ítems.

Otro punto cuestionado fue la exigencia de presentar muestras físicas del cargador de 90 kW y del transformador de 150 kVA antes de la adjudicación. La DNCP consideró que esa condición podía resultar desproporcionada y discriminatoria, debido a los costos de importación o fabricación de los equipos, y favorecer a empresas que ya dispusieran de unidades en stock.

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El organismo también objetó las visitas técnicas a fábricas y depósitos ubicados en el extranjero, porque el pliego no establecía criterios objetivos para seleccionar las empresas que serían inspeccionadas ni para determinar los gastos de traslado y viáticos.

Qué requisitos fueron respaldados

No obstante, la DNCP respaldó que los cargadores cuenten con las tres salidas —CCS2, GB/T y Tipo 2 AC— integradas en una misma unidad física, así como la exigencia de una pantalla táctil de al menos 10 pulgadas.

Con la resolución, Petropar deberá introducir las modificaciones ordenadas y publicar las adendas correspondientes antes de continuar con el procedimiento. Hasta entonces, el llamado permanece suspendido.

Recepción en Villa Elisa y despliegue nacional

El pliego establece que los cargadores y transformadores deberán ser recibidos inicialmente en la Planta Villa Elisa de Petropar. Sin embargo, la instalación de los equipos tendrá alcance nacional, con puntos previstos en las principales rutas y centros urbanos, tanto en estaciones de servicio de la petrolera estatal como de sus operadores privados asociados.

La licitación no incluye una nómina de las estaciones ni las direcciones exactas donde serán instalados los equipos. Según el pliego, la selección de cada sitio dependerá de la planificación de la Dirección de Nuevos Negocios de Petropar y de los acuerdos comerciales con los operadores.

En cada establecimiento, el suministro eléctrico estará a cargo de Petropar o del operador correspondiente, mientras que la empresa adjudicada deberá ejecutar las obras civiles y la instalación eléctrica.